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Украинский ЗРК "Оса" уничтожает дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО

Экипаж украинского ЗРК "Оса" уничтожил российский дрон-камикадзе Shahed-136.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. Запись сделана из пункта управления зенитно-ракетного комплекса.

Читайте также: ПВО сбила несколько российских ракет над Киевом, - Кличко

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крылатые ракеты (881) ПВО (2748) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+68
Наші ж ви котики, дякуємо.
Бережи вас Господь
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19.10.2022 17:44
+48
Уявіть, скільки жіттів вони рятують, за допомогою цього металобрухту, а теперь уявіть, яка б у них була ефективність з ******** технікою, там би ворожі дрони і ракети відмовлялися злітати.
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19.10.2022 17:49
+29
ДЯКУЄМ.
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19.10.2022 18:09
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Наші ж ви котики, дякуємо.
Бережи вас Господь
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19.10.2022 17:44 Ответить
ДЯКУЄМ.
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19.10.2022 18:09 Ответить
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19.10.2022 18:32 Ответить
Мі-мі-мі, кицюнька 😻😻😻
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20.10.2022 00:28 Ответить
А богородиця ж де поділася?
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19.10.2022 19:33 Ответить
Кожен просить того-кого знає. По вірі вашій дасться вам. А насміхатися з людських почуттів не гуманно і не по людськи.
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19.10.2022 20:58 Ответить
Ну так: дайте подайте. Допросилися.
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19.10.2022 21:10 Ответить
Уявіть, скільки жіттів вони рятують, за допомогою цього металобрухту, а теперь уявіть, яка б у них була ефективність з ******** технікою, там би ворожі дрони і ракети відмовлялися злітати.
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19.10.2022 17:49 Ответить
Хороший розмін для москалів. Ці дрони дешевші від зенітних ракет, запаси ракет у нас менші, аніж тисячі дронів, які РФ може отримати. Їх план заставити нас розстріляти всі ракети, що може відкрити наше небо для подальшої роботи їх авіації.
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19.10.2022 17:53 Ответить
Впевнений, що самий такий у них план і є...
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19.10.2022 18:02 Ответить
Оса то старе гуано, по ттх не краще Стінгера. І ракет до Оси в Україні повинно бути немало.
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19.10.2022 18:07 Ответить
Вот именно "повинно".
А по факту там могли порыться люди из ОП для продажи в другие страны.
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19.10.2022 18:59 Ответить
маемо те що маемо..гуано.
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19.10.2022 21:47 Ответить
Цілком достатнє для ураження мопедів.
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20.10.2022 02:59 Ответить
Підітри соплі та не скыглы!

Звідки ти знаєш, скільки в нас "ос" та інших засобів ППО?? -це по перше.

Кремлядьскі рашисти тупі. Все шо вони роблять, це пистять інформацію, пистять технології, все крадуть, та видають все за своє. І в більшості випадків, на полі битви в них нема не тактики не стратегії. Тактику та стратегію, шо в них виходить, вони беруть, читаючи таких вумників і стратєгов, як ти, та тобі подібних, які ниють типу: "якщо вони в"путь туди, то буде усьому пиз....", або "якщо вони шось підірвуть та пролізуть там то і там то нам буде пиз...." Це по друге.

Можливо частина їхніх успіхів це і співпадіння, але не виключаємо, шо вони прочитують сторінки, уважно вичитують тутешніх стратєхов та прєдсказатєлєй і роблять виводи
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19.10.2022 18:14 Ответить
Гавнючок, ти все знаєш і це дуже добре. Пиши ще, твоя думка дуже важлива.
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19.10.2022 18:23 Ответить
Ми не знаємо скільки ос, але знаємо скільки крис в ОП. Всі
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19.10.2022 20:36 Ответить
яка різниця скільки коштує дрон та ракета. важливо скільки збитків та горя може принести дрон що долетів та влучив
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19.10.2022 18:15 Ответить
важливо також скільки горя принесуть 4 шт. ФАБ-500, які потім можуть прилетіти замість дрона
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19.10.2022 18:22 Ответить
Или одна ФАБ-3000, например в спальном районе Киева?
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19.10.2022 19:01 Ответить
Як ти порахував скільки в нас є ракет до Оси?
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19.10.2022 18:26 Ответить
Угу, а бронежилет значительно дороже патронов к АК. Ты как, не считаешь, что их план состоит в том, чтобы вымотать нас финансово? Может и не стоит покупать бронежилеты или сбивать дроны, которые неизвестно куда попадут? Или может хватит писать всякую херню?
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19.10.2022 18:45 Ответить
Не сумнівайся, вимотування фінансово - також їх пріоритет. І нас, і США, і ЄС. США і ЄС - щоб перестали вливати десятки мільярдів їх платників податків і одночасно виборців, які жорстко страждають від величезної інфляції і високих цін на енергію. Люди в ЄС вже починають просто виключають холодильники через те, що не можуть оплатити електроенергію. І в нас з руйнацією економіки та обмеженням підтримки ЄС/США більшіть швидко завиє про необхіність завершення війни.
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19.10.2022 21:53 Ответить
Что то скабеевой завоняло, европейцы мерзнут, сидят дома в пуховиках, лес почти весь на дрова порубили, сыр стоит как машина и.т.д.
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19.10.2022 22:16 Ответить
для людей, які слухають скабеєву, а не читають європеську пресу, смердить скабєєвою...

зголовок guardian: More than 2m adults in UK cannot afford to eat every day, survey finds

заголовок mirror: The Brits that are too poor to afford a fridge, let alone a washing machine, and the people there to help them

читайте нормальну пресу, а слухайте скабєєву, щоб вам не смерділо
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20.10.2022 10:12 Ответить
Браво хлопці!
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19.10.2022 17:57 Ответить
Зрк Оса чудова зброя.Слава українським конструкторам
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19.10.2022 17:58 Ответить
нашим московским конструкторам?) так, Москва це Україна)
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19.10.2022 18:03 Ответить
москалі крім деревдяноі ложки нічого зробити не можуть...дякуй южмашу
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19.10.2022 21:50 Ответить
ЮЖмаш ПВО ніколи не виробляв. ВІн виробляв ракети, в тому числі ядерні
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19.10.2022 21:52 Ответить
Тим, що працювали в Научно-исследовательский электромеханический институт у Москві?
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19.10.2022 18:03 Ответить
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19.10.2022 18:11 Ответить
Osa-P. польські та українські Польські ЗРК "Оса" пройшли глибоку модернізацію, завершену кілька років тому, та зараз додатково модифікуються. Було замінено низку аналогових елементів на цифрові, модернізовано РЛС, встановлено оптико-електронні датчики з тепловізорами та відеокамерами, а також нові засоби зв'язку.
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19.10.2022 18:13 Ответить
а ви впевнені, що там працювали саме московити? ''Нашого ж цвіту по всьому світу.''
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20.10.2022 08:02 Ответить
Крупнокаліберними кулеметами треба таке лайно збивати, про це вже говорено-переговорено.
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19.10.2022 18:05 Ответить
Зу-23 якраз для боротьби з таким добром і зроблена.
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19.10.2022 18:21 Ответить
Ага, достань пулеметом эту срань, если хотя хотя бы за 1 км от тебя. И не забудь предупредить кацапов чтобы летели прямо над пулемётами и не дай бог влево вправо на километр. Нам всего то останется оборудовать сто тысяч пулеметных точек, достать сто тысяч пулеметов и обучить сто тысяч пулемётчиков.
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19.10.2022 18:21 Ответить
Зачем за 1 км? Пулеметные точко устанавливаются на крышак высоток в определенном порядке для перекрытия секторов обстрела.
Если не все, то какую-то значительную часть они собьют из тех, что прорвались к городу.
Особенно, если учесть, что "мопеды" летают с маленькой скоростью 150 км\час и при подлете к городу на высоте не более 300 м. И при подлете их слышно за несколько километров.
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19.10.2022 19:11 Ответить
Как для игры в телефонные игрушки-саме то.А по сути-бред.
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19.10.2022 19:16 Ответить
Подобнгая практика существует во многих странах почти 100 лет.
Ты только что проснулся?
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19.10.2022 19:19 Ответить
А ну раскажи умник про "практику" как в Тель-Авиве или где еще массово сидят несколько тысяч пулеметчиков на крышах домов для сбития беспилотников.
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19.10.2022 19:35 Ответить
дятел з дівана а падать вони тобі на голову будуть.
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19.10.2022 21:54 Ответить
Ты сбивал? Сбивщик с дивана.
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19.10.2022 19:14 Ответить
а до їх не доходить
вони лучше літаками будуть ганятись за шахідами
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19.10.2022 19:23 Ответить
А ти сам спробуй вночі поцілити у дрона. Херню мелеш
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19.10.2022 19:28 Ответить
Для цього, баране, ще з часів Другої світової використовують трасуючі ********** і прожектори. ЗУ-23 ставлять на шасі автомобіля.
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19.10.2022 20:23 Ответить
Правильно, и на дроне кацапы подсветку должны поставить, а то ты прожектором не успеешь осветить и он может в твой дом попасть. ***, Откуда вы эксперты беретесь?
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19.10.2022 20:44 Ответить
Хєр знає "аткуда" ти взявся, то не мої думки, а професіоналів. Звичайно, якщо людина глуха як пень, то почує наближення дрона.
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19.10.2022 21:09 Ответить
То такие профессионалы как ты. Пулеметчики на крышах в прожекторами это очень мощное средство ПВО 21 века.
Ты, *** хоть раз пробовал телескоп на полную луну навести? Попробуй как нибудь, может поймешь как это, ночью по звуку в темном небе дрон искать. да еще быстро, чтобы пулеметчик среагировал.
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19.10.2022 22:21 Ответить
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19.10.2022 22:57 Ответить
Хотіти автоматизовану версію в усі міста України на дахи багатоповерхівок та стратегічні об'єкти.
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20.10.2022 09:48 Ответить
Ти хоть знаєш чому Місяць так швидко пропадає з поля зору телескопа, чи так у калюжу бзданув?
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19.10.2022 22:59 Ответить
Идиот, я говорю не про то как быстро пропадает а про то как его там вообще найти, для начала.
Ладно, о тебе все уже понятно. Иди покупай себе пулемет и фонарик. И постарайся размножиться, чтобы тебя на все города Украины хватило с интервалом в 1 км.
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19.10.2022 23:43 Ответить
Ти несеш *****, а світле, добре і вічне чомусь не несеш. Високорозвинута Південна Корея таким чиним збиває дрони варварів з Пн Кореї (фото вище, наші дні).
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20.10.2022 10:11 Ответить
Где системы ПВО Украины? // №342/2 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=I2IW_LqW10o&t=2s&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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19.10.2022 18:10 Ответить
Почему-то никто не "знает", где эти системы ПВО, о которых говорит Швец, даже порохоботы.... Они вполне могут сбивать беспилотники. За 8 лет войны как-то незаметно испарились, и некому разбираться, при каком президенте это произошло...
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19.10.2022 18:49 Ответить
Так, війна йде вже 8 років. А Ви не знали ? З 24 лютого відбувається повноцінне вторгнення.
Звичайно частина засобів ППО "десь ділась".
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19.10.2022 19:04 Ответить
а ти зелений піздениш да.. ми з 14 воюемо коли твій вождь канцерти давап в москві і донецку а твоя перша леді бабло платила за передвіжение наших військ...так що заткнись мерзотник.
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19.10.2022 21:58 Ответить
Алик,ссылка у тебя какая то дивная?(в принципе всё что о ней нужно знать это: Юрий Швец!! КАРЛ!! гебешника/ФСБешника на цэнзоре пиарят!!) ты ещё патрушева и ему подобных тут пропиарь!!
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19.10.2022 19:16 Ответить
Швєц - це ****** ФСБешний.
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19.10.2022 20:24 Ответить
мабуть тобі до души люся ************
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19.10.2022 22:01 Ответить
Арєстовічь-псевдоаналітик - ******.
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19.10.2022 22:08 Ответить
Профи!
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19.10.2022 18:18 Ответить
"Осиний рій" навіть більше підходить для цього виду озброєння
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19.10.2022 18:24 Ответить
Ай да молодці!
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19.10.2022 18:29 Ответить
Вибачаюсь за повторення, але на це можна дивитись вічно
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19.10.2022 18:41 Ответить
И хочу заметить... абсолютно нассрать что один говорит по-русски а второй українською мовою....если люди нормальные они поймут друг друга...а всю языковую вражду разжигают специально
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19.10.2022 18:52 Ответить

ху-ло теж так думає, один народ
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19.10.2022 19:00 Ответить
Ви орієнтуєтесь на то що думає ху до?
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19.10.2022 19:12 Ответить
В цілому так, але не спрощуйте.
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19.10.2022 19:00 Ответить
Аргументуйте
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19.10.2022 19:11 Ответить
Мовне питання складне, насправді, не дивлячись на уявну простоту.
Подивіться на Ютюбі змагання патріотів з групою Арестович, Дацюк, Романенко.

Люди живі істоти, емоції, нерви. Крок вліво, вправо - починаються конфлікти. У сім*ї буває, не так скажеш, не так подивишся ... і панєслась. А тут особи зовсім різні і "чужі".
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19.10.2022 19:24 Ответить
Гарна робота.
Отак здихаємося від радянського мотлоху.
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19.10.2022 18:56 Ответить
В усякому випадку "Оси" більш підходять для боротьби з дронами, ніж Буки, чи щось подібне.
Вартість ракет менша.
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19.10.2022 19:01 Ответить
І ці ракети Т382 вироблялись прямо в Києві. Все що треба, закупити в Йорданії сотню радянських Ос, модернізувати в них станції виявлення і супроводу. Можна навіть не купляти, а пообіцяти після війни повернути модернізованими. Але чомусь це не відбувається, а очікується пару десятків NASAMSів десь колись.
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19.10.2022 20:46 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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19.10.2022 19:51 Ответить
Ракета Т382 КБ «Луч»Т382 - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 зенітна керована ракета (ЗКР) малої дальності, розроблена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) ДП "Державне Київське конструкторське бюро «Луч» для україно-білоруської модернізації ЗРК Оса - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Т38 «Стилет» . Існує лише у вигляді макету. Ракета має два ступені та здатна знищувати цілі на відстані від 1.5 до 20 км; для порівняння базова ракета 9М33 знищує цілі на вдвічі меншій максимальній віддаліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-miu.28-10-2017-5 [5] .

де українські ракети?
в карагандє....
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19.10.2022 20:28 Ответить
Ці ракети вже пройшли випробування.
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19.10.2022 20:48 Ответить
А мої учні в школі.... щоб не матюкатися.... місяць втімяшував про той азимут.... жертви телефонів....
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19.10.2022 20:37 Ответить
youtube.com/watch?v=y7Dw5f99qFs
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19.10.2022 21:05 Ответить
Відео зняте з місця ЗНР комплексу. Колись побачив пасажирський літак з написом Panamerican в той екранчик, правда на навчаннях.
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19.10.2022 21:17 Ответить
А де ж Шилки з радаром "Рокач"? Де Тунгуски?
Звісно, їх і до війни було мало.
Зате в свій час - мумба-юмбам розпродали.
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19.10.2022 23:58 Ответить
Мда. А повинні це робити автоматизовані ЗАК та різні C-ram.

Те що ми здатні захищатись завдяки ЗРК Оса це добре, але це м'яко кажучи не той клас. І у нас їх точно не хватить всюди...
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20.10.2022 09:46 Ответить
молодці хлопаки.
монохромний екран на електронно променевій трубці нах
зато дороги шашлики і клоуни типу сивохи
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20.10.2022 10:21 Ответить
 
 