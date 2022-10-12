Бойцы ССО затрофеили российскую систему залпового огня "Ураган", - ССО ВСУ. ВИДЕО
В Херсонской области при освобождении одного из населенных пунктов военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины как трофей захватили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Об этом сообщает командование ССО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Благодаря нашим воинам этот РСЗО отныне будет работать не на вред, а во благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей – позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока оккупированной", - говорится в сообщении.
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