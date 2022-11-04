Место преступления: Буча | Как российские военные проводили "зачистку" в украинском городе, - расследование Associated Press. ВИДЕО

Журналисты Associated Press проанализировав сотни часов записей видеокамер возобновили в 3D формате преступления российской армии в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном youtube Associated Press.

Отмечается, что "журналисты AP. Frontline и SITU провели расследование, изучили сотни часов записей видеокамер, перехваченных разговоров российских солдат и построили 3D модель преступлений армии РФ в Буче.

На этой модели в точности показаны места, где были расстреляны люди. Кроме того, они также смогли идентифицировать преступников, которые называют себя российскими солдатами. На одном из перехватов россиянин говорит, что у них был приказ "убивать всех".