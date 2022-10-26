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Знищення російського бензовоза з ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Українські бійці на південному напрямку за допомогою ПТРК "Стугна" знищили ворожий бензовоз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влучним пострілом "Стугни" українські військові знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Стугна (83)


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Топ коментарі
+28
Файно горить !!! Слава ЗСУ !!!
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26.10.2022 13:59
+27
Красівоє!
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26.10.2022 13:59
+25
"Топливная система Т-72 включает в себя четыре внутренних и пять наружных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA топливных баков . Один из внутренних баков размещается на полу в кормовой части боевого отделения, тогда как остальные три - в отделении управления, по обеим сторонам от механика-водителя. Все пять внешних баков размещаются на правой надгусеничной полке. Ёмкость внутренних баков составляет 705 л, тогда как наружных - 495 л. Помимо них, к топливной системе могут подключаться две дополнительные бочки, закрепляемые на корме танка, общим объёмом 400 или 500 л в зависимости от объёма бочки. В качестве топлива может использоваться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE дизельное топливо марок ДЛ, ДЗ и ДА, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензины А-66 и А-72 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD керосины Т-1, ТС-1 и ТС-2"
Одним снарядом "Стугни" взвод танків залишився без пального (бо цистерна ТЗ вміщає від 8 до 10 "кубів")Більша половина "затрофеєних" нами танків були покинуті саме з-за відсутності пального у баках!
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26.10.2022 14:20
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Красівоє!
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26.10.2022 13:59 Відповісти
Файно горить !!! Слава ЗСУ !!!
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26.10.2022 13:59 Відповісти
І тільки пісюни по полю поразлітались ))
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26.10.2022 14:01 Відповісти
žmuravoz taki priexal...
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27.10.2022 03:13 Відповісти
А чи варта високотехнологічна Стугна того бензовоза?
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26.10.2022 14:06 Відповісти
Дуже ваарта.
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26.10.2022 14:09 Відповісти
"Топливная система Т-72 включает в себя четыре внутренних и пять наружных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA топливных баков . Один из внутренних баков размещается на полу в кормовой части боевого отделения, тогда как остальные три - в отделении управления, по обеим сторонам от механика-водителя. Все пять внешних баков размещаются на правой надгусеничной полке. Ёмкость внутренних баков составляет 705 л, тогда как наружных - 495 л. Помимо них, к топливной системе могут подключаться две дополнительные бочки, закрепляемые на корме танка, общим объёмом 400 или 500 л в зависимости от объёма бочки. В качестве топлива может использоваться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE дизельное топливо марок ДЛ, ДЗ и ДА, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензины А-66 и А-72 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD керосины Т-1, ТС-1 и ТС-2"
Одним снарядом "Стугни" взвод танків залишився без пального (бо цистерна ТЗ вміщає від 8 до 10 "кубів")Більша половина "затрофеєних" нами танків були покинуті саме з-за відсутності пального у баках!
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26.10.2022 14:20 Відповісти
Тих бензовозів у них хоч греблю гати, а Стугни лімітовані.
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26.10.2022 14:36 Відповісти
Ти прислів"я у кацапів чув: "Дорога ложка к обеду!"? Ти просто не бачив, як у березні по чернігівських селах металися кацапські танкісти з каністрами - солярку шукали! Бо "Байрактар" на станції розвантаження ешелон з соляркою спалив, а по трасі Гомель-Чернігів та Конотоп-Кіпті стояли десятки паливозаправників спалених - тому не було чим підвезти пальне ні з БРСР ні з Росії
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26.10.2022 14:52 Відповісти
РПГ-7 мабудь в бійців не було в наявності, а так згоден, Стугна для інших "важких" цілей. Але результат є і то головне.
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26.10.2022 14:24 Відповісти
Я думаю для РПГ відстань велика була )
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27.10.2022 08:51 Відповісти
они уничтожили не бензовоз, а много моточасов вражеской бронетехники да и просто техники.
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26.10.2022 15:41 Відповісти
Знову кацапи без "нафти", знову техніку по ленд-лізу передадуть. Та й з генераторами до техніки біда. біда. Здохнііть тварюки.
Слава Україні.
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26.10.2022 14:08 Відповісти
Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!

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26.10.2022 16:56 Відповісти
Вот интересно - бензовоза нету, а бойцы кричат "Есть!"
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26.10.2022 14:09 Відповісти
Єсть - єто атріцатєльно "нема", щож тут не зрозумілого
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26.10.2022 14:40 Відповісти
Одним із головних, на сьогодні, є питання відновлення та поповнення особовим складом військових частин та підрозділів ЗСУ !!! Зараз це НАДВАЖЛИВЕ питання!!‼️‼️‼️⚔️⚔️⚔️
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️

Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
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26.10.2022 14:14 Відповісти
медкомісіях засіли зкацаплені агенти и прост ****** совковые!
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26.10.2022 14:33 Відповісти
Якщо недостатньо бк 152мм,то йти гинути з автоматом?
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26.10.2022 14:37 Відповісти
А праваславний вадітєль будєт на нєбєсах))
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26.10.2022 14:37 Відповісти
Fuck, йо!!!
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26.10.2022 14:37 Відповісти
То був брудний бензовоз !
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26.10.2022 14:39 Відповісти
Йшов восьмий місяць успішного наступу москалів десь під Авдіївкою !! .
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26.10.2022 14:42 Відповісти
Бензовоз- то навіть краще ніж танк, то кілька мертвих танків в полі!
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26.10.2022 17:04 Відповісти
 
 