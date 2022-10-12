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Белорусы из полка Калиновского затрофеили российскую пушку. ВИДЕО

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского захватили российскую пушку в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своим трофеем белорусские бойцы ВСУ похвастались в соцсетях.

Читайте: Активных действий белорусской армии на украинской границе не фиксируется, - ГПСУ

Беларусь (7890) добровольцы (1166) трофеи (180)


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Топ комментарии
+12
Героям слава !!!
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12.10.2022 10:47
+5
молодці!
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12.10.2022 11:12
+4
Теперь можно идти на Минск вместе с президентом Тихановской и освобождать Беларусь от самозванца диктатора Лукашеску
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12.10.2022 11:41
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Героям слава !!!
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12.10.2022 10:47 Ответить
Там багато чого немає. 100 мм. протитанкова гармата. У мене є припущення, що вона в неробочому стані.

Але відремонтувати можливо. Згодиться. Чекаючи поповнення від мобілізації...
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12.10.2022 10:49 Ответить
От і я побачив (хоч і не артилерист) - там, здається, замка немає! І щось з панорамою "не те"
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12.10.2022 10:55 Ответить
Замок на місці, а от оптичні прилади відсутні...
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12.10.2022 12:48 Ответить
молодці!
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12.10.2022 11:12 Ответить
Теперь можно идти на Минск вместе с президентом Тихановской и освобождать Беларусь от самозванца диктатора Лукашеску
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12.10.2022 11:41 Ответить
Молодці хлопці - білоруси 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.10.2022 13:08 Ответить
Плохо что основная масса белорусов такие же потомственные рабы как и кацапы.
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12.10.2022 15:00 Ответить
Z tą różnicą , że i Białorusini i Ukraińcy walczą aby nie być niewolnikami putina i łukaszenko . A ty nawet nie wiesz że jesteś niewolnikiem , bo jesteś zbyt głupi aby to wiedzieć .
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18.01.2023 19:12 Ответить
 
 