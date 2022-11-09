УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11970 відвідувачів онлайн
Новини
8 593 23

Велика Британія передає Україні близько 1000 зенітних ракет

британія

Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це оголосив міністр оборони Бен Воллес під час візиту до місць навчання українських військовослужбовців у Британії у середу.

Зазначається, що Британія передає зенітні ракети у відповідь на прохання України посилити засоби її протиповітряної оборони та захист її критично важливої інфраструктури, яка постійно зазнає атак із боку Росії.

Передані зенітні комплекси, які складаються з пускових установок та ракет, можуть бути використані у поєднанні з наявними можливостями Збройних Сил України і здатні збивати такі повітряні цілі, як російські безпілотники та крилаті ракети.

Також читайте: Столтенберг відвідав навчання українських військових у Британії: Вражений тим, що бачив

"Зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" є продовженням нашої оборонної підтримки України проти російської агресії і допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливих об'єктів національної інфраструктури", – вважає Воллес.

Перебуваючи разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністрами оборони країн Об’єднаних експедиційних сил Європи, він додав, що Британія вже підготувала понад 7400 новобранців та більш як 60 молодших командирів ЗСУ.

Також Воллес оголосив, що Британія посилить свою підтримку українських військ взимку на тлі наближення ключової битви за Херсон. Зокрема вона вже оголосила про надання Україні ще 12 тисяч спальних комплектів для екстремально холодної погоди.

Автор: 

Велика Британія (5620) допомога (8389) ракети (4033) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
09.11.2022 22:55
+28
Боже бережи короля!
показати весь коментар
09.11.2022 22:49
+21
дякуємо...
за кожну зенітну ракету !!!
і за іншу допомогу
показати весь коментар
09.11.2022 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже бережи короля!
показати весь коментар
09.11.2022 22:49 Відповісти
дякуємо...
за кожну зенітну ракету !!!
і за іншу допомогу
показати весь коментар
09.11.2022 22:50 Відповісти
Дякуемо британцам
показати весь коментар
09.11.2022 22:53 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 22:55 Відповісти
God Save the King! Thank you United Kingdom 🇬🇧 for your support of Ukraine
показати весь коментар
09.11.2022 22:55 Відповісти
Дудчани +
показати весь коментар
09.11.2022 22:57 Відповісти
Своїх не робили, а тепер побираємось. Зате у нас асфальтовані в освітлені дороги
показати весь коментар
09.11.2022 22:57 Відповісти
Ну, вже як є (сподіваюсь не буде)! І, крім того, за цей час ми явно зрозуміли хто із ху
показати весь коментар
09.11.2022 23:20 Відповісти
Прогрес звичайно є, але по факту далеко не всі зрозуміли ...
показати весь коментар
10.11.2022 09:03 Відповісти
Русофобію затіяли...мабуть мавZoлею капZдець...в танки іхні в Дупі..разом з ракетами тіпа АналоГовнет...що подлоДка Курск та крейцер Мацковія 🤣💀👽
показати весь коментар
09.11.2022 22:59 Відповісти
Російські пілоти (яких залишилось небагато) дуже радіють цій новині.
показати весь коментар
09.11.2022 23:02 Відповісти
им остается только вешатся
показати весь коментар
10.11.2022 00:32 Відповісти
От би ті ракети були б на 1000 км! І ніяких заборон по використанню! Ото було б свято...
Я вдячний за будь-яку допомогу нашим ЗСУ, але ж так хочеться більшого!
показати весь коментар
09.11.2022 23:03 Відповісти
Тут йдеться про зенітні ракети, а Ви напевно мали на увазі балістичні або крилаті земля-земля. Щоб не було ніяких обмежень треба свої робити ...
показати весь коментар
10.11.2022 09:05 Відповісти
посмотрел сериал САС: Неизвестные герои. Вот бы так Украина взрывала по всей России технику, заводы, военную промышленность, и т.д. Все взорвать, что делает сильнее Россию.
показати весь коментар
09.11.2022 23:10 Відповісти
Ну частина і з моїх налогів піде Україні!
показати весь коментар
09.11.2022 23:22 Відповісти
Дякуємо!
Зараз найкраща інвестиція це ЗСУ ! 🤗
показати весь коментар
10.11.2022 00:32 Відповісти
а часть моих налогов пошла на немецкие зенитки и самоходки
показати весь коментар
10.11.2022 00:38 Відповісти
А SCALP зенитная ракета?
показати весь коментар
09.11.2022 23:36 Відповісти
Ніт! Але русня встралася вже від самого оголошення!
показати весь коментар
09.11.2022 23:40 Відповісти
Крилата
показати весь коментар
10.11.2022 09:10 Відповісти
А Бориса Джонсона в качестве премьера ?
С ним мы порвём мир на Британский флаг.
показати весь коментар
09.11.2022 23:45 Відповісти
 
 