Велика Британія передає Україні близько 1000 зенітних ракет

Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це оголосив міністр оборони Бен Воллес під час візиту до місць навчання українських військовослужбовців у Британії у середу.

Зазначається, що Британія передає зенітні ракети у відповідь на прохання України посилити засоби її протиповітряної оборони та захист її критично важливої інфраструктури, яка постійно зазнає атак із боку Росії.

Передані зенітні комплекси, які складаються з пускових установок та ракет, можуть бути використані у поєднанні з наявними можливостями Збройних Сил України і здатні збивати такі повітряні цілі, як російські безпілотники та крилаті ракети.

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"Зобов'язання надати ще сотні ракет класу "земля-повітря" є продовженням нашої оборонної підтримки України проти російської агресії і допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливих об'єктів національної інфраструктури", – вважає Воллес.

Перебуваючи разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністрами оборони країн Об’єднаних експедиційних сил Європи, він додав, що Британія вже підготувала понад 7400 новобранців та більш як 60 молодших командирів ЗСУ.

Також Воллес оголосив, що Британія посилить свою підтримку українських військ взимку на тлі наближення ключової битви за Херсон. Зокрема вона вже оголосила про надання Україні ще 12 тисяч спальних комплектів для екстремально холодної погоди.