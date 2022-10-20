Применение иранских дронов – еще один признак стратегической деградации армии РФ, – Уоллес
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Использование Россией беспилотников иранского производства является еще одним признаком стратегической деградации российских вооруженных сил.
Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Как только российские войска оказываются отброшены [на фронте], они прибегают к прямым ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины, особенно по объектам энергетики", – сказал Уоллес.
Он подчеркнул, что эти объекты не играют прямой военной роли, но россияне обстреливают их и причиняют многочисленные проблемы мирным гражданам Украины.
"Примечательно, что эти удары частично наносятся барражирующими боеприпасами, так называемыми дронами-камикадзе", – заявил британский министр обороны.
Он подчеркнул, что, несмотря на опровержения Тегерана, это оружие поставляет Иран.
"Это само по себе является еще одним признаком стратегической деградации российской армии", – заявил Уоллес.
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