Оккупанты хотят восстановить Крымский мост к декабрю. ВИДЕО
Российские захватчики планируют 5 декабря открыть движение по одной полосе разрушенной части Крымского моста и 20 декабря - двумя.
Об этом сообщает подконтольное оккупантам издание "Крыминформ", передает Цензор.НЕТ.
"Запустить движение по двум полосам правой (разрушенной взрывом) части Крымского моста планируется: 5 декабря - по одной полосе, 20 декабря - по второй", - говорится в сообщении.
В настоящее время поврежденные пролеты моста распилили и забрали. Оккупанты обещают 8 ноября привезти из Кубани новые пролетные конструкции и начать их монтаж. Для этого движение по мосту перекроют.
Уже после декабря россияне собираются заменить четыре пролета на левой стороне моста, по которой сейчас ездят автомобили - выяснилось, что там тоже есть повреждения.
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Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
пролёту по прилёту)))
мыслей о ремонте уже не возникнет.