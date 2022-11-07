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Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня. ВIДЕО

Російські загарбники планують 5 грудня відкрити рух однією смугою зруйнованої частини Кримського мосту і 20 грудня - обома.

Про це повідомляє підконтольне окупантам видання "Крыминформ", передає Цензор.НЕТ.

"Запустити рух обома смугами правої (зруйнованої вибухом) частини Кримського мосту планується: 5 грудня - по одній смузі, 20 грудня - по другій", - йдеться у повідомленні.

Зараз пошкоджені прольоти мосту розпиляли та забрали. Окупанти обіцяють 8 листопада привезти з Кубані нові прольотні конструкції та почати їхній монтаж. Для цього рух мостом перекриють.

Вже після грудня росіяни збираються замінити чотири прольоти на лівій стороні мосту, якою зараз їздять автомобілі - з’ясувалося, що там теж є пошкодження.

Автор: 

Крим (14175) міст (1235) ремонт (2309) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+13
Фура в Болгарії вже загружається...
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07.11.2022 09:01
+11
Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
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07.11.2022 09:00
+7
Висипається перед роботою...
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07.11.2022 09:11
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Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
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07.11.2022 09:00 Відповісти
Дуже приємна новина
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07.11.2022 09:04 Відповісти
Фура в Болгарії вже загружається...
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07.11.2022 09:01 Відповісти
"загружається" це як? завантажується грушами?
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07.11.2022 09:04 Відповісти
Ну груші мабуть в пльйонку завАрАчіваютЬ
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07.11.2022 09:10 Відповісти
Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня - а цікаво якого року?
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07.11.2022 09:03 Відповісти
До того самого, в якому планують Київ за три дні взять!
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07.11.2022 09:05 Відповісти
Треба в залізничну цистерну бомбу покласти, а краще декілька.
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07.11.2022 09:09 Відповісти
Так вони ж сказали, що ремонт залізничного до вересня 2023. Прогрівся міст потрібно замінити прольоти.
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07.11.2022 10:32 Відповісти
Чув що до грудня, але ми можемо так довго чекати.
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07.11.2022 11:36 Відповісти
Щось Хімерс довго спить ...
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07.11.2022 09:10 Відповісти
Висипається перед роботою...
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07.11.2022 09:11 Відповісти
Це вони готуються до евакуації з Криму...
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07.11.2022 09:19 Відповісти
напружений стан роботяг-ру.кожопов на мості транслювати онлайн 24/7
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07.11.2022 09:32 Відповісти
Так,так,було до кінця жовтня, тепер як ЗСУ скажуть
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07.11.2022 09:44 Відповісти
Как закончите, будут хлопки: это украинцы аплодируют новому прилёту.
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07.11.2022 09:58 Відповісти
к новому пролёту-обязательно новый прилёт,

пролёту по прилёту)))
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07.11.2022 14:27 Відповісти
Если над мостом разгрузится звено В-52,
мыслей о ремонте уже не возникнет.
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07.11.2022 10:09 Відповісти
Поки вони там ремонтують хтось через треті країни вже заганяє начинену цистерну для "проїзду" через відбудований міст...
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07.11.2022 10:28 Відповісти
Рабочие работают на дедовских деревянных лесницах, смехдержава))
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07.11.2022 13:55 Відповісти
 
 