Білоруси з полку Калиновського затрофеїли російську гармату. ВIДЕО

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського захопили російську гармату у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм білоруські бійці ЗСУ похвалилися у соцмережах.

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