Момент отключения электроэнергии в Киеве. ВИДЕО

В сети показали, как город погружается в темноту с отключением электроэнергии.

Видео опубликовал телеграм-канал "Реальный Киев", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что электричество выключается постепенно: сначала в одних домах, потом в остальных.