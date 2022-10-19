Три энергетических объекта были уничтожены врагом за эти сутки, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 238-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение месяца сбиты 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только за сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "Шахедов" сбиты благодаря воинам воздушного командования "Південь". Спасибо, ребята, за отличную работу! Есть результаты и по другим направлениям.
К сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом.
Сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время и наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества.
Пожалуйста, не включайте излишнюю электротехнику. Ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным. Тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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це **** котра зробила 6 дневний рабочий тиждень, та позбавила трудящих їх прав, цікаво коли її повісять
http://durdom.in.ua/public/sys2/2019_09/img_5d6ccd77d888c.jpg
Субота, субота
Хороший вечерок.
При том, что у них от 1-3 праздничных дней в году.
без будь яких знаків питання....
Либо надо строить уже на другом оборудовании.
Я так думаю.
Я же написал IMHO.
Хотите верьте, хотите нет.
Да и генератор другой просто не установишь, нужно подготовить новые площади для установки.
Кстати знаете какая очередь на заказ энерго-оборудования в ЕС ?
Два дні тому, вже говорив, що всього за місяць "знищено 30% теплостанція" України.
Цей Шахід, навіть якщо попаде прямо в маленьку трансформаторну будку, то її НЕ ЗНИЩИТЬ!
Максимум трошки пошкодить.
Більшість руйнувань що показують "у столиці" від ракет, а не від шахидів.
Та й "переконливі" вони, бо там ВІКНА розламані.
А у трансформаторній будці вікон немає.
Середина липня. Я тобі прямо таки покажу від початку і до кінця як зеля і всі його єрмаки-татарови смокталихуя замість того щоб робити роботу в цьому напрямку.
Это беспилотники как Байрактар
А купили много 136-х камикадзе
Западные эксперты заявляют, что на складах МО Украины много зениток ЗУ-23-2 и других. И удивляются, почему ВСУ их не используют для уничтожения дронов-камикадзе, которые легко ими сбиваются.
IMHO
Посмотрите на видео, его пикирования на цель.
IMHO, я же имею ввиду ,когда он на подлете к цели его сбивать и нужно и надо ІМНО
в городе никак нельзя, ибо он из-за этого падает в жилую застройку и взрывается.
отсюда и жертвы мирного населения, уж лучше пускай долетит до ТЭС или так Нефтехранилищу.
Шахиды прощупывают ПВО, нагружают его, а крылатки прорываются, хотя бы одна долетит и уже беда. А мопеды это такое, для того чтобы пугать народонаселение.
А не нас безкарно їб....шать як в тирі, а це чмо констатує.
Ще в своїх сраних відосиках потім не забудь відчитуватися скільки вся країна за день просиділа без світла, тепла, води! **************.
Щоб їхня радість від влучань по нам - переросла в оскому з ригачкою та срачкою?
Натомість, Зеля закопував гроші в асфальт та навіть побудував міст для з'єднання з рашистами у Станиці Луганській. А ще все намагався заглянути пуйлй в очі.
А ось тепер бачимо результат такої капітулянської та зрадницької позиції Зелі.
Тому разом з пуйлом і Зеля винен, що люди будуть без світла, тепла, води та газу.
Зеля собі, в свому бункері відімкни світло, бо ти цього заслужив, ти цього прагнув!
IMHO
ще декілька тижнів таких обстрілів і в країні електроенергії не буде, все централізоване опалення насоси-котли у містах на електроенергії отож не буде і його, а на носі зима, країна стане повністю, великі міста де є багатоповерхівки вимруть, тобто люди виїдуть жити в села жінки за кордон...
Які рекомендації і дії влади у такому випадку.
Смотрите на ЗАЭС, её постоянно подключают заново к Энергии, на своих генераторах она долго не протянет.
Но даже 50% это в принципе либо без света, либо без воды и отопления, либо без ЖД и транспорта.
как всегда IMHO
а зеленський взагалі заткнеться смердіти постійно про що, де і коли кацапи знищили??? йому кацапи за це платять???
Це не робота це імітація роботи. Прикриття об'єктів енергозабезпечення було нагальною проблемою ще місяць назад.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ