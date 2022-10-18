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Новости Видео Война
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Вражеский танк Т-80БВ с мертвым экипажем двигается по кругу после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Подбитый российский танк Т-80БВ после атаки украинских воинов не остановился, а начал двигаться по кругу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боеприпас повредил одну гусеницу и уничтожил экипаж, а двигатель при этом продолжил работать.

Смотрите: Воины 66-й бригады уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

армия РФ (19224) танк (2256) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+85
Ось і розкрилась загадка "кругів на полях" - дохлі москалі на танку!
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18.10.2022 09:49
+46
мертве коло
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18.10.2022 09:48
+39
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18.10.2022 10:10
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мертве коло
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18.10.2022 09:48 Ответить
"Танці" Олега Скрипки.
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18.10.2022 09:58 Ответить
Пятый угол искал...
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18.10.2022 11:33 Ответить
аналогавнєтний безпілотник))
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18.10.2022 12:28 Ответить
"на Киев!!!"
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18.10.2022 09:48 Ответить
Под Москвой сотня мобилизованных связистов подняла бунт.
Российские солдаты взбунтовались, увидев технику, с которой им придется воевать.
Сотня связистов недовольны состоянием радиостанций, которые они получили и отказываются отправляться в распределительный пункт вместе с 2500 человек личного состава.
Связисты пытались показать работу этой техники, но это так и не удалось, так как она старая и неисправна. Как отметил военный, все окислено, ржавое, катушки даже не крутятся, а подсумки попросту сгнили.
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/39/911/720p.mp4
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18.10.2022 10:45 Ответить
Какая боль!
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18.10.2022 11:09 Ответить
вони би бунт підняли би, що їх відправляють на злочинну війну проти Україну, вони би бунт підняли би, що з них зробили окупантів і вбивць і що на них чекає довічний сором, без різниці чи вони подохнуть чи ні. вони би тут камня на камні не залишили би і без жодних запитань до своєї влади, аби тільки спорядження у них було добре?
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18.10.2022 13:53 Ответить
Полностью с этим согласен, вот ещё некоторые комменты с этого форума:
- ..И перед смертью провода зубами зажимать- )

- "Мы все идейные...". Ну так в чём дело? Какая идея, такие и радиостанции. Вперёд!

- Какой ужас! Они возмущены обмундированием, оружием,условиями жизни. Но они не возмущены тем,что они идут воевать и против таких же как они,своих! Это все,что надо знать о российском народе сейчас. Кошмар и только.

- "Можем повторить". Повторили. Достают со складов оружие, обмундирование и снаряжение времен отечественной. Деды с этим воевали.

- Библия говорит, что Зло будет побеждено. сам диавол вошёл в сердце "правителей" и их "войска". Это начало конца.

- Как мерзко все это слушать - стадо баранов плачет, что не сможет качественно убивать меня и моих близких, которые ему ничего не сделали, а я смогу их качественно уничтожить. Да только за такие заявления эту страну с ее извращенными интересами следует раскатать в пустыню, чтоб интерес у них был один - пожрать что-нибудь. Хотя видео записано политически аккуратно для прокуратуры, вон-де смотрите - мы за то, чтоб воевать, но просто не можем.
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18.10.2022 15:35 Ответить
Кацапи здавних давен ненавиділи краінців , і не могли пояснити чому.А відповідь проста - чорна заздрість, навіть за те , що "у хохлов все растет". Ім ів голову не прийде, що в нас все росте, бо ми працюємо, а не алкашиимо зранку до вечора. Кацапи -народ- виродок.
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18.10.2022 16:12 Ответить
Танець смерті.
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18.10.2022 09:49 Ответить
"Полтргейст. Спадщина"
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18.10.2022 09:49 Ответить
Ось і розкрилась загадка "кругів на полях" - дохлі москалі на танку!
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18.10.2022 09:49 Ответить
Так ось звідки беруться таємничі кола на полях - то все мертві кацапи на танках роблять.
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18.10.2022 09:50 Ответить
Першим трьом коментам ЖИРНИЙ плюс!
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18.10.2022 09:50 Ответить
карусель карусель, хто устиг - той присєл)
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18.10.2022 09:50 Ответить
"Карусель, карусель - это радость для нас. Прокатись на нашей карусе-е-ли!!...
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18.10.2022 10:02 Ответить
Фігура вищого пілотажу "мертва петля кацапні"
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18.10.2022 09:50 Ответить
мех-воду рычаг управления вместе с рукой оторвало
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18.10.2022 09:55 Ответить
Танковий біатлон?))) Ну-ну кацапчики,так тримати,олєнєвод з ****** точно оцінять на "5")
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18.10.2022 09:51 Ответить
Это на ютьюб , будет вирусное видео, да еще под музычку - добрий вечiр мu з Украiнu
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18.10.2022 09:51 Ответить
в одном ролике вся история россии
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18.10.2022 09:52 Ответить
Це вони так в полон здаються .
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18.10.2022 09:53 Ответить
крутить кадриль для ЗСУ.
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18.10.2022 09:53 Ответить
To jak symbol armii rosyjskiej. Ryje ziemię i nic do przodu. Chwała Ukrainie!
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18.10.2022 09:54 Ответить
Niech żyje Polska!!!
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18.10.2022 11:01 Ответить
Коловоротні війська. Хотіли здатися але ******* карлика. Отак і залишилися між Сциллою і Харибдою.
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18.10.2022 09:55 Ответить
Прикольно, как расия , с мёртвым народом , рухоэтся по колу символично .
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18.10.2022 09:55 Ответить
Можна поставити табличку - впірьод в свєтлає будущєє!
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18.10.2022 09:57 Ответить
треба жахнути ще, бо вони цого помиють-відшкеребуть та знову
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18.10.2022 09:59 Ответить
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18.10.2022 10:47 Ответить
nu tak padamašnemuuuu
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20.10.2022 01:07 Ответить
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза.

Не жди меня, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя - вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите, колеса.
Есть время взглянуть судьбе в глаза.
Пока еще не поздно нам сделать остановку,
Кондуктор, нажми на тормоза.
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18.10.2022 10:00 Ответить

Стривай паровозе, Не стукайте колеса,
Кондукторе натисніть на гальма,
До матері, до тата в загальному вагоні
Я їду залізницею з тюрми
В загальному вагоні, до матері, до тата
Я їду залізницею з тюрми

Don't waіt for me мамо,
Don't waіt for me тату,
My traіn іs leavіng now for faraway.
Мене засмоктала багнюка небезпечна,
Пропаща моя доля - Зухенвей

Стривай локомотиве,
Не грюкайте колеса,
Ще є час в очі долі зазирнуть,
Ще поки не запізно зробити нам зупинку -
Кондукторе, натисніть на гальма,

Ще поки не запізно зробити нам зупинку -
Кондукторе, натисніть на гальма,
Кондукторе, натисніть на гальма,
Натисніть, на гальма,
Гальма!...
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23.10.2022 20:49 Ответить
ЦИРКуляція орків в танку
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18.10.2022 10:01 Ответить
Прощальный вальс... ЛадаКалиновий...
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18.10.2022 10:01 Ответить
Замкнуте коло...
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18.10.2022 10:07 Ответить
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18.10.2022 10:10 Ответить
Танец маленьких ле.бледей на кацапТВ, видимо ***** околело.
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18.10.2022 10:24 Ответить
но мы то помним, что вот так эти алени бегали по кругу когда их мобилизовали. ну точно из этого кодла экипаж собрали ))
https://www.youtube.com/shorts/jGxfrd7sk6o https://www.youtube.com/shorts/jGxfrd7sk6o

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18.10.2022 20:06 Ответить
Курсом путіна. Не вистачає тільки тріпочучого на вітрі аквафрешу.
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18.10.2022 10:13 Ответить
Вальс...
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18.10.2022 10:19 Ответить
Карусэл, карусэл, кто успел тот присэл...
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18.10.2022 10:19 Ответить
На кавре із жолтих ліст'єв,
В платіцце прастом,
Із падарєнава вєтрам крепдишина...)))
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18.10.2022 10:22 Ответить
Кацапня ехала на концерт йоси кобздона и потеряла ориентацию.
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18.10.2022 10:23 Ответить
У кацапів з'явився гусеничний дрон.
Повністю автономний.
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18.10.2022 10:28 Ответить
Зомби.
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18.10.2022 10:28 Ответить
марсіян в тайожний союз запрошують.
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18.10.2022 10:29 Ответить
Я спочатку побачив саме те відео і ніяк не міг зрозуміти що б це означало: стоїть танк, навколо нього по колу все поорано, а по танку лазе орк, якого наші через хвилину вбили гранатою з дрона.
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18.10.2022 11:41 Ответить
Соляра кончиться і заглохне. Потім можна буде виколупувать і по мішкам.
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18.10.2022 10:39 Ответить
Почему видео обрезано? Там в конце орк полез на танк пошарить по карманам и его с дрона демилитализировали
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18.10.2022 10:43 Ответить
Отак і Росія, як цей танк- з мертвим екіпажем,з перебитою гусеницею повзе по замкнутому колу...
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18.10.2022 10:54 Ответить
А с чем их демилитаризировали что танк не сдох?
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18.10.2022 12:11 Ответить
чем-то техникосберигающим, чтоб трофеи забрать
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18.10.2022 12:29 Ответить
to capy povymerli ot zapaxa svoix portianok
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20.10.2022 01:09 Ответить
Смердючий голландец...
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18.10.2022 12:56 Ответить
Какая всё-таки прикольная вещь - ГТД.
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18.10.2022 13:20 Ответить
наша пiсня гарна, нова
починаєм її знову
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18.10.2022 14:00 Ответить
крути крути кружечок в один бік

https://www.youtube.com/watch?v=dzrPd4mI7fY
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20.10.2022 01:12 Ответить
От озвучка за кадром незрозуміла трохи...
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18.10.2022 14:17 Ответить
Поні бєгаєт по кругу!
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18.10.2022 16:12 Ответить
TotentanZ...
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18.10.2022 16:58 Ответить
Мертвая петля в исполнении танка.
П.Н. Нестеров ворочается в гробу от удивления)
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18.10.2022 18:39 Ответить
Вечный двигатель, ****
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18.10.2022 20:25 Ответить
вот така она дорога в ад для фашистів...
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18.10.2022 21:03 Ответить
Мехвод перешел в энергосберигающий режим)))
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19.10.2022 09:03 Ответить
7 кругов ада для орков... классная обложка получилась для *Божественной комедии* Данте Алигьери
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19.10.2022 09:17 Ответить
 
 