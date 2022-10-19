Бойцы ССО с беспилотника уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Операторы аэроразведки ССО Украины с помощью беспилотника уничтожили очередную партию оккупантов на Запорожском направлении.
Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на Запорожском направлении рашисты скулят друг другу.
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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.
Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.
По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.