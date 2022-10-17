Воины 66-й бригады уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Бойцы 66 мехбригады показали, как ликвидируют российских оккупантов на Лиманском направлении.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Скопление оккупантов и вражеской техники разведчики обнаружили в одном из сел Лиманского района. Прятались в домах. Вооруженным пометом. Их техника была припаркована на людских огородах. Пришлось расшевелить кацапский хлам. И с помощью арты дали им изрядно в копчик. Чтобы быстрее выметались с украинской земли", - кратко подытоживает один из участников операции.
Как это было – смотрите в видео", - говорится в описании видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий17.10.2022 21:19 Ответить Мне нравится 6
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий17.10.2022 22:05 Ответить Мне нравится 5
Vika Lysenko
показать весь комментарий17.10.2022 21:20 Ответить Мне нравится 7
V Vv #502451
показать весь комментарий17.10.2022 21:20 Ответить Мне нравится 5
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий17.10.2022 21:35 Ответить Мне нравится 14
Лилия Стацкая
показать весь комментарий17.10.2022 21:36 Ответить Мне нравится 8
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль