Разведчики затрофеили вражеский БТР-82А и взяли в плен его экипаж. ВИДЕО
В ходе разведывательного выхода в район позиций противника в Запорожском направлении украинские защитники затрофеили российский БТР-82А вместе с экипажем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной вылазки украинских воинов опубликована в соцсети. Разведчики застали врагов внезапно, когда те спали в перелеске спрятав там и свою бронемашину.
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S namekom na te vremena, kogda afgano-seliane pleniali togda mabutj "peršuju" armiju svita...
хтось з кварталу отримає черговий орден.
а може зразу героя......
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