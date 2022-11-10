США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден
Администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.
"Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты", - сказал он.
Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами большой дальности, потому что президент "не хочет", чтобы вооруженные силы Украины начали бомбардировать территорию РФ.
https://www.radiosvoboda.org/a/3556937.html
Тому відмова давати ракети на 300 км це у вищій степені не гарно.
P.S. Навіть була мова про знищення Точок У, правда не встигли стався Крим. Знищення під тим же самим соусом що вони можуть бути носіями ядерних зарядів, що нереально смішно, бо тоді за Точками прийшлося б знищувати просту артилерію (до неї теж є ядерні снаряди) і навіть переносні гранатомети якими з плеча стріляють бо о несподіванка і для них ядерні заряди теж існували.
Ядерний гранатомет: