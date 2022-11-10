РУС
США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден

Администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

"Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты", - сказал он.

Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами большой дальности, потому что президент "не хочет", чтобы вооруженные силы Украины начали бомбардировать территорию РФ.

Читайте также: Великобритания передает Украине около 1000 зенитных ракет

Байден Джо (2799) оружие (10397) помощь (8061) Украина (45071)
+27
Якщо така політика Байдена збережеться, то війна затягнеться на роки. І тоді через два роки демократи втратять не лише Конгрес, але й Сенат і точно не отримають свого президента.
10.11.2022 07:05 Ответить
+14
10.11.2022 07:41 Ответить
+13
"Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях." - Гарри Трумэн

Звичайно, Гаррі Трумен, який в той час був віце-президентом у Ф.Д.Рузвельта, говорив про двох лютих диктаторів Сталіна та Гітлера. В ********* випадку війни Росія-Україна диктатор один - Путін, або ж *****, але лінія демократів (ослів) США, здається мені, залишається тою ж - "... пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Путина в победителях".

Останнім часом, я багато слухав Сергія Любарського, який живе в Сан-Дієго, Каліфорнія, у якого можна почути критику демократів та персонально Байдена, як саботажників допомоги зброєю Україні. При цьому Любарський не позиціонує себе республіканцем і тим більше трампістом.

На своїй сторінці я вже розміщав посилання на деякі його відео, які могли б зацікавити ФБ-друзів, зокрема відео "Анализ огромного запаса оружия в США, новой военной помощи и ленд-лиза", але не побачив до них якогось особливого інтересу. А інформація дуже цікава і важлива для розуміння того, що насправді відбувається з допомогою Україні персонально Байдена. Улюбленця наших вітчизняних квазілібералів .
10.11.2022 07:29 Ответить
Ми не тільки ядерну зброю віддали та її носії. Ми ще й навіть прості ракети (на 300км) типу Скадів по рекомендації США знищили (Хоча правда в тому що з ядерною зброєю Скади мають рівно стільки ж спільного як і Іскандери тобто - нічого і це було лиш виправдання).

https://www.radiosvoboda.org/a/3556937.html

Тому відмова давати ракети на 300 км це у вищій степені не гарно.

P.S. Навіть була мова про знищення Точок У, правда не встигли стався Крим. Знищення під тим же самим соусом що вони можуть бути носіями ядерних зарядів, що нереально смішно, бо тоді за Точками прийшлося б знищувати просту артилерію (до неї теж є ядерні снаряди) і навіть переносні гранатомети якими з плеча стріляють бо о несподіванка і для них ядерні заряди теж існували.

Ядерний гранатомет:

11.11.2022 00:13 Ответить
По Будапештському меморандуму не вимагалась ліквідація арсеналу тактичної ядерної зброї. Кучма постарався. А заодно і ракетоносці ТУ з ресурсом 90%, тобто майже нові, віддав рашці за копійки разом з ракетами. Зараз вони обстрілюють нас з Каспію нашими ракетами.
11.11.2022 23:25 Ответить
