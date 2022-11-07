Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня. ВIДЕО

Російські загарбники планують 5 грудня відкрити рух однією смугою зруйнованої частини Кримського мосту і 20 грудня - обома.

Про це повідомляє підконтольне окупантам видання "Крыминформ", передає Цензор.НЕТ.

"Запустити рух обома смугами правої (зруйнованої вибухом) частини Кримського мосту планується: 5 грудня - по одній смузі, 20 грудня - по другій", - йдеться у повідомленні.

Зараз пошкоджені прольоти мосту розпиляли та забрали. Окупанти обіцяють 8 листопада привезти з Кубані нові прольотні конструкції та почати їхній монтаж. Для цього рух мостом перекриють.

Вже після грудня росіяни збираються замінити чотири прольоти на лівій стороні мосту, якою зараз їздять автомобілі - з’ясувалося, що там теж є пошкодження.