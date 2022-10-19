ПВО сбила несколько российских ракет над Киевом, - Кличко

Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над Киевом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - сообщил глава города.

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