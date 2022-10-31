Момент уничтожения вражеского вертолета Ми-8 из ПЗРК. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский вертолет Ми-8 на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник.
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+56 A San
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+33 Kiev_Kiev_777
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+29 Анатолий К #427424
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- Тату! А яка різниця між російськими "контрактниками" і "мобілізованими"? І яка різниця між бурятами, якутами, кадирівцями чи масквічами" з калінінградцями?
- Ох! Не мороч мені голови! Сиди та жуй! На смак вони всі однакові!
Нахрена он удаляет до безобразия и не даёт полюбоваться ?!
треба ввести цей курс в навчання в військових школах
Вертолет РФ Ми-8 был сбит с западной стороны, который летел на север.
Маловероятно, что украинский вертолет летел вдоль фронта, заглубившись на чужую территорию.
Навіть купка дерев і кущів, над якими спалили кацапів точно там.
Що прикольно, завалили прямо на межі областей.
https://youtu.be/oQQSte0Z_QA?t=12
а так же видео с места крушения
https://youtu.**************?t=47
Вийшов трохи казус бо ми нині теж втратили один ми8, але наш загорівся-розбився в іншому місці та майже по серед міста, як наслідок росіяни почали заперечувати свою втрату. (кажуть у нашого екіпаж вижив)
https://t.me/************** Vоенкор Котенок Z
https://t.me/**************/42244 0:57 Момент поражения военно-транспортного борта ВСУ.