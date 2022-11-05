Момент отключения электроэнергии в Киеве. ВИДЕО
В сети показали, как город погружается в темноту с отключением электроэнергии.
Видео опубликовал телеграм-канал "Реальный Киев", сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что электричество выключается постепенно: сначала в одних домах, потом в остальных.
Топ комментарии
+55 cimbitep
показать весь комментарий05.11.2022 20:13
+24 Олександр Карін
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+22 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.11.2022 20:17
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ці тварюки навіть не розуміють що ми знаємо хто в цьому винуватий (рашка)
тільки незрозуміло чому там є зелененькі і червоненькі? не дозріли до повноцінних жмурів?
без світла , без тепла , без води , але з єдиною надією на перемогу !!🙁
Шановні клієнти!
Наразі на лівому березі Києва вдалось стабілізувати ситуацію та скасувати екстрені відключення у Дарницькому і у Дніпровському районах. Далі працюємо за графіками стабілізаційних відключень.
І читаю тут коментарі...мені боляче,що в нас такі люди...
Чому спальні райони, таки як харківський вимикають по 9 -10 годин???