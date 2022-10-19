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Новости Видео Война
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Бойцы ССО с беспилотника уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы аэроразведки ССО Украины с помощью беспилотника уничтожили очередную партию оккупантов на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на Запорожском направлении рашисты скулят друг другу.

Смотрите также: Бойцы ССО затрофеили российскую систему залпового огня "Ураган", - ССО ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3595) Запорожская область (3083) ССО (526)


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Топ комментарии
+24
Украина выстоит и победит но не забывайте евреи что беда и горе может и к вам вломится в двери.
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19.10.2022 19:12
+18
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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19.10.2022 19:08
+14
У правительства Израиля нет души и чувства сострадания к детям , которые каждой ночью подвергаются ,бомбежкам ,кровавые рашистские деньги не воняют ⁉️Противно наблюдать за вашим подхалимажем перед ГИТЛЕРОМ № 2‼️🤑
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19.10.2022 19:33
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стопудово в честь пінчука..
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19.10.2022 19:03 Ответить
А теперь ,КАЦАПЬЕ в виде червей -опарышей будет КИШЕТЬ 🇷🇺💩☠️🤮🤮🤮🤮
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19.10.2022 19:27 Ответить
Каким боком Пинчук?
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19.10.2022 19:27 Ответить
Ганц заявил европейским послам, что Израиль не будет поставлять Украине системы ПВО



Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.

Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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19.10.2022 19:05 Ответить
Украина выстоит и победит но не забывайте евреи что беда и горе может и к вам вломится в двери.
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19.10.2022 19:12 Ответить
Друг познается в беде, то есть - взаимно..
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19.10.2022 19:15 Ответить
Мабуть ізраїль для України всьо латентні союзники рф і ірану не наші союзники.
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19.10.2022 19:56 Ответить
У правительства Израиля нет души и чувства сострадания к детям , которые каждой ночью подвергаются ,бомбежкам ,кровавые рашистские деньги не воняют ⁉️Противно наблюдать за вашим подхалимажем перед ГИТЛЕРОМ № 2‼️🤑
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19.10.2022 19:33 Ответить
квоту палестинцев в наших военных училищах пора пересмотреть...
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19.10.2022 19:26 Ответить
Бени, заберите к себе Беню. Сделайте хоть одно доброе дело
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19.10.2022 19:28 Ответить
Вы, что не в курсе ,на Каламойского и там открыто уголовное дело😄Беня не выездной и благодаря ему ,во многом ,началось вторжение Рашистов‼️Он вонял , что русские танки будут стоять на польской границе‼️Мразь на мразе
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19.10.2022 19:38 Ответить
Поганц! 💩
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20.10.2022 12:54 Ответить
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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19.10.2022 19:08 Ответить
Мочите их, хлопцы, сотнями
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19.10.2022 19:26 Ответить
"Как принял?" - "Посылку с неба принял хорошо!"
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20.10.2022 12:55 Ответить
 
 