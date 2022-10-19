Украинский ЗРК "Оса" уничтожает дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО
Экипаж украинского ЗРК "Оса" уничтожил российский дрон-камикадзе Shahed-136.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. Запись сделана из пункта управления зенитно-ракетного комплекса.
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Бережи вас Господь
А по факту там могли порыться люди из ОП для продажи в другие страны.
Звідки ти знаєш, скільки в нас "ос" та інших засобів ППО?? -це по перше.
Кремлядьскі рашисти тупі. Все шо вони роблять, це пистять інформацію, пистять технології, все крадуть, та видають все за своє. І в більшості випадків, на полі битви в них нема не тактики не стратегії. Тактику та стратегію, шо в них виходить, вони беруть, читаючи таких вумників і стратєгов, як ти, та тобі подібних, які ниють типу: "якщо вони в"путь туди, то буде усьому пиз....", або "якщо вони шось підірвуть та пролізуть там то і там то нам буде пиз...." Це по друге.
Можливо частина їхніх успіхів це і співпадіння, але не виключаємо, шо вони прочитують сторінки, уважно вичитують тутешніх стратєхов та прєдсказатєлєй і роблять виводи
зголовок guardian: More than 2m adults in UK cannot afford to eat every day, survey finds
заголовок mirror: The Brits that are too poor to afford a fridge, let alone a washing machine, and the people there to help them
читайте нормальну пресу, а слухайте скабєєву, щоб вам не смерділо
Если не все, то какую-то значительную часть они собьют из тех, что прорвались к городу.
Особенно, если учесть, что "мопеды" летают с маленькой скоростью 150 км\час и при подлете к городу на высоте не более 300 м. И при подлете их слышно за несколько километров.
Ты только что проснулся?
вони лучше літаками будуть ганятись за шахідами
Ты, *** хоть раз пробовал телескоп на полную луну навести? Попробуй как нибудь, может поймешь как это, ночью по звуку в темном небе дрон искать. да еще быстро, чтобы пулеметчик среагировал.
Ладно, о тебе все уже понятно. Иди покупай себе пулемет и фонарик. И постарайся размножиться, чтобы тебя на все города Украины хватило с интервалом в 1 км.
Звичайно частина засобів ППО "десь ділась".
ху-ло теж так думає, один народ
Подивіться на Ютюбі змагання патріотів з групою Арестович, Дацюк, Романенко.
Люди живі істоти, емоції, нерви. Крок вліво, вправо - починаються конфлікти. У сім*ї буває, не так скажеш, не так подивишся ... і панєслась. А тут особи зовсім різні і "чужі".
Отак здихаємося від радянського мотлоху.
Вартість ракет менша.
де українські ракети?
в карагандє....
Звісно, їх і до війни було мало.
Зате в свій час - мумба-юмбам розпродали.
Те що ми здатні захищатись завдяки ЗРК Оса це добре, але це м'яко кажучи не той клас. І у нас їх точно не хватить всюди...
монохромний екран на електронно променевій трубці нах
зато дороги шашлики і клоуни типу сивохи