Великобритания передает Украине около 1000 зенитных ракет

Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом объявил министр обороны Бен Уоллес во время визита к местам обучения украинских военнослужащих в Великобритании в среду.

Отмечается, что Великобритания передает зенитные ракеты в ответ на просьбу Украины усилить средства ее противовоздушной обороны и защиту ее критически важной инфраструктуры, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.

Переданные зенитные комплексы, состоящие из пусковых установок и ракет, могут быть использованы в сочетании с имеющимися возможностями Вооруженных Сил Украины и способны сбивать такие воздушные цели, как российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Обязательство предоставить еще сотни ракет класса "земля-воздух" является продолжением нашей оборонной поддержки Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного поражения критически важных объектов национальной инфраструктуры", - считает Уоллес.

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Находясь вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил Европы, он добавил, что Великобритания уже подготовила более 7400 новобранцев и более 60 младших командиров ВСУ.

Также Уоллес объявил, что Великобритания усилит свою поддержку украинских войск зимой на фоне приближения ключевой битвы за Херсон. В частности она уже объявила о предоставлении Украине еще 12 тысяч спальных комплектов для экстремально холодной погоды.