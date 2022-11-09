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Новости
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Великобритания передает Украине около 1000 зенитных ракет

британія

Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом объявил министр обороны Бен Уоллес во время визита к местам обучения украинских военнослужащих в Великобритании в среду.

Отмечается, что Великобритания передает зенитные ракеты в ответ на просьбу Украины усилить средства ее противовоздушной обороны и защиту ее критически важной инфраструктуры, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.

Переданные зенитные комплексы, состоящие из пусковых установок и ракет, могут быть использованы в сочетании с имеющимися возможностями Вооруженных Сил Украины и способны сбивать такие воздушные цели, как российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Обязательство предоставить еще сотни ракет класса "земля-воздух" является продолжением нашей оборонной поддержки Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного поражения критически важных объектов национальной инфраструктуры", - считает Уоллес.

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Находясь вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил Европы, он добавил, что Великобритания уже подготовила более 7400 новобранцев и более 60 младших командиров ВСУ.

Также Уоллес объявил, что Великобритания усилит свою поддержку украинских войск зимой на фоне приближения ключевой битвы за Херсон. В частности она уже объявила о предоставлении Украине еще 12 тысяч спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

Автор: 

Великобритания (4993) помощь (7831) ракеты (3578) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+33
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09.11.2022 22:55
+28
Боже бережи короля!
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09.11.2022 22:49
+21
дякуємо...
за кожну зенітну ракету !!!
і за іншу допомогу
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09.11.2022 22:50
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Боже бережи короля!
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09.11.2022 22:49 Ответить
дякуємо...
за кожну зенітну ракету !!!
і за іншу допомогу
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09.11.2022 22:50 Ответить
Дякуемо британцам
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09.11.2022 22:53 Ответить
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09.11.2022 22:55 Ответить
God Save the King! Thank you United Kingdom 🇬🇧 for your support of Ukraine
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09.11.2022 22:55 Ответить
Дудчани +
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09.11.2022 22:57 Ответить
Своїх не робили, а тепер побираємось. Зате у нас асфальтовані в освітлені дороги
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09.11.2022 22:57 Ответить
Ну, вже як є (сподіваюсь не буде)! І, крім того, за цей час ми явно зрозуміли хто із ху
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09.11.2022 23:20 Ответить
Прогрес звичайно є, але по факту далеко не всі зрозуміли ...
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10.11.2022 09:03 Ответить
Русофобію затіяли...мабуть мавZoлею капZдець...в танки іхні в Дупі..разом з ракетами тіпа АналоГовнет...що подлоДка Курск та крейцер Мацковія 🤣💀👽
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09.11.2022 22:59 Ответить
Російські пілоти (яких залишилось небагато) дуже радіють цій новині.
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09.11.2022 23:02 Ответить
им остается только вешатся
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10.11.2022 00:32 Ответить
От би ті ракети були б на 1000 км! І ніяких заборон по використанню! Ото було б свято...
Я вдячний за будь-яку допомогу нашим ЗСУ, але ж так хочеться більшого!
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09.11.2022 23:03 Ответить
Тут йдеться про зенітні ракети, а Ви напевно мали на увазі балістичні або крилаті земля-земля. Щоб не було ніяких обмежень треба свої робити ...
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10.11.2022 09:05 Ответить
посмотрел сериал САС: Неизвестные герои. Вот бы так Украина взрывала по всей России технику, заводы, военную промышленность, и т.д. Все взорвать, что делает сильнее Россию.
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09.11.2022 23:10 Ответить
Ну частина і з моїх налогів піде Україні!
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09.11.2022 23:22 Ответить
Дякуємо!
Зараз найкраща інвестиція це ЗСУ ! 🤗
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10.11.2022 00:32 Ответить
а часть моих налогов пошла на немецкие зенитки и самоходки
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10.11.2022 00:38 Ответить
А SCALP зенитная ракета?
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09.11.2022 23:36 Ответить
Ніт! Але русня встралася вже від самого оголошення!
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09.11.2022 23:40 Ответить
Крилата
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10.11.2022 09:10 Ответить
А Бориса Джонсона в качестве премьера ?
С ним мы порвём мир на Британский флаг.
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09.11.2022 23:45 Ответить
 
 