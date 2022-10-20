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Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

воллес

Використання Росією безпілотників іранського виробництва є ще однією ознакою стратегічної деградації російських збройних сил.

 Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в британському парламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Щойно російські війська виявляються відкинуті [на фронті], вони вдаються до прямих ударів по критично важливій національній інфраструктурі України, особливо по об'єктах енергетики", – сказав Воллес.

Він наголосив, що ці об'єкти не грають прямої воєнної ролі, але росіяни обстрілюють їх та завдають численних проблем мирним громадянам України.

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"Примітно, що ці удари частково наносяться боєприпасами, що баражують, так званими дронами-камікадзе", – заявив британський міністр оборони.

Він наголосив, що, незважаючи на спростування Тегерана, цю зброю постачає Іран.

"Це саме собою є ще однією ознакою стратегічної деградації російської армії", – заявив Воллес.
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Топ коментарі
+8
А может вместо пиз..жа все-таки АТАКАМС предоставить, раз нагло ядерку у нас отобрали угрожая санкциями как против кндр
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20.10.2022 21:47
+6
Там не только армия там вся страна деграданты и дебилы.
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20.10.2022 21:46
+5
Думали ордою налякають і українці запанікують і здадуться. Ні, ми вам кацапи знищемо і будемо жити в своїй Богом даній Україні. А ви, підлі потвори, будете тонути і потягните за собою створені вами ж злі режими - іран і північну корею. За угорців не пишу, бо це та самі московити, які чуть раніше втекли з Башкірії в Європу.
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20.10.2022 21:46
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20.10.2022 21:44 Відповісти
Думали ордою налякають і українці запанікують і здадуться. Ні, ми вам кацапи знищемо і будемо жити в своїй Богом даній Україні. А ви, підлі потвори, будете тонути і потягните за собою створені вами ж злі режими - іран і північну корею. За угорців не пишу, бо це та самі московити, які чуть раніше втекли з Башкірії в Європу.
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20.10.2022 21:46 Відповісти
Там не только армия там вся страна деграданты и дебилы.
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20.10.2022 21:46 Відповісти
А может вместо пиз..жа все-таки АТАКАМС предоставить, раз нагло ядерку у нас отобрали угрожая санкциями как против кндр
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20.10.2022 21:47 Відповісти
Какими санкциями, фантазер?
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20.10.2022 23:43 Відповісти
Та в них цих ознак вагон і маленька тєлєжка .
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20.10.2022 21:47 Відповісти
Та, ми й так це знаємо. Нам зброя відповідна потрібна. Чи ви не бачите, що кацапи коять геноцид?!
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20.10.2022 22:00 Відповісти
Их это устраивает похоже, они именно поэтому тормозят системы ПРО для нас для того что бы кацапы выпустили по нам все ракеты и они не полетели по ним и не дают АТАКАМС, потому как боятся, что таки ракеты полетят по ним
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20.10.2022 22:02 Відповісти
Так отож! Тут головне, почати. Далі їхній обиватель теж позлішає через обстріли кацапів, і НАТО почне воювати, як слід. Кацапи таке поріддя, що до цього зрештою й прийде.
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20.10.2022 22:16 Відповісти
Ермака спрашивай.
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20.10.2022 23:44 Відповісти
 
 