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Окупанти хочуть відновити Кримський міст до грудня. ВIДЕО
Російські загарбники планують 5 грудня відкрити рух однією смугою зруйнованої частини Кримського мосту і 20 грудня - обома.
Про це повідомляє підконтольне окупантам видання "Крыминформ", передає Цензор.НЕТ.
"Запустити рух обома смугами правої (зруйнованої вибухом) частини Кримського мосту планується: 5 грудня - по одній смузі, 20 грудня - по другій", - йдеться у повідомленні.
Зараз пошкоджені прольоти мосту розпиляли та забрали. Окупанти обіцяють 8 листопада привезти з Кубані нові прольотні конструкції та почати їхній монтаж. Для цього рух мостом перекриють.
Вже після грудня росіяни збираються замінити чотири прольоти на лівій стороні мосту, якою зараз їздять автомобілі - з’ясувалося, що там теж є пошкодження.
Топ коментарі
+13 Злий Грицько
показати весь коментар07.11.2022 09:01
+11 1sarmat
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+7 Злий Грицько
показати весь коментар07.11.2022 09:11
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Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
Бачите літери Z та V на трубах? - це як в старому анекдоті: "Нє прігоділось"... І все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажи здичавіли... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)
пролёту по прилёту)))
мыслей о ремонте уже не возникнет.