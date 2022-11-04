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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Місце злочину: Буча | Як російські військові проводили "зачистку" в українському місті, - розслідування Associated Press. ВIДЕО

Журналісти Associated Press проаналізувавши сотні годин записів відеокамер відновили у 3D форматі злочини російської армії в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному you tube Associated Press

Зазначається, що "журналісти AP. Frontline та SITU провели розслідування, вивчили сотні годин записів відеокамер, перехоплених розмов російських солдат та побудували 3D модель злочинів армії РФ в Бучі.

На цій моделі в точності показані місця, де були розстріляні люди. Окрім того, вони також змогли ідентифікувати тих злочинців, які називають себе російськими солдатами. На одному із перехоплень росіянин каже, що у них був наказ "вбивати усіх"".

Автор: 

Associated Press (22) Буча (542) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+26
Відео переглянути всім , особливо ватникам та їх дітям . Я в свою чергу розішлю в мережах
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04.11.2022 22:18
+18
Москалі - падли і суче кодло, яке має бути знищене всім цивілізованим світом
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04.11.2022 22:30
+12
Русские,нация *******
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04.11.2022 22:28
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Відео переглянути всім , особливо ватникам та їх дітям . Я в свою чергу розішлю в мережах
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04.11.2022 22:18 Відповісти
ватнікам та їх вишкребкам вже ніяке відео не допоможе. Тільки масові розстріли, та лікувальне голодування на 50-70 років наблизить на крок цих тварин до людей.
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05.11.2022 05:31 Відповісти
Не наблизить.
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06.11.2022 15:39 Відповісти
До ватників марно звертатись. Вони тупі, у них немає ні почуттів, ні моралі. Тільки живильна евтаназія їм допоможе. А цивілізованим людям - так
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05.11.2022 16:42 Відповісти
чтоб радовались?ватники и их вышкрябки в рядях дыныры этим же самым занимаютс
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06.11.2022 13:55 Відповісти
Русские,нация *******
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04.11.2022 22:28 Відповісти
Москалі - падли і суче кодло, яке має бути знищене всім цивілізованим світом
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04.11.2022 22:30 Відповісти
Таке треба поширювати
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04.11.2022 22:33 Відповісти
ху@ло + керівна ру.пи@дота підлягає обов'язковому знищенню у б/я спосіб незалежно від умов капітуляції ху@лостану.
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04.11.2022 23:31 Відповісти
Сруцьня за гранью цивилизационных рамок.
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05.11.2022 07:11 Відповісти
Русня,вы говно. И как люди,и как воины.Привыкайте к этой мысли. Это надолго.Вернее, навсегда.
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05.11.2022 08:28 Відповісти
говно - это они с рождения... и это ооочень мягко и им не обидно совсем...
русня это нелюди и исчадие ада....отрыжка сатаны !!
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05.11.2022 17:42 Відповісти
У Бога нє хватіла гліни, і он сліпіл іх іх гавна...
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06.11.2022 15:40 Відповісти
Пора в генпрокуратуру набирати кореспондетів які проводять розслідування замість прокурорів які лише себе піарят та займаються дерибаном.
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05.11.2022 20:09 Відповісти
"... на оккупированной территории более или менее крупный населенный пункт обязательно получал свои пыточные подвалы и расстрельную яму. Каждый! Буча - это не исключительный случай и не свидетельство зверств десантников и кадыровцев, это - обычная схема их действия".

(«Орки. Пытки и казни», anticolorados).
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05.11.2022 21:53 Відповісти
в будущем надо создавать вооруженные силы ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА и как только новый адольф путин задумает очередной ..блицкриг.. ********* этого животного немедленно . тогда не будет ни в одной стране того что эти твари совершили в Украине . пока будет существовать ************ -- не будет безопасности в ЕВРОПЕ . из каждого утюга и унитаза они визжат ..можем павтарить.. --- это просто здорово что ЭСТОНИЯ . ЛИТВА И ЛАТВИЯ В НАТО --- выродки ***** уже и там бы ..павтаряли.. защищать ..рюськоязычных.. ***** за 25 лет превратил рф в новый рейх и даже когда этот ***** здохнет они назначат себе новое ***** --- они не могут жить по другому
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06.11.2022 06:03 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.11.2022 13:36 Відповісти
кацапи стадо вбивць мародерів гвалтівників
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06.11.2022 13:58 Відповісти
 
 