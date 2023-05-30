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ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони збили кілька ракет над Києвом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - повідомив очільник міста.

Також читайте: Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
ну да. У меня даже свет не моргнул. Нашим ППО респект.
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19.10.2022 15:03
+28
Дякуємо захисникам України!

Було гучно..
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19.10.2022 15:07
+24
Слава и огромная благодарность нашим военным, операторам ПВО, а также тем людям и странам, которые помогли нам с обеспечением этими системами!
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19.10.2022 15:08
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ну да. У меня даже свет не моргнул. Нашим ППО респект.
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19.10.2022 15:03 Відповісти
А у нас з`явилася гаряча вода. З вчорашнього прильоту на Дарницьку не було.
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19.10.2022 15:15 Відповісти
аналогично.
Только что прогремело, как воздушный подрыв.
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19.10.2022 15:19 Відповісти
Дякуємо захисникам України!

Було гучно..
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19.10.2022 15:07 Відповісти
Слава и огромная благодарность нашим военным, операторам ПВО, а также тем людям и странам, которые помогли нам с обеспечением этими системами!
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19.10.2022 15:08 Відповісти
Так и напиши: спасибо Порошенко за то, что купил ПВО для Киева. А то "людям и странам"...
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19.10.2022 15:27 Відповісти
... А що...дурнику..правда в очі коле? Може Юльця ..чи Гриць купили? За кого ти там бігало голосувати.... ?
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19.10.2022 15:59 Відповісти
Молодці наші захисники , збивають кацпську нечисть в нашому небі !!
Ху@ ло , тобі пора до пекла 😠
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19.10.2022 15:10 Відповісти
І всім ************** теж ! Здохніть , кацапські виродки !
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19.10.2022 19:11 Відповісти
даремно ми прогиналися перед війною ухваливши закон Бужанського про антисемітизм, який ставить євреїв вище за українців👇

Kavkaz Center

@newkc14

·

1 ч

Министр обороны сионистского режима "Израиля" Бени Ганц.: "Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине"
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19.10.2022 15:15 Відповісти
3,14дар
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19.10.2022 15:19 Відповісти
Є євреї, а є ізраільтяне. Євреї України воюють не гірше інших українців:
https://www.youtube.com/watch?v=LVouJo_oWjY
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19.10.2022 15:20 Відповісти
Та взагалі не треба звертати уваги на висери різних орбанів , чи то угорських , чи ізраїльських - як США скажуть , так вони і зроблять . Запитайте того полудурка скільки часу Ізраїль без підтримки Американців протримається .
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19.10.2022 19:17 Відповісти
Проснулись это известно 1917 г
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19.10.2022 15:34 Відповісти
закон про антисемитизм отменить ,,,,,
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19.10.2022 15:38 Відповісти
А точка где? Точка.
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19.10.2022 15:40 Відповісти
закон про антисемитизм отменить........................... )
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19.10.2022 15:45 Відповісти
Зачем в Украине закон об антисемитизме? В Украине разве бытового антисемитизма больше чем в любой стране ЕС? Зачем евреев выделять в отдельную категорию-ведь им в Украине ничего не угрожает. Зато Крымтатарам в Крыму угрожает преследование со стороны Парагки. Давайте лучше примем закон по Крымтатарам и их защитим-и они я думаю отблагодарят диверсиями в Крыму против рашкинской оккупационной власти. А Израиль нас отблагодарил тем что поставил Парашке основные комплектующие для вроенных дронов-разведчиков и корректировщиков огня а Украине-шиш с маслом!
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19.10.2022 15:46 Відповісти
Идея кого то выделять вообще противоречит равноправию!☝ Точка.
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19.10.2022 16:39 Відповісти
Бені вони такі- п@ци!!!!
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19.10.2022 18:33 Відповісти
збили 5 ракет з п,яти.... так пишуть в інеті. Слава ЗСУ!
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19.10.2022 15:17 Відповісти
Молодці. 👍
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19.10.2022 15:19 Відповісти
Дякую нашим ППО! Ще пишуть, що шахіди летять! Тримаємо кулаки
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19.10.2022 15:20 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

26 мин

ТОму і світло є)Слава ЗСУ!!!Ви не уявляєте,як виглядають наші Боги ППО!!!Скоро буде потрібна допомога ,бо ЗеЄрмаки розікрали все ів трохи більше.І встромляють палки в колеса створення мобілоьних вогневих груп захисту Києва та великих і не дуже міст.Далі буде,якщо таке ще буде
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19.10.2022 15:28 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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19.10.2022 16:02 Відповісти
Коли роблю щось в своїй майстерні , люблю включати для фону щось на ютубі і слухати ,, от зараз знайшов і прослухав свіжий відосік Швеця . Так от , в нього звідкись є інформація що на складах нашого МО мають знаходитися півтори тисячі ЗУ - 23-2 , і купа бк до них ( це якщо їх не розпродали за роки Незалежності ) . Це зброя хоч і стара , але - якраз для боротьби з іранськими дронами . То ж цікаво , її вже використовують , чи вона ще на складах ? Чи її взагалі вже давно там немає ? Хотілося б почути відповідь пана міністра оборони - по цій темі . .
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19.10.2022 16:05 Відповісти
Английская разведка может подтвердить слова швеца.
Есть 1600 ракет.
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19.10.2022 19:55 Відповісти
 
 