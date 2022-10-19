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Новости Война
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ПВО сбила несколько российских ракет над Киевом, - Кличко

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над Киевом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - сообщил глава города.

Также читайте: Виннитчина под ракетными обстрелами, - ОВА

Киев (25495) Кличко Виталий (4637) ПВО (2727)


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Топ комментарии
+29
ну да. У меня даже свет не моргнул. Нашим ППО респект.
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19.10.2022 15:03
+28
Дякуємо захисникам України!

Було гучно..
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19.10.2022 15:07
+24
Слава и огромная благодарность нашим военным, операторам ПВО, а также тем людям и странам, которые помогли нам с обеспечением этими системами!
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19.10.2022 15:08
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ну да. У меня даже свет не моргнул. Нашим ППО респект.
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19.10.2022 15:03 Ответить
А у нас з`явилася гаряча вода. З вчорашнього прильоту на Дарницьку не було.
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19.10.2022 15:15 Ответить
аналогично.
Только что прогремело, как воздушный подрыв.
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19.10.2022 15:19 Ответить
Дякуємо захисникам України!

Було гучно..
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19.10.2022 15:07 Ответить
Слава и огромная благодарность нашим военным, операторам ПВО, а также тем людям и странам, которые помогли нам с обеспечением этими системами!
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19.10.2022 15:08 Ответить
Так и напиши: спасибо Порошенко за то, что купил ПВО для Киева. А то "людям и странам"...
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19.10.2022 15:27 Ответить
... А що...дурнику..правда в очі коле? Може Юльця ..чи Гриць купили? За кого ти там бігало голосувати.... ?
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19.10.2022 15:59 Ответить
Молодці наші захисники , збивають кацпську нечисть в нашому небі !!
Ху@ ло , тобі пора до пекла 😠
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19.10.2022 15:10 Ответить
І всім ************** теж ! Здохніть , кацапські виродки !
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19.10.2022 19:11 Ответить
даремно ми прогиналися перед війною ухваливши закон Бужанського про антисемітизм, який ставить євреїв вище за українців👇

Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1582681549937311744 1 ч

Министр обороны сионистского режима "Израиля" Бени Ганц.: "Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине"
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19.10.2022 15:15 Ответить
3,14дар
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19.10.2022 15:19 Ответить
Є євреї, а є ізраільтяне. Євреї України воюють не гірше інших українців:
https://www.youtube.com/watch?v=LVouJo_oWjY
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19.10.2022 15:20 Ответить
Та взагалі не треба звертати уваги на висери різних орбанів , чи то угорських , чи ізраїльських - як США скажуть , так вони і зроблять . Запитайте того полудурка скільки часу Ізраїль без підтримки Американців протримається .
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19.10.2022 19:17 Ответить
Проснулись это известно 1917 г
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19.10.2022 15:34 Ответить
закон про антисемитизм отменить ,,,,,
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19.10.2022 15:38 Ответить
А точка где? Точка.
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19.10.2022 15:40 Ответить
закон про антисемитизм отменить........................... )
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19.10.2022 15:45 Ответить
Зачем в Украине закон об антисемитизме? В Украине разве бытового антисемитизма больше чем в любой стране ЕС? Зачем евреев выделять в отдельную категорию-ведь им в Украине ничего не угрожает. Зато Крымтатарам в Крыму угрожает преследование со стороны Парагки. Давайте лучше примем закон по Крымтатарам и их защитим-и они я думаю отблагодарят диверсиями в Крыму против рашкинской оккупационной власти. А Израиль нас отблагодарил тем что поставил Парашке основные комплектующие для вроенных дронов-разведчиков и корректировщиков огня а Украине-шиш с маслом!
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19.10.2022 15:46 Ответить
Идея кого то выделять вообще противоречит равноправию!☝ Точка.
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19.10.2022 16:39 Ответить
Бені вони такі- п@ци!!!!
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19.10.2022 18:33 Ответить
збили 5 ракет з п,яти.... так пишуть в інеті. Слава ЗСУ!
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19.10.2022 15:17 Ответить
Молодці. 👍
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19.10.2022 15:19 Ответить
Дякую нашим ППО! Ще пишуть, що шахіди летять! Тримаємо кулаки
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19.10.2022 15:20 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1582703257188638721 26 мин

ТОму і світло є)Слава ЗСУ!!!Ви не уявляєте,як виглядають наші Боги ППО!!!Скоро буде потрібна допомога ,бо ЗеЄрмаки розікрали все ів трохи більше.І встромляють палки в колеса створення мобілоьних вогневих груп захисту Києва та великих і не дуже міст.Далі буде,якщо таке ще буде
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19.10.2022 15:28 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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19.10.2022 16:02 Ответить
Коли роблю щось в своїй майстерні , люблю включати для фону щось на ютубі і слухати ,, от зараз знайшов і прослухав свіжий відосік Швеця . Так от , в нього звідкись є інформація що на складах нашого МО мають знаходитися півтори тисячі ЗУ - 23-2 , і купа бк до них ( це якщо їх не розпродали за роки Незалежності ) . Це зброя хоч і стара , але - якраз для боротьби з іранськими дронами . То ж цікаво , її вже використовують , чи вона ще на складах ? Чи її взагалі вже давно там немає ? Хотілося б почути відповідь пана міністра оборони - по цій темі . .
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19.10.2022 16:05 Ответить
Английская разведка может подтвердить слова швеца.
Есть 1600 ракет.
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19.10.2022 19:55 Ответить
 
 