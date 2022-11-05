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Момент отключения электроэнергии в Киеве. ВИДЕО

В сети показали, как город погружается в темноту с отключением электроэнергии.

Видео опубликовал телеграм-канал "Реальный Киев", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что электричество выключается постепенно: сначала в одних домах, потом в остальных.

Автор: 

Киев (25575) Тарифы на электроэнергию (2169) электроэнергия (772) отключение света (424)


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Топ комментарии
+55
краще буду зимувати в темряві, ніж стану жити на паРаші.
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05.11.2022 20:13
+24
Відключили й відключили... Сам зараз гортаю новинну стрічку у цілковитій темряві. Але то все дрібниці. Просто уявіть ЯК зараз на фронті нашим Захисникам у холодних сирих шанцях. Потім, коли вдарять морози, буде ще важче, то ж не нам нарікати на обставини. Зараз головне - роз'їбати всю кацапську нечисть.
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05.11.2022 20:36
+22
В соцмережах зрада бо - електрохарчування вимкнули . . Зразу зрозуміло що за - " щирі українці" її ************ .
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05.11.2022 20:17
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и это печально...
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05.11.2022 20:10 Ответить
а шо там по кончі-Заспі? економлять енергію чи все в них добре ? хто знає? і чи впала там хоч одна іраньська балалайка?
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05.11.2022 20:30 Ответить
економлять...близько падали
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05.11.2022 20:34 Ответить
краще буду зимувати в темряві, ніж стану жити на паРаші.
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05.11.2022 20:13 Ответить
21 століття щоб його, одна недодержава заїжджає на танках до іншої й починає вбивати, грабувати, руйнувати
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05.11.2022 20:16 Ответить
"вже немає сечі терпіти ці борошна"!)

ці тварюки навіть не розуміють що ми знаємо хто в цьому винуватий (рашка)
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05.11.2022 20:13 Ответить
В соцмережах зрада бо - електрохарчування вимкнули . . Зразу зрозуміло що за - " щирі українці" її ************ .
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05.11.2022 20:17 Ответить
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lxMTsy8-aAXOx2qmKbg0mb-0FNMZGaE&ll=55.93634679186339%2C51.51142746466479&z=4 карта жмуров найденых в соцсетях, кацапы банят, за 3 дня 200к просмотров
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05.11.2022 20:18 Ответить
красівоє

тільки незрозуміло чому там є зелененькі і червоненькі? не дозріли до повноцінних жмурів?
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05.11.2022 20:27 Ответить
сам не вникал, но знаю на канале разделяют чмобиков и чвк
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05.11.2022 20:43 Ответить
красное-карасик(звание майор+)
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05.11.2022 20:46 Ответить
зелёное- чмобик
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05.11.2022 20:47 Ответить
кацапы долпайопы - выбрали конченного окурка фсбшника а он их утилизировал а телок ихних под китайцев ?
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06.11.2022 01:04 Ответить
весело ...нашли чем хвастаться
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05.11.2022 20:20 Ответить
Подолаємо ВСЕ і обов'язково переможемо московську орду
без світла , без тепла , без води , але з єдиною надією на перемогу !!🙁
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05.11.2022 20:21 Ответить
І останній меседж від чат-бота ДТЕК:

Шановні клієнти!

Наразі на лівому березі Києва вдалось стабілізувати ситуацію та скасувати екстрені відключення у Дарницькому і у Дніпровському районах. Далі працюємо за графіками стабілізаційних відключень.
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05.11.2022 20:26 Ответить
Не знаю, що вони там стабілізували , але я живу на лівому березі і хочу сказати , що відключення світла триває по розкладу !
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05.11.2022 20:54 Ответить
Так вони і стабілізували відключення. Хоча в цьому є якийсь "плюс"-менше зомбування земарафону.
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05.11.2022 21:01 Ответить
по розкладу - это вам еще очень повезло. У нас, кроме розклада, выключают дополнительно!
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05.11.2022 21:31 Ответить
нет сегодня немного дольше был свет чем выключали в прошлые дни
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06.11.2022 01:05 Ответить
Зато есть время переосмыслить жизненные ценности. К тому же из наблюдейний, начали прозревать ватники которые кричали что они вне политики. А детям навсегда запомнится в голове кто такие мышебратья
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05.11.2022 20:27 Ответить
Краще б показали момент включення світла .
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05.11.2022 20:31 Ответить
Скоро покажуть 🙂
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05.11.2022 20:56 Ответить
Відключили й відключили... Сам зараз гортаю новинну стрічку у цілковитій темряві. Але то все дрібниці. Просто уявіть ЯК зараз на фронті нашим Захисникам у холодних сирих шанцях. Потім, коли вдарять морози, буде ще важче, то ж не нам нарікати на обставини. Зараз головне - роз'їбати всю кацапську нечисть.
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05.11.2022 20:36 Ответить
Вам везе,я гортати не можу,вимикається все,навіть мобільний зв'язок
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05.11.2022 20:48 Ответить
В мене моб. зв'язок теж з перебоями йде. Завантажити хоч якесь відео взагалі не можливо, а от просто щось почитати, то це будь ласка. Таке вже воно 21 століття - все зав'язане на електроенергії.
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05.11.2022 20:54 Ответить
В нас перший час лягав Київстар, але останнім часом, видно, поставили на вишки аккумулятори - інтернет та зв'язок є на всі години відключення.
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05.11.2022 21:05 Ответить
Сьогодні телефонувала мені найдорожча людина з передової...знаю,як там...
І читаю тут коментарі...мені боляче,що в нас такі люди...
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05.11.2022 20:43 Ответить
а кто тебе сказал что это пишут наши(украинские) люди?
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06.11.2022 01:08 Ответить
В Москве отключения будут зрелищнее.
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05.11.2022 20:52 Ответить
Я сподіваюсь, тим виродкам не тільки світло, а й кисень відключать. Бажаю, щоб за кожну хвилину темряви українців здихав один кацап.
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05.11.2022 21:06 Ответить
Чому у Києві не вимикають світло на печерську????!!!!
Чому спальні райони, таки як харківський вимикають по 9 -10 годин???
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05.11.2022 21:09 Ответить
что за бред вы пишете???? люди на Печерске сидят по 12 часов в день без света!!!
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05.11.2022 21:21 Ответить
2 Тижні -0 відключень! Пішов ти мудак!
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05.11.2022 21:35 Ответить
брехня свет отключают на 4-6 часов максимум
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06.11.2022 01:09 Ответить
Жінка на печерську працює - відключень 0!
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05.11.2022 22:08 Ответить
брехло - она ходит работу когда есть свет - некоторые бизнес центры и рестораны не выключают так как они платят большие налоги и дают работу
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06.11.2022 01:11 Ответить
Формат, форматуйся вже скоріш
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05.11.2022 23:15 Ответить
МАМКУ С ПАПКОЙ ЛУЧШЕ СВОИХ СНИМИТЕ КОГДА ОНИ СЕКСОМ ЗАНИМАЮТСЯ !)
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06.11.2022 01:31 Ответить
ИЛИ Я ИХ СНИМУ !) НА ТЕПЛОВИЗОР)))
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06.11.2022 01:32 Ответить
 
 