Оккупанты хотят восстановить Крымский мост к декабрю. ВИДЕО

Российские захватчики планируют 5 декабря открыть движение по одной полосе разрушенной части Крымского моста и 20 декабря - двумя.

Об этом сообщает подконтольное оккупантам издание "Крыминформ", передает Цензор.НЕТ.

"Запустить движение по двум полосам правой (разрушенной взрывом) части Крымского моста планируется: 5 декабря - по одной полосе, 20 декабря - по второй", - говорится в сообщении.

В настоящее время поврежденные пролеты моста распилили и забрали. Оккупанты обещают 8 ноября привезти из Кубани новые пролетные конструкции и начать их монтаж. Для этого движение по мосту перекроют.

Уже после декабря россияне собираются заменить четыре пролета на левой стороне моста, по которой сейчас ездят автомобили - выяснилось, что там тоже есть повреждения.