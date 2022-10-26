Уничтожение российского бензовоза из ПТРК "Стугна". ВИДЕО
Украинские бойцы на южном направлении с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский бензовоз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+28 vuiko dobrui
показать весь комментарий26.10.2022 13:59
+27 irenka ko
показать весь комментарий26.10.2022 13:59
+25 Яр Холодний
показать весь комментарий26.10.2022 14:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одним снарядом "Стугни" взвод танків залишився без пального (бо цистерна ТЗ вміщає від 8 до 10 "кубів")Більша половина "затрофеєних" нами танків були покинуті саме з-за відсутності пального у баках!
Слава Україні.
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️
Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️