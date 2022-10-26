Знищення російського бензовоза з ПТРК "Стугна". ВIДЕО
Українські бійці на південному напрямку за допомогою ПТРК "Стугна" знищили ворожий бензовоз.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+28 vuiko dobrui
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+27 irenka ko
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Одним снарядом "Стугни" взвод танків залишився без пального (бо цистерна ТЗ вміщає від 8 до 10 "кубів")Більша половина "затрофеєних" нами танків були покинуті саме з-за відсутності пального у баках!
Слава Україні.
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️
Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️