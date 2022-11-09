Велика Британія посилить підтримку України взимку, - Воллес

Велика Британія посилить свою підтримку Збройних сил України взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Британія вже оголосила про надання Україні ще 12 тис. спальних комплектів для екстремально холодної погоди.

"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять" – додав міністр.

За його словами, дуже важливо саме зараз продовжити постачати обладнання та підтримку.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки... Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба" – додав Воллес.

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