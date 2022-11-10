США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден

Администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

"Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты", - сказал он.

Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами большой дальности, потому что президент "не хочет", чтобы вооруженные силы Украины начали бомбардировать территорию РФ.

