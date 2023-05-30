ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко

Сили протиповітряної оборони збили кілька ракет над Києвом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - повідомив очільник міста.

Також читайте: Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)