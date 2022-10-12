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Білоруси з полку Калиновського затрофеїли російську гармату. ВIДЕО

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського захопили російську гармату у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм білоруські бійці ЗСУ похвалилися у соцмережах.

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Білорусь (7929) добровольці (918) трофеї (185)


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Топ коментарі
+12
Героям слава !!!
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12.10.2022 10:47
+5
молодці!
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12.10.2022 11:12
+4
Теперь можно идти на Минск вместе с президентом Тихановской и освобождать Беларусь от самозванца диктатора Лукашеску
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12.10.2022 11:41
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Героям слава !!!
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12.10.2022 10:47 Відповісти
Там багато чого немає. 100 мм. протитанкова гармата. У мене є припущення, що вона в неробочому стані.

Але відремонтувати можливо. Згодиться. Чекаючи поповнення від мобілізації...
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12.10.2022 10:49 Відповісти
От і я побачив (хоч і не артилерист) - там, здається, замка немає! І щось з панорамою "не те"
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12.10.2022 10:55 Відповісти
Замок на місці, а от оптичні прилади відсутні...
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12.10.2022 12:48 Відповісти
молодці!
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12.10.2022 11:12 Відповісти
Теперь можно идти на Минск вместе с президентом Тихановской и освобождать Беларусь от самозванца диктатора Лукашеску
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12.10.2022 11:41 Відповісти
Молодці хлопці - білоруси 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.10.2022 13:08 Відповісти
Плохо что основная масса белорусов такие же потомственные рабы как и кацапы.
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12.10.2022 15:00 Відповісти
Z tą różnicą , że i Białorusini i Ukraińcy walczą aby nie być niewolnikami putina i łukaszenko . A ty nawet nie wiesz że jesteś niewolnikiem , bo jesteś zbyt głupi aby to wiedzieć .
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18.01.2023 19:12 Відповісти
 
 