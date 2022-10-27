Разведчики затрофеили вражеский БТР-82А и взяли в плен его экипаж. ВИДЕО

В ходе разведывательного выхода в район позиций противника в Запорожском направлении украинские защитники затрофеили российский БТР-82А вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной вылазки украинских воинов опубликована в соцсети. Разведчики застали врагов внезапно, когда те спали в перелеске спрятав там и свою бронемашину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты, убегая от бойцов ВСУ, оставили новенькие пулеметы ДШК и большое количество патронов к ним. ВИДЕО