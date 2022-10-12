Белорусы из полка Калиновского затрофеили российскую пушку. ВИДЕО
Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского захватили российскую пушку в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, своим трофеем белорусские бойцы ВСУ похвастались в соцсетях.
Топ комментарии
+12 Pawlo Kit
показать весь комментарий12.10.2022 10:47
+5 Vika Panasiuk
показать весь комментарий12.10.2022 11:12
+4 FT FT
показать весь комментарий12.10.2022 11:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але відремонтувати можливо. Згодиться. Чекаючи поповнення від мобілізації...