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12 030 10

Бойцы ССО затрофеили российскую систему залпового огня "Ураган", - ССО ВСУ. ВИДЕО

В Херсонской области при освобождении одного из населенных пунктов военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины как трофей захватили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает командование ССО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Благодаря нашим воинам этот РСЗО отныне будет работать не на вред, а во благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей – позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока оккупированной", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинский танк уничтожает вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО

ураган (233) ССО (526) РСЗО (195) трофеи (180)


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Топ комментарии
+10
Слава воїнам СО ЗСУ!
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12.10.2022 13:00
+5
залишилось навчити той ураган асхвальтом стріляти.
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12.10.2022 13:02
+5
Там нижче новина про КамАЗ з БК до Урагану)))
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12.10.2022 13:07
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Слава воїнам СО ЗСУ!
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12.10.2022 13:00 Ответить
Там нижче новина про КамАЗ з БК до Урагану)))
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12.10.2022 13:07 Ответить
залишилось навчити той ураган асхвальтом стріляти.
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12.10.2022 13:02 Ответить
молодці хлопці тепер тепер підлампічить і дайте жару кацапелам
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12.10.2022 13:03 Ответить
Лишнее РСЗО никогда не помешает....тем более после харьковского наступления снарядов норм затрофеили.
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12.10.2022 13:17 Ответить
Здогадайтеся з 3 разів - де бере Україна ракети до Смерчів після 210+ днів війни... PS: "трофеї" - відповідь неправильна...
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12.10.2022 20:23 Ответить
*Ураганів
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12.10.2022 20:26 Ответить
ця ***** багато шкоди миколаївцям принесла
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12.10.2022 13:57 Ответить
Нажаль, думаю, що ракет до нього мало!...
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12.10.2022 14:00 Ответить
Сподіваюсь, ви розумієте, що якщо Україна продовжує використовувати цю зброю після 210+ днів війни, то ракети до них беруться не зі складів, і не з трофеїв...
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12.10.2022 20:25 Ответить
 
 