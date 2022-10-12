Бійці ССО затрофеїли російську систему залпового вогню "Ураган", - ССО ЗСУ. ВIДЕО

У Херсонській області під час визволення одного із населених пунктів військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України як трофей захопили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє командування ССО ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки нашим воїнам ця РСЗВ віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко впорається з відстанню до цілей - позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій", - йдеться в повідомленні.

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