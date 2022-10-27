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Новости Видео Война
29 265 23

Разведчики затрофеили вражеский БТР-82А и взяли в плен его экипаж. ВИДЕО

В ходе разведывательного выхода в район позиций противника в Запорожском направлении украинские защитники затрофеили российский БТР-82А вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной вылазки украинских воинов опубликована в соцсети. Разведчики застали врагов внезапно, когда те спали в перелеске спрятав там и свою бронемашину.

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разведка (4175) трофеи (180)


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Топ комментарии
+57
Гарна робота-виконавцям респектище...
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27.10.2022 19:31
+42
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27.10.2022 19:36
+38
Наші Воїни найкращі.
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27.10.2022 19:33
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Гарна робота-виконавцям респектище...
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27.10.2022 19:31 Ответить
Я бы этому звукооператору уши намял, есть прекрасные звуковые накладки к таким видео, и в конце, что там за "вой", его вообще надо было убрать, а само видео - Ок, хотя, судя по обстановке, там можно было сделать отличное видео!
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27.10.2022 20:14 Ответить
Eto vojat nacistkie orki roSSiji pered tem kak zdoxnut...
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27.10.2022 20:34 Ответить
Не успел надеть наушники. Моя, рядом сидящая овчарка, реально завыла.
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28.10.2022 03:42 Ответить
afganskaja "popsa" na fone - superrr !!!
S namekom na te vremena, kogda afgano-seliane pleniali togda mabutj "peršuju" armiju svita...
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28.10.2022 02:52 Ответить
3 strany, 3 mnenija. Evrobačenie
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28.10.2022 02:54 Ответить
Наші Воїни найкращі.
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27.10.2022 19:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4 "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
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27.10.2022 19:35 Ответить
Ванькам повезло могли и перестрелять как бешенных собак. Так хоть домой не в пакете попадут и технику подогнали.
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27.10.2022 19:35 Ответить
Не варіант. Он про одного вже було- попав у полон на початку березня, обміняли, не вгамувався пішов на війну знову - результат: здох за пукіна. Амінь. Одне радує своєю тушкою допоміг врятувати з їхнього полону хоч одного нашого бійця.
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27.10.2022 21:05 Ответить
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27.10.2022 19:36 Ответить
Кстати дизайн у этих касок/шлемов периода ВМВ изначально итальянский, ******** как и многое другое)
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27.10.2022 19:42 Ответить
Согласен! При попадании в бестолковку они офигенно не дают разлететься заразному дерьму из черепной головки. Всё стекает зашиворот и запазуху.
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28.10.2022 03:38 Ответить
но самое главное - они офигенно пробиваются пулей любого калибра с любого расстояния))
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28.10.2022 09:25 Ответить
будь ласка, збережить єкіпаж, відправьте додому в пакетах
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27.10.2022 19:37 Ответить
Апять ничиво нипонял. Кагда будет как в кино?
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27.10.2022 19:38 Ответить
Заблукав, москалику?
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27.10.2022 19:42 Ответить
Ага, питирялся
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27.10.2022 19:50 Ответить
молодці хлопці, респект та повага...
хтось з кварталу отримає черговий орден.
а може зразу героя......
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27.10.2022 19:38 Ответить
Молодці розвідники, три окупанта опинилися в надійних руках, уже точно не здохнуть, ще й передали свій металобрухт.
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27.10.2022 20:18 Ответить
Дезінфекція
Дезінсекція
Дератизация
Деорізація
ТО
Пофарбування

+1 до лав.

Профіт!
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27.10.2022 21:55 Ответить
прям везунчики (кацапы). один выстрел или одна ловушка\мина - и привет.
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27.10.2022 20:56 Ответить
Якось не по Висоцькому :"...Язика я взял но нє доньос...". Ще би відео допиту "борцов за мірноє насєлєніє далбасса".
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27.10.2022 21:01 Ответить
 
 