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Новости Война
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Активных действий белорусской армии на украинской границе не фиксируется, - ГПСУ

білорусь

Все силы безопасности и обороны, усиливающие границу с Беларусью, готовы к развитию любой ситуации.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Изменений в характере действий ВС Беларуси на границе мы не замечаем. Те подразделения, которые были, так и остаются. Есть заявления, которые делали власти Беларуси, которые манипулируя пытаются перебросить ответственность на Украину, что якобы мы является агрессором по их стране", - отметил он.

По словам Демченко, все усиливающие границу с Беларусью силы безопасности и обороны в максимальной готовности к развитию любой ситуации.

Он напомнил, что Беларусь уже вовлечена в войну РФ против Украины.

Читайте: Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий, средств и сил РБ на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Беларусь (7887) Госпогранслужба (6372) граница (5257) Демченко Андрей (279)


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Нехай суки тільки рипнуться .
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12.10.2022 10:33 Ответить
Це які? Як 23 лютого?
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12.10.2022 10:38 Ответить
 
 