ПВО сбила несколько российских ракет над Киевом, - Кличко
Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над Киевом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - сообщил глава города.
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+29 Urs
показать весь комментарий19.10.2022 15:03
+28 Марина Кравець
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+24 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий19.10.2022 15:08
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Только что прогремело, как воздушный подрыв.
Було гучно..
Ху@ ло , тобі пора до пекла 😠
Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1582681549937311744 1 ч
Министр обороны сионистского режима "Израиля" Бени Ганц.: "Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине"
https://www.youtube.com/watch?v=LVouJo_oWjY
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1582703257188638721 26 мин
ТОму і світло є)Слава ЗСУ!!!Ви не уявляєте,як виглядають наші Боги ППО!!!Скоро буде потрібна допомога ,бо ЗеЄрмаки розікрали все ів трохи більше.І встромляють палки в колеса створення мобілоьних вогневих груп захисту Києва та великих і не дуже міст.Далі буде,якщо таке ще буде
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
Есть 1600 ракет.