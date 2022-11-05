Момент відключення електроенергії в Києві. ВIДЕО

В мережі показали, як місто поринає у темряву з відключенням електроенергії.

Відео опублікував телеграм-канал "Реальный Киев", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що електрику вимикають поступово: спочатку в одних будинках, потім в решті.