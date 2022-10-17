Воины 66-й бригады уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 66 мехбригады показали, как ликвидируют российских оккупантов на Лиманском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Скопление оккупантов и вражеской техники разведчики обнаружили в одном из сел Лиманского района. Прятались в домах. Вооруженным пометом. Их техника была припаркована на людских огородах. Пришлось расшевелить кацапский хлам. И с помощью арты дали им изрядно в копчик. Чтобы быстрее выметались с украинской земли", - кратко подытоживает один из участников операции.

Как это было – смотрите в видео", - говорится в описании видео.

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