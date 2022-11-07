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Оккупанты хотят восстановить Крымский мост к декабрю. ВИДЕО

Российские захватчики планируют 5 декабря открыть движение по одной полосе разрушенной части Крымского моста и 20 декабря - двумя.

Об этом сообщает подконтольное оккупантам издание "Крыминформ", передает Цензор.НЕТ.

"Запустить движение по двум полосам правой (разрушенной взрывом) части Крымского моста планируется: 5 декабря - по одной полосе, 20 декабря - по второй", - говорится в сообщении.

В настоящее время поврежденные пролеты моста распилили и забрали. Оккупанты обещают 8 ноября привезти из Кубани новые пролетные конструкции и начать их монтаж. Для этого движение по мосту перекроют.

Уже после декабря россияне собираются заменить четыре пролета на левой стороне моста, по которой сейчас ездят автомобили - выяснилось, что там тоже есть повреждения.

Крым (26411) мост (1028) ремонт (1180) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+13
Фура в Болгарії вже загружається...
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07.11.2022 09:01
+11
Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
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07.11.2022 09:00
+7
Висипається перед роботою...
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07.11.2022 09:11
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Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
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07.11.2022 09:00 Ответить
Дуже приємна новина
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07.11.2022 09:04 Ответить
Фура в Болгарії вже загружається...
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07.11.2022 09:01 Ответить
"загружається" це як? завантажується грушами?
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07.11.2022 09:04 Ответить
Ну груші мабуть в пльйонку завАрАчіваютЬ
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07.11.2022 09:10 Ответить
Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня - а цікаво якого року?
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07.11.2022 09:03 Ответить
До того самого, в якому планують Київ за три дні взять!
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07.11.2022 09:05 Ответить
Треба в залізничну цистерну бомбу покласти, а краще декілька.
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07.11.2022 09:09 Ответить
Так вони ж сказали, що ремонт залізничного до вересня 2023. Прогрівся міст потрібно замінити прольоти.
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07.11.2022 10:32 Ответить
Чув що до грудня, але ми можемо так довго чекати.
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07.11.2022 11:36 Ответить
Щось Хімерс довго спить ...
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07.11.2022 09:10 Ответить
Висипається перед роботою...
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07.11.2022 09:11 Ответить
Це вони готуються до евакуації з Криму...
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07.11.2022 09:19 Ответить
напружений стан роботяг-ру.кожопов на мості транслювати онлайн 24/7
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07.11.2022 09:32 Ответить
Так,так,було до кінця жовтня, тепер як ЗСУ скажуть
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07.11.2022 09:44 Ответить
Как закончите, будут хлопки: это украинцы аплодируют новому прилёту.
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07.11.2022 09:58 Ответить
к новому пролёту-обязательно новый прилёт,

пролёту по прилёту)))
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07.11.2022 14:27 Ответить
Если над мостом разгрузится звено В-52,
мыслей о ремонте уже не возникнет.
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07.11.2022 10:09 Ответить
Поки вони там ремонтують хтось через треті країни вже заганяє начинену цистерну для "проїзду" через відбудований міст...
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07.11.2022 10:28 Ответить
Рабочие работают на дедовских деревянных лесницах, смехдержава))
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07.11.2022 13:55 Ответить
 
 