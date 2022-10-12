Білоруси з полку Калиновського затрофеїли російську гармату. ВIДЕО
Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського захопили російську гармату у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм білоруські бійці ЗСУ похвалилися у соцмережах.
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+12 Pawlo Kit
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+5 Vika Panasiuk
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+4 FT FT
показати весь коментар12.10.2022 11:41
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