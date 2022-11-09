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Велика Британія посилить підтримку України взимку, - Воллес

воллес

Велика Британія посилить свою підтримку Збройних сил України взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Британія вже оголосила про надання Україні ще 12 тис. спальних комплектів для екстремально холодної погоди.

"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять" – додав міністр.

За його словами, дуже важливо саме зараз продовжити постачати обладнання та підтримку.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки... Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба" – додав Воллес.

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Автор: 

Велика Британія (5620) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+19
Щира подяка Великій Британіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 20:11
+8
Дякуємо Великій Британії!!! Ви знаєте, наша перемога, то є і ваша перемога над злом людства - путінською росією!
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09.11.2022 20:15
+6
Небольшой лайфхак. На полыхании чатов российских пропагандистских каналов сейчас можно обогреть всю "замерзающую" Европу
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09.11.2022 20:32
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Щира подяка Великій Британіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 20:11 Відповісти
Нам би ракет... Штук п'ять... Але з дальністю 1000км... Навіть ця невелика кількість настільки б полехшила ведення бойових дій, що вам і не снилося. Але якщо дасте 105, то Новий рік увесь світ буде святкувати зовсім по-іншому
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09.11.2022 20:13 Відповісти
Дайте шось важкеньке пане Уоллес, може ваші ЗРКашки випробуєм, яка реклама на весь світ, а ви тормозите!!!)
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09.11.2022 20:13 Відповісти
Дякуємо Великій Британії!!! Ви знаєте, наша перемога, то є і ваша перемога над злом людства - путінською росією!
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09.11.2022 20:15 Відповісти
Взимку? А зараз що, "не на часі"?!!!
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09.11.2022 20:24 Відповісти
А осенью никак нельзя а то вовка обидится.
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09.11.2022 20:26 Відповісти
Небольшой лайфхак. На полыхании чатов российских пропагандистских каналов сейчас можно обогреть всю "замерзающую" Европу
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09.11.2022 20:32 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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09.11.2022 21:30 Відповісти
Цікаво, а чому вони з т.з. оперативного оточення, яке створювалося з метою «перемелювання» основних сил окупантів на півдні, на що були витрачені значні військові ресурси, мають «успішно» переходити на той бік річки?
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10.11.2022 01:38 Відповісти
Як воювати взимку українці і самі знають. Треба навчати базовим навикам по західній зброї, та надавати її. Щось після Бориса ніяких смаколиків зі зброї більше не їде.
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10.11.2022 10:10 Відповісти
 
 