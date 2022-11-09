Росія здає Херсон? Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі про те, що означають заяви Суровікіна про відступ? Для чого це РФ і чому саме зараз?
Прямий ефір починається о 20:30. Ставте ваші питання!
Топ коментарі
+13 Характерник Оболони
показати весь коментар09.11.2022 20:38
+10 Mod Dom
показати весь коментар09.11.2022 20:39
+5 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар09.11.2022 20:57
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2. А ми не зможемо повернутись на правий берег?
Але тут з'явились ЗСУ, і ОПа опинилась в жопі...
Бункерный нацист хочет заморозить конфликт и под давлением таких как Макрон усадить правительство Украины за стол переговоров. Условиями переговоров будет - создание линии разграничения, присутствие наблюдателей ОБСЕ и остальная дичь из минских договоренностей.