Бойцы ССО с беспилотника уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы аэроразведки ССО Украины с помощью беспилотника уничтожили очередную партию оккупантов на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на Запорожском направлении рашисты скулят друг другу.

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