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Момент знищення ворожого вертольота Мі-8 з ПЗРК. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий вертоліт Мі-8 на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських бійців 54-ї ОМБр імені Івана Мазепи зафіксував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Генштабі потролили ворожих вертольотчиків і привітали їх з днем армійської авіації: "Хай літають, ми будемо їх збивати". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7262) Бахмут (1560) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+56
Перетворення поганих кацапів в хороших кацапів
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31.10.2022 16:05
+33
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31.10.2022 16:16
+29
відправили сатаністів в пекло.
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31.10.2022 16:16
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Перетворення поганих кацапів в хороших кацапів
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31.10.2022 16:05 Відповісти
відправили сатаністів в пекло.
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31.10.2022 16:16 Відповісти
Розмовляв я якось з п'яним знайомим з ********** декілька місяців тому. Так він мені і про сатаністів на Заході, і геїв, і зміну статі, тобто все чим їх годує пропаганда без жодного сумніву на власний розсуд. Мені взагалі по його істериці пригадалися німецькі фашисти і гітлер, просто однакові скажені наративи.
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31.10.2022 16:24 Відповісти
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31.10.2022 20:49 Відповісти
Це просто КЛАС ! Насміявся!
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01.11.2022 12:23 Відповісти
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31.10.2022 16:16 Відповісти
Браво👍👍👍❤️💙💛КРАСАВЧИКИ‼️
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31.10.2022 16:21 Відповісти
laik
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31.10.2022 16:08 Відповісти
Схоже начальство летіло
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31.10.2022 16:09 Відповісти
І тут їм ЗСУ швиденько квиточок на концерт підігнало... Отака гостинність!
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31.10.2022 20:34 Відповісти
Ще одні кацапські підари атлєталісь. Ваєнна-касмічєскіє сіли,а ви що думали...
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31.10.2022 16:09 Відповісти
Вот именно так я люблю русских - well done, с корочкой.
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31.10.2022 16:11 Відповісти
Можеш "возрадуваться" - на борту летіли офіцери-"заробітчани" з угрупування "Вагнер"! Півтора куба гасу всередині кабіни і тоненька стінка баку з алюмінію
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31.10.2022 20:12 Відповісти
Ну, за такое я с ужином и пару по 50 гр приму. Дякую Пану за новину.
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31.10.2022 20:18 Відповісти
На здоров"я! Це мені дружина показала інформацію від русні - "скарбели о воинах"
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31.10.2022 20:22 Відповісти
🍴
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31.10.2022 20:44 Відповісти
Хробачки зголодніли.
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31.10.2022 20:45 Відповісти
Сидять два черв"яки у землі і один другого питає:
- Тату! А яка різниця між російськими "контрактниками" і "мобілізованими"? І яка різниця між бурятами, якутами, кадирівцями чи масквічами" з калінінградцями?
- Ох! Не мороч мені голови! Сиди та жуй! На смак вони всі однакові!
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01.11.2022 05:39 Відповісти
Вот я ни как не пойму..., чем руководствуется оператор дрона, когда меняет "фокус" при видео фикации...?!
Нахрена он удаляет до безобразия и не даёт полюбоваться ?!
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31.10.2022 16:12 Відповісти
Видимо, для отчета нужна привязка к местности.
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31.10.2022 16:16 Відповісти
не навчені оператори в голівудських кіностудіях
треба ввести цей курс в навчання в військових школах
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31.10.2022 17:17 Відповісти
головне результат а фокус то таке
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31.10.2022 17:45 Відповісти
Navernoe spishka zriva oslepljaet dachiki kamer i idjot zbros ustanovok kameri...
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31.10.2022 17:53 Відповісти
Схоже, що вертоліт без навісних НУРСів і летів не на штурмовку. Напевне, когось або щось віз...А тут на тобі...Хоча російська ботня кричатиме, що це фейк і комп'ютерна графіка. Або й взагалі, що це гелікоптер ЗСУ....
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31.10.2022 16:14 Відповісти
Ага, летів на рибалку. Бичків ловити с степах України.
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31.10.2022 16:18 Відповісти
У рашистов и без того хватает ударных вертолетов чтобы еще на Ми-8 цеплять нурсы. Ето у нас все что летает сразу превращается в ударные машины.
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31.10.2022 16:25 Відповісти
В социальных сетях удалось установить геолокацию места падения вертолета в 20 км к северо-востоку от Бахмута в районе населенного пункта Берестовое.
Вертолет РФ Ми-8 был сбит с западной стороны, который летел на север.
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31.10.2022 17:08 Відповісти
Это территория под россиянами? https://deepstatemap.live/#14.75/48.7961/38.2735 Место поражения 48°47'38.7"N 38°16'43.2"E. Летел на север, ракета с запада.

Маловероятно, что украинский вертолет летел вдоль фронта, заглубившись на чужую территорию.
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31.10.2022 17:43 Відповісти
все вірно. Навіть ясно, звідки наші ударили - або з ферми, що на півдні Спірного, або з лісосмуги, яка іде точно з заходу на схід, на 1 км південніше спірного і впирається точно в бахмутську трасу.
Навіть купка дерев і кущів, над якими спалили кацапів точно там.
Що прикольно, завалили прямо на межі областей.
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31.10.2022 18:27 Відповісти
Вертолет 100% РФ, есть полное видео где видно на 12сек видна красная звезда на обшивке вертолета ми-8
https://youtu.be/oQQSte0Z_QA?t=12

а так же видео с места крушения
https://youtu.**************?t=47
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01.11.2022 13:21 Відповісти
Жаль - на відео не видно елементів зірки на борту: проскочила інформація, що наші, нібито, ідентифікували вертоліт по номеру двигуна - білоруський (у білорусів окантовка зірки - біла, а у кацапів - синьо-біла) Оце весело - коли там дійсно "сябри" були в екіпажі! Те що в пасажирській кабіні вони могли буть - не виключено теж! Зараз кацапи посилено вербують в БРСР "м"ясо" Враховуючи, що пенсія у білоруських вояк менша, ніж у росіян - могли спокуситься За інформацією - летів офіцерський склад (звільнені в запас) для комплектації штурмових підрозділів з "зеків" Тобто - майбутній "штрафбат" Враховуючи нестачу кадрів у кацапів, наш хлопчина одним пострілом позбавив мінімум одну батальйонно-тактичну групу командного складу! Тобто, "стадо" позбавив "погоничів"!
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02.11.2022 04:35 Відповісти
летів на концерт кобзона
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31.10.2022 17:47 Відповісти
Пи@ да кацапам , долітались тварюки 😡
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31.10.2022 16:15 Відповісти
а могли бы денег получить, но захотели ракету.
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31.10.2022 16:16 Відповісти
Лепота по свинособачьи..................................
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31.10.2022 16:20 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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31.10.2022 16:22 Відповісти
Дерева нібито ще зелено-жовті?
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31.10.2022 16:25 Відповісти
Так південь України ж! У нас на Поліссі тополі та акації теж ще зелені стоять!
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01.11.2022 05:43 Відповісти
Дуже файно
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31.10.2022 16:32 Відповісти
Цей долітався, інший доплавався, хтось на рашка ТВ ***********,- на все свій час🤔 Головне запастись терпінням та, бажано, зброєю і рано, чи пізно харошій рюзьге таки пропливе повз тебе за течією ріки
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31.10.2022 16:41 Відповісти
****, летел в наушниках, слушал кабздона...
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31.10.2022 17:18 Відповісти
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31.10.2022 17:44 Відповісти
В рай по ху"ловски, він обіцяв, зсу посадили на маршрутку!
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31.10.2022 17:44 Відповісти
Ибо нефуй шастать
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31.10.2022 18:29 Відповісти
агонией кацапов доволен, было много времени подумать о смысле жизни и зачем они полезли умирать. Наверно в эти секунды все мысли были о величии рашки, о том что оттяпали 100тыс. кв. км к своим 17млн, что меньше 0,1%. Оно стоило того, без сомнения!
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31.10.2022 19:35 Відповісти
Подивися на відео де він горить на землі Лежить на лівому боку - на хвостовій балці видно хрестоподібне оперення
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Я вже побачив повне відео. Там переворот чітко видно. І кацапи самі кажуть, що там 2 пілоти і 18 офіцерів летіло до Вагнера. Вижив 1. Я свій комент видалив.
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31.10.2022 21:09 Відповісти
русские в пабликах чешут что у них ми8 не летают на передке . типо это ВСУ
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31.10.2022 20:12 Відповісти
Вже є друге відео того ж гелікоптера, там чітко видно зірку на фюзеляжі.
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31.10.2022 20:28 Відповісти
Літають. Цей віз начальство ЧВК вагнер і їх зашкварили.

Вийшов трохи казус бо ми нині теж втратили один ми8, але наш загорівся-розбився в іншому місці та майже по серед міста, як наслідок росіяни почали заперечувати свою втрату. (кажуть у нашого екіпаж вижив)
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31.10.2022 22:05 Відповісти
От умєєт Ваня красіво падать на горящєм вєртолйотє 😁
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31.10.2022 22:08 Відповісти
Ніколи не любив мокруху,але відосіки як смажать москалів це просто бомба! СЛАВА ЗСУ!!!
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31.10.2022 22:53 Відповісти
Кацапська воєнкриса вже все перекрутила і видає це за знищений кацапами гелікоптер ЗСУ . 🤣.
https://t.me/************** Vоенкор Котенок Z

https://t.me/**************/42244 0:57 Момент поражения военно-транспортного борта ВСУ.
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31.10.2022 23:36 Відповісти
Обилетили зайца...
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01.11.2022 00:16 Відповісти
із якоїсь пісеньки;..."чтоб они здесь просто нелетали"...
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01.11.2022 06:44 Відповісти
красиво... и самое главное, чтобы водитель кацолета подох... пора начать ликвидировать вертолетчиков и летчиков на расии... особенно в городе энгельсе, где находятся бомбящие Украину с каспийского моря ту-95 и ту-160... и чем быстрее начнут уничтожаться эти недоофицеры, тем будет лучше... и не только в энгельсе на расии... и в шайковке, и в смоленске, и на бульбашии в зябровке и других аэродоромах...
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01.11.2022 08:47 Відповісти
Чудово!!!! Браво! Нехай щастить%!!!!
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01.11.2022 09:16 Відповісти
цей вертоліт уже місяців -3-4 показують орки..як українській..а наші -як орківський???
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07.02.2023 18:01 Відповісти
 
 