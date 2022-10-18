Вражеский танк Т-80БВ с мертвым экипажем двигается по кругу после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Подбитый российский танк Т-80БВ после атаки украинских воинов не остановился, а начал двигаться по кругу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боеприпас повредил одну гусеницу и уничтожил экипаж, а двигатель при этом продолжил работать.

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