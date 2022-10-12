Знищена ворожа вантажівка з боєприпасами до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу вантажівку з боєприпасами до РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака на ворога була настільки точною, що вдалося знищити виключно екіпаж та кабіну вантажівки, а боєприпаси залишилися неушкодженими.

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