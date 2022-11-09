Россия сдает Херсон? Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире о том, что означают заявления Суровикина об отступлении? Зачем это РФ и почему именно сейчас?
Прямой эфир состоится в 20.30. Задавайте ваши вопросы!
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+13 Характерник Оболони
показать весь комментарий09.11.2022 20:38
+10 Mod Dom
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+5 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий09.11.2022 20:57
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2. А ми не зможемо повернутись на правий берег?
Але тут з'явились ЗСУ, і ОПа опинилась в жопі...
Бункерный нацист хочет заморозить конфликт и под давлением таких как Макрон усадить правительство Украины за стол переговоров. Условиями переговоров будет - создание линии разграничения, присутствие наблюдателей ОБСЕ и остальная дичь из минских договоренностей.