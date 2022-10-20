Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес
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Використання Росією безпілотників іранського виробництва є ще однією ознакою стратегічної деградації російських збройних сил.
Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в британському парламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Щойно російські війська виявляються відкинуті [на фронті], вони вдаються до прямих ударів по критично важливій національній інфраструктурі України, особливо по об'єктах енергетики", – сказав Воллес.
Він наголосив, що ці об'єкти не грають прямої воєнної ролі, але росіяни обстрілюють їх та завдають численних проблем мирним громадянам України.
"Примітно, що ці удари частково наносяться боєприпасами, що баражують, так званими дронами-камікадзе", – заявив британський міністр оборони.
Він наголосив, що, незважаючи на спростування Тегерана, цю зброю постачає Іран.
"Це саме собою є ще однією ознакою стратегічної деградації російської армії", – заявив Воллес.
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