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Росія здає Херсон? Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі про те, що означають заяви Суровікіна про відступ? Для чого це РФ і чому саме зараз?

Прямий ефір починається о 20:30.  Ставте ваші питання!

Автор: 

Херсон (3385) Бутусов Юрій (3600)


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Топ коментарі
+13
Херсон, пора домой, в УКРАИНУ..
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09.11.2022 20:38
+10
Рашисты хотят усилиться на Бахмут, поэтому нельзя им позволить перекидывать войска с правого берега
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09.11.2022 20:39
+5
ОПа буде що завгодно розповідати, аби не звільняти Херсон. Бо не для того вони Південь у лютому за 3 дня здали, щоб потім його повертати.
Але тут з'явились ЗСУ, і ОПа опинилась в жопі...
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09.11.2022 20:57
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Херсон, пора домой, в УКРАИНУ..
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09.11.2022 20:38 Відповісти
Рашисты хотят усилиться на Бахмут, поэтому нельзя им позволить перекидывать войска с правого берега
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09.11.2022 20:39 Відповісти
А ми ніяк не зможемо перекинути 40 тис., які в нас тримали фронт на правому березі Дніпра, під Бахмут?
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09.11.2022 20:52 Відповісти
Чтобы рашисты вернулись?
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09.11.2022 21:01 Відповісти
1. Куди? На форсування Дніпра шириною 1 км з однією вцілілою переправою - греблі Каховської ГЕС, яка утримується однією батареєю ствольної арти?
2. А ми не зможемо повернутись на правий берег?
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09.11.2022 21:08 Відповісти
Каховську ГЕС никто взрывать не будет - у кого она в руках, тот и переправляется
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09.11.2022 21:22 Відповісти
А якщо здача Херсона це пастка і у них на меті підрив Каховської ГЕС?
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09.11.2022 22:24 Відповісти
Советник президента Украины: часть российских войск остается в Херсоне, и в регион стягивается дополнительная российская рабочая сила
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09.11.2022 20:42 Відповісти
ОПа буде що завгодно розповідати, аби не звільняти Херсон. Бо не для того вони Південь у лютому за 3 дня здали, щоб потім його повертати.
Але тут з'явились ЗСУ, і ОПа опинилась в жопі...
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09.11.2022 20:57 Відповісти
согласен но давайте дождемся -обязательно дождемся
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09.11.2022 21:37 Відповісти
так гиркин вышел не таемно...
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09.11.2022 20:45 Відповісти
как сэкономить на бензине (все для фронта ) https://glavcom.ua/country/politics/vse-dlja-frontu-nardepka-vasilevska-smahljuk-rozpovila-navishcho-jij-nedeshevij-jahuar--888097.html

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09.11.2022 20:51 Відповісти
After a public competition, Ukraine's post office has released a holiday stamp designed by an 11th-grade girl from Mykolaiv, Valeria Mykhailova. (Valeria Mykhailova/Ukraine Postal Service)
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09.11.2022 21:06 Відповісти
этот день побега, порохом пропах
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09.11.2022 21:14 Відповісти
Никто никого не выводил. Русня хочет перевести понятие войны в Украине - как гражданский конфликт. Нас там нет, мы вывели войска, а в Херсоне ополченцы воюют против ВСУ имено такой будет риторика.

Бункерный нацист хочет заморозить конфликт и под давлением таких как Макрон усадить правительство Украины за стол переговоров. Условиями переговоров будет - создание линии разграничения, присутствие наблюдателей ОБСЕ и остальная дичь из минских договоренностей.
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09.11.2022 21:16 Відповісти
Кацапам і слова не вірю, а вірю, що наші ЗСУ скоро звільнять Херсон та інші населенні пункти, а до весни і всю Херсонську область. Головне не давати кацапам передиху і підготовки.
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09.11.2022 21:27 Відповісти
Хтось хоче створити враження зради - Херсон в обмін на мирні перемовини з кацапами.
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10.11.2022 14:12 Відповісти
 
 