Три энергетических объекта были уничтожены врагом за эти сутки, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 238-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение месяца сбиты 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только за сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "Шахедов" сбиты благодаря воинам воздушного командования "Південь". Спасибо, ребята, за отличную работу! Есть результаты и по другим направлениям.

К сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом.

Сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время и наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества.

Пожалуйста, не включайте излишнюю электротехнику. Ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным. Тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", - сказал Зеленский.

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