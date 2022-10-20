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Применение иранских дронов – еще один признак стратегической деградации армии РФ, – Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

воллес

Использование Россией беспилотников иранского производства является еще одним признаком стратегической деградации российских вооруженных сил.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Как только российские войска оказываются отброшены [на фронте], они прибегают к прямым ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины, особенно по объектам энергетики", – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что эти объекты не играют прямой военной роли, но россияне обстреливают их и причиняют многочисленные проблемы мирным гражданам Украины.

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"Примечательно, что эти удары частично наносятся барражирующими боеприпасами, так называемыми дронами-камикадзе", – заявил британский министр обороны.

Он подчеркнул, что, несмотря на опровержения Тегерана, это оружие поставляет Иран.

"Это само по себе является еще одним признаком стратегической деградации российской армии", – заявил Уоллес.
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Топ комментарии
+8
А может вместо пиз..жа все-таки АТАКАМС предоставить, раз нагло ядерку у нас отобрали угрожая санкциями как против кндр
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20.10.2022 21:47
+6
Там не только армия там вся страна деграданты и дебилы.
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20.10.2022 21:46
+5
Думали ордою налякають і українці запанікують і здадуться. Ні, ми вам кацапи знищемо і будемо жити в своїй Богом даній Україні. А ви, підлі потвори, будете тонути і потягните за собою створені вами ж злі режими - іран і північну корею. За угорців не пишу, бо це та самі московити, які чуть раніше втекли з Башкірії в Європу.
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20.10.2022 21:46
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20.10.2022 21:44 Ответить
Думали ордою налякають і українці запанікують і здадуться. Ні, ми вам кацапи знищемо і будемо жити в своїй Богом даній Україні. А ви, підлі потвори, будете тонути і потягните за собою створені вами ж злі режими - іран і північну корею. За угорців не пишу, бо це та самі московити, які чуть раніше втекли з Башкірії в Європу.
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20.10.2022 21:46 Ответить
Там не только армия там вся страна деграданты и дебилы.
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20.10.2022 21:46 Ответить
А может вместо пиз..жа все-таки АТАКАМС предоставить, раз нагло ядерку у нас отобрали угрожая санкциями как против кндр
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20.10.2022 21:47 Ответить
Какими санкциями, фантазер?
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20.10.2022 23:43 Ответить
Та в них цих ознак вагон і маленька тєлєжка .
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20.10.2022 21:47 Ответить
Та, ми й так це знаємо. Нам зброя відповідна потрібна. Чи ви не бачите, що кацапи коять геноцид?!
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20.10.2022 22:00 Ответить
Их это устраивает похоже, они именно поэтому тормозят системы ПРО для нас для того что бы кацапы выпустили по нам все ракеты и они не полетели по ним и не дают АТАКАМС, потому как боятся, что таки ракеты полетят по ним
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20.10.2022 22:02 Ответить
Так отож! Тут головне, почати. Далі їхній обиватель теж позлішає через обстріли кацапів, і НАТО почне воювати, як слід. Кацапи таке поріддя, що до цього зрештою й прийде.
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20.10.2022 22:16 Ответить
Ермака спрашивай.
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20.10.2022 23:44 Ответить
 
 