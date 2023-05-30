ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко
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Сили протиповітряної оборони збили кілька ракет над Києвом.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - повідомив очільник міста.
Топ коментарі
+29 Urs
показати весь коментар19.10.2022 15:03
+28 Марина Кравець
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+24 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар19.10.2022 15:08
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Только что прогремело, как воздушный подрыв.
Було гучно..
Ху@ ло , тобі пора до пекла 😠
Kavkaz Center
@newkc14
·
1 ч
Министр обороны сионистского режима "Израиля" Бени Ганц.: "Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине"
https://www.youtube.com/watch?v=LVouJo_oWjY
Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
26 мин
ТОму і світло є)Слава ЗСУ!!!Ви не уявляєте,як виглядають наші Боги ППО!!!Скоро буде потрібна допомога ,бо ЗеЄрмаки розікрали все ів трохи більше.І встромляють палки в колеса створення мобілоьних вогневих груп захисту Києва та великих і не дуже міст.Далі буде,якщо таке ще буде
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
Есть 1600 ракет.