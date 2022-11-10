РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6857 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 258 60

ВСУ освободили Снигиревку в Николаевской области. ВИДЕО

Защитники Украины освободили Снигиревку в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131 отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!" – говорит на видео военнослужащий.

Жители Снигиревки аплодируют и приветствуют освободителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден

Николаевская область (2196) освобождение (569)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
УРА!!!!
Слава Украине, моей великой стране, что пи%дит вторую армию мира!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:05 Ответить
+44
У меня родственники в окупированном крыму плачут от таких видео. Все надеются что и в крыму выйдут так же встречать украинских солдат
показать весь комментарий
10.11.2022 11:12 Ответить
+31
Ну тепер вже повністю очевидно що кацапи підуть з Херсону.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УРА!!!!
Слава Украине, моей великой стране, что пи%дит вторую армию мира!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:05 Ответить
Колишню другу.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:09 Ответить
Неправда! рАссейская армия вторая в мире!!! Только с конца рейтинга.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:15 Ответить
Кацапы! Мы вас всех убьем!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:48 Ответить
пи%дит "вторую" армию мира. Самозванцы хреновы
показать весь комментарий
10.11.2022 11:13 Ответить
а чого? Та справді друга армія. тільки третього світу.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:51 Ответить
Героям Слава ‼️Слава ЗСУ ❤️👍✊‼️👏👏👏Слава Великим Воинам 🙏❤️💙💛‼️
показать весь комментарий
10.11.2022 11:45 Ответить
Ну тепер вже повністю очевидно що кацапи підуть з Херсону.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
раша вчергове змінює конституцію
показать весь комментарий
10.11.2022 11:11 Ответить
У меня родственники в окупированном крыму плачут от таких видео. Все надеются что и в крыму выйдут так же встречать украинских солдат
показать весь комментарий
10.11.2022 11:12 Ответить
А мой родственник (шляк би трафив) в Крыму трясется, как собачий хвост от страха : ценный работник симферопольского военкомата. Жду, куда же он дрыснет? В рашке родни нет. Волнуюсь.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:57 Ответить
надішли йому підбадьорюючу СМС-ку про Снігурівку. нехай порадіє.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:18 Ответить
Он меня заблокировал после моего совета драпать на его Родину в Улан_Удэ. Честно, папа там служил и Леха там родился и жил до двух лет. Сказился после моего совета "від щирого серця"!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:25 Ответить
Примерно такие же перипетии и у меня.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:44 Ответить
давайте телефон. Мы напишем от вашего имени)))
показать весь комментарий
10.11.2022 21:16 Ответить
Ну от тепер вірю що русня драпає
показать весь комментарий
10.11.2022 11:15 Ответить
А теперь чистить город от коллаборантов. Жестко...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:15 Ответить
Може дехто й залишився, але, здається, переважна більшість вже драпонула в сторону Анадиря.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:19 Ответить
мені з чернігівщини, звичайно, погано видно, але, наскільки я знаю, там їх небагато і було. користуючись нагодою, висловлю глибоку повагу мешканцям херсонщини, які не прогнулись під ордою, не злякались і не втратили віру в україну.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:21 Ответить
количество не имеет значения. И один предатель уже угроза жизни тысяч людей. мы знаем, как любители сруцького мира сдавали рашистам украинских активистов, ветеранов АТОи просто семьи где было чем поживится
показать весь комментарий
10.11.2022 11:45 Ответить
я й не кажу про "взагалі немає". але мене вже мінімум двічі тут банили, тому не буду порівнювати з кримчанами.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:47 Ответить
Ну как вам сказать, процентов 10-20 будет... Но самое неприятное, что есть еще какие разницы, тоже где столько же... И вот эти какая разница, первыми побежали на принеси подай...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:13 Ответить
скромная оценка
показать весь комментарий
10.11.2022 14:10 Ответить
А вы вспомните сколько голосовало за зажопников? Они больше 20% не набирали, я прекрасно помню результаты по Херсонской области... А учитывая сколько они паспортов выдали, то мои цифры преувеличены) Хотя по какая разница, возможно их и больше...
показать весь комментарий
10.11.2022 15:08 Ответить
Снігурівка була дуже довго під окупацією нарешті звільнили !
показать весь комментарий
10.11.2022 11:20 Ответить
Сьогодні російські війська звільняють місто за містом ... але є нюанс.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:21 Ответить
Ребятки давите эту российскую мразь, размазуйте их вонючие кишки по нашему чернозему, будет отличная пшеница расти. И жены останутся одни, без орков, их будут ипать азматы и выродится вонючая рашка.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:22 Ответить
сомневаюсь, что пшеница будет хорошо расти, а вот боярышник будет знатный
показать весь комментарий
10.11.2022 11:29 Ответить
Слава ЗСУ та українському народу! Незабаром будуть ще приємні новини!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:41 Ответить
єто все хорошо только интересно чего даже ни разу запорскую область не пытались освобождать
показать весь комментарий
10.11.2022 11:26 Ответить
Спроби були, але там найбільше сил у росіян, а також немає можливостей блокувати логістику. Наступною, за позитивного розвитку подій, буде північ Луганщини, потім решта Донбасу і лише тоді - Запоріжжя.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:35 Ответить
Підтримую, бо це логічно. Так, нажаль запорізька область, Мелітополь скоріш за все будуть передостанніми, навіть після Луганська та Донецьку. Бо Мелітополь- це вже близько до входу в Крим. Півострів буде останнім
показать весь комментарий
10.11.2022 12:36 Ответить
ужас. Хотелось бы Запорожье 1ми с деблокадой АЭС, выходами к морю, и Днепру было бы легче дышать.....
показать весь комментарий
10.11.2022 21:19 Ответить
потому что у орком перевес в вооружение, но по мозгам они полные дауны так что мы их медленно и уверенно перебьем
показать весь комментарий
10.11.2022 11:41 Ответить
Слышишь ты специалист.
Чекаю тебе на елєваторі, особисто для тебе...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:13 Ответить
Не обращайте внимание на диванную тероборону)... К сожалению, так бывает...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:20 Ответить
Молодці!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:37 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:37 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ та її ЗБРОЙНИМ СИЛАМ!!!!!🇺🇦
показать весь комментарий
10.11.2022 11:48 Ответить
А хто по твоєму " попросив " їх з відти піти ??? Стремоусов чи все ж таки хлопці з ЗСУ ????
показать весь комментарий
10.11.2022 12:08 Ответить
Боксер, получивший нокаут, просто "перестал драться, совершив жест доброй воли".
показать весь комментарий
10.11.2022 12:11 Ответить
Красножопий , а не пішов би ти на .....й
показать весь комментарий
10.11.2022 12:34 Ответить
Умнички
показать весь комментарий
10.11.2022 12:07 Ответить
Втрата цього пункту і слідуючого Беприслава, навіть без звільнення Херсона ставить жирний хрест на всій правобережній групіровці ворога, незалежно від того виводить чи не виводить він свою зграю вбивць.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:18 Ответить
так..Снігурівка -це ключ..
показать весь комментарий
10.11.2022 13:08 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:22 Ответить
Не даремно учора плакав Петро від гордості,поваги і радості за ще одне звільнення село. Слава ЗСУ ! Тільки так,тільки вперед. Україна тримається на ваших плечах
показать весь комментарий
10.11.2022 12:34 Ответить
Бей проклятую рашистскую гадину!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:49 Ответить
На сегодня перша армії в Світі, це ЗСУ . Заперечте мені як що я не правий.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:00 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 13:12 Ответить
Нарештi! Не вiрив поки не було офiцiйного пiдтверження.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 13:18 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 13:20 Ответить
Слава Богу, знакома дівчина живе у Снігурівці, хоча мабуть вже давно в ЄС, але приємно.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:37 Ответить
 
 