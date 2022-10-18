Вражеский танк Т-80БВ с мертвым экипажем двигается по кругу после атаки украинских воинов. ВИДЕО
Подбитый российский танк Т-80БВ после атаки украинских воинов не остановился, а начал двигаться по кругу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боеприпас повредил одну гусеницу и уничтожил экипаж, а двигатель при этом продолжил работать.
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+85 дератизатор
показать весь комментарий18.10.2022 09:49
+46 Александр Войтюк #537684
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+39 MausMike
показать весь комментарий18.10.2022 10:10
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Российские солдаты взбунтовались, увидев технику, с которой им придется воевать.
Сотня связистов недовольны состоянием радиостанций, которые они получили и отказываются отправляться в распределительный пункт вместе с 2500 человек личного состава.
Связисты пытались показать работу этой техники, но это так и не удалось, так как она старая и неисправна. Как отметил военный, все окислено, ржавое, катушки даже не крутятся, а подсумки попросту сгнили.
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/39/911/720p.mp4
- ..И перед смертью провода зубами зажимать- )
- "Мы все идейные...". Ну так в чём дело? Какая идея, такие и радиостанции. Вперёд!
- Какой ужас! Они возмущены обмундированием, оружием,условиями жизни. Но они не возмущены тем,что они идут воевать и против таких же как они,своих! Это все,что надо знать о российском народе сейчас. Кошмар и только.
- "Можем повторить". Повторили. Достают со складов оружие, обмундирование и снаряжение времен отечественной. Деды с этим воевали.
- Библия говорит, что Зло будет побеждено. сам диавол вошёл в сердце "правителей" и их "войска". Это начало конца.
- Как мерзко все это слушать - стадо баранов плачет, что не сможет качественно убивать меня и моих близких, которые ему ничего не сделали, а я смогу их качественно уничтожить. Да только за такие заявления эту страну с ее извращенными интересами следует раскатать в пустыню, чтоб интерес у них был один - пожрать что-нибудь. Хотя видео записано политически аккуратно для прокуратуры, вон-де смотрите - мы за то, чтоб воевать, но просто не можем.
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза.
Не жди меня, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя - вечная игра.
Постой, паровоз, не стучите, колеса.
Есть время взглянуть судьбе в глаза.
Пока еще не поздно нам сделать остановку,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Стривай паровозе, Не стукайте колеса,
Кондукторе натисніть на гальма,
До матері, до тата в загальному вагоні
Я їду залізницею з тюрми
В загальному вагоні, до матері, до тата
Я їду залізницею з тюрми
Don't waіt for me мамо,
Don't waіt for me тату,
My traіn іs leavіng now for faraway.
Мене засмоктала багнюка небезпечна,
Пропаща моя доля - Зухенвей
Стривай локомотиве,
Не грюкайте колеса,
Ще є час в очі долі зазирнуть,
Ще поки не запізно зробити нам зупинку -
Кондукторе, натисніть на гальма,
Ще поки не запізно зробити нам зупинку -
Кондукторе, натисніть на гальма,
Кондукторе, натисніть на гальма,
Натисніть, на гальма,
Гальма!...
https://www.youtube.com/shorts/jGxfrd7sk6o https://www.youtube.com/shorts/jGxfrd7sk6o
В платіцце прастом,
Із падарєнава вєтрам крепдишина...)))
Повністю автономний.
починаєм її знову
https://www.youtube.com/watch?v=dzrPd4mI7fY
П.Н. Нестеров ворочается в гробу от удивления)