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12 030 10

Бійці ССО затрофеїли російську систему залпового вогню "Ураган", - ССО ЗСУ. ВIДЕО

У Херсонській області під час визволення одного із населених пунктів військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України як трофей захопили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє командування ССО ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Завдяки нашим воїнам ця РСЗВ віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко впорається з відстанню до цілей - позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій", - йдеться в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена ворожа вантажівка з боєприпасами до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ВIДЕО

Автор: 

ураган (77) ССО (519) РСЗВ (208) трофеї (185)


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Топ коментарі
+10
Слава воїнам СО ЗСУ!
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12.10.2022 13:00
+5
залишилось навчити той ураган асхвальтом стріляти.
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12.10.2022 13:02
+5
Там нижче новина про КамАЗ з БК до Урагану)))
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12.10.2022 13:07
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Слава воїнам СО ЗСУ!
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12.10.2022 13:00 Відповісти
Там нижче новина про КамАЗ з БК до Урагану)))
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12.10.2022 13:07 Відповісти
залишилось навчити той ураган асхвальтом стріляти.
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12.10.2022 13:02 Відповісти
молодці хлопці тепер тепер підлампічить і дайте жару кацапелам
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12.10.2022 13:03 Відповісти
Лишнее РСЗО никогда не помешает....тем более после харьковского наступления снарядов норм затрофеили.
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Здогадайтеся з 3 разів - де бере Україна ракети до Смерчів після 210+ днів війни... PS: "трофеї" - відповідь неправильна...
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12.10.2022 20:23 Відповісти
*Ураганів
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12.10.2022 20:26 Відповісти
ця ***** багато шкоди миколаївцям принесла
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12.10.2022 13:57 Відповісти
Нажаль, думаю, що ракет до нього мало!...
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12.10.2022 14:00 Відповісти
Сподіваюсь, ви розумієте, що якщо Україна продовжує використовувати цю зброю після 210+ днів війни, то ракети до них беруться не зі складів, і не з трофеїв...
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12.10.2022 20:25 Відповісти
 
 