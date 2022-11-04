Місце злочину: Буча | Як російські військові проводили "зачистку" в українському місті, - розслідування Associated Press. ВIДЕО

Журналісти Associated Press проаналізувавши сотні годин записів відеокамер відновили у 3D форматі злочини російської армії в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному you tube Associated Press

Зазначається, що "журналісти AP. Frontline та SITU провели розслідування, вивчили сотні годин записів відеокамер, перехоплених розмов російських солдат та побудували 3D модель злочинів армії РФ в Бучі.

На цій моделі в точності показані місця, де були розстріляні люди. Окрім того, вони також змогли ідентифікувати тих злочинців, які називають себе російськими солдатами. На одному із перехоплень росіянин каже, що у них був наказ "вбивати усіх"".