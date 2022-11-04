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Новости Видео Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
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Место преступления: Буча | Как российские военные проводили "зачистку" в украинском городе, - расследование Associated Press. ВИДЕО

Журналисты Associated Press проанализировав сотни часов записей видеокамер возобновили в 3D формате преступления российской армии в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном youtube Associated Press.

Отмечается, что "журналисты AP. Frontline и SITU провели расследование, изучили сотни часов записей видеокамер, перехваченных разговоров российских солдат и построили 3D модель преступлений армии РФ в Буче.

На этой модели в точности показаны места, где были расстреляны люди. Кроме того, они также смогли идентифицировать преступников, которые называют себя российскими солдатами. На одном из перехватов россиянин говорит, что у них был приказ "убивать всех".

Associated Press (25) Буча (460) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+26
Відео переглянути всім , особливо ватникам та їх дітям . Я в свою чергу розішлю в мережах
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04.11.2022 22:18
+18
Москалі - падли і суче кодло, яке має бути знищене всім цивілізованим світом
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04.11.2022 22:30
+12
Русские,нация *******
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04.11.2022 22:28
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Відео переглянути всім , особливо ватникам та їх дітям . Я в свою чергу розішлю в мережах
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04.11.2022 22:18 Ответить
ватнікам та їх вишкребкам вже ніяке відео не допоможе. Тільки масові розстріли, та лікувальне голодування на 50-70 років наблизить на крок цих тварин до людей.
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05.11.2022 05:31 Ответить
Не наблизить.
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06.11.2022 15:39 Ответить
До ватників марно звертатись. Вони тупі, у них немає ні почуттів, ні моралі. Тільки живильна евтаназія їм допоможе. А цивілізованим людям - так
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05.11.2022 16:42 Ответить
чтоб радовались?ватники и их вышкрябки в рядях дыныры этим же самым занимаютс
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06.11.2022 13:55 Ответить
Русские,нация *******
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04.11.2022 22:28 Ответить
Москалі - падли і суче кодло, яке має бути знищене всім цивілізованим світом
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04.11.2022 22:30 Ответить
Таке треба поширювати
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04.11.2022 22:33 Ответить
ху@ло + керівна ру.пи@дота підлягає обов'язковому знищенню у б/я спосіб незалежно від умов капітуляції ху@лостану.
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04.11.2022 23:31 Ответить
Сруцьня за гранью цивилизационных рамок.
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05.11.2022 07:11 Ответить
Русня,вы говно. И как люди,и как воины.Привыкайте к этой мысли. Это надолго.Вернее, навсегда.
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05.11.2022 08:28 Ответить
говно - это они с рождения... и это ооочень мягко и им не обидно совсем...
русня это нелюди и исчадие ада....отрыжка сатаны !!
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05.11.2022 17:42 Ответить
У Бога нє хватіла гліни, і он сліпіл іх іх гавна...
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06.11.2022 15:40 Ответить
Пора в генпрокуратуру набирати кореспондетів які проводять розслідування замість прокурорів які лише себе піарят та займаються дерибаном.
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05.11.2022 20:09 Ответить
"... на оккупированной территории более или менее крупный населенный пункт обязательно получал свои пыточные подвалы и расстрельную яму. Каждый! Буча - это не исключительный случай и не свидетельство зверств десантников и кадыровцев, это - обычная схема их действия".

(«Орки. Пытки и казни», anticolorados).
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05.11.2022 21:53 Ответить
в будущем надо создавать вооруженные силы ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА и как только новый адольф путин задумает очередной ..блицкриг.. ********* этого животного немедленно . тогда не будет ни в одной стране того что эти твари совершили в Украине . пока будет существовать ************ -- не будет безопасности в ЕВРОПЕ . из каждого утюга и унитаза они визжат ..можем павтарить.. --- это просто здорово что ЭСТОНИЯ . ЛИТВА И ЛАТВИЯ В НАТО --- выродки ***** уже и там бы ..павтаряли.. защищать ..рюськоязычных.. ***** за 25 лет превратил рф в новый рейх и даже когда этот ***** здохнет они назначат себе новое ***** --- они не могут жить по другому
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06.11.2022 06:03 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.11.2022 13:36 Ответить
кацапи стадо вбивць мародерів гвалтівників
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06.11.2022 13:58 Ответить
 
 