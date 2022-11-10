ВСУ освободили Снигиревку в Николаевской области. ВИДЕО
Защитники Украины освободили Снигиревку в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131 отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!" – говорит на видео военнослужащий.
Жители Снигиревки аплодируют и приветствуют освободителей.
Топ комментарии
+55 Vitalius Ivanovus
показать весь комментарий10.11.2022 11:05 Ответить Ссылка
+44 FT FT
показать весь комментарий10.11.2022 11:12 Ответить Ссылка
+31 Украинский Офицер в отставке
показать весь комментарий10.11.2022 11:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Украине, моей великой стране, что пи%дит вторую армию мира!
Чекаю тебе на елєваторі, особисто для тебе...