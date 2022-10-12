Активных действий белорусской армии на украинской границе не фиксируется, - ГПСУ
Все силы безопасности и обороны, усиливающие границу с Беларусью, готовы к развитию любой ситуации.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Изменений в характере действий ВС Беларуси на границе мы не замечаем. Те подразделения, которые были, так и остаются. Есть заявления, которые делали власти Беларуси, которые манипулируя пытаются перебросить ответственность на Украину, что якобы мы является агрессором по их стране", - отметил он.
По словам Демченко, все усиливающие границу с Беларусью силы безопасности и обороны в максимальной готовности к развитию любой ситуации.
Он напомнил, что Беларусь уже вовлечена в войну РФ против Украины.
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