Россия сдает Херсон? Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире о том, что означают заявления Суровикина об отступлении? Зачем это РФ и почему именно сейчас?

Прямой эфир состоится в 20.30. Задавайте ваши вопросы!