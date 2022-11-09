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Великобритания усилит поддержку Украины зимой, - Уоллес

воллес

Великобритания усилит свою поддержку Вооруженных сил Украины зимой на фоне приближающейся важной битвы за Херсон.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британия уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные не делают этого" 4,– добавил министр.

По его словам, очень важно именно сейчас продлить поставку оборудования и поддержку.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки... Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", - добавил Уоллес.

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Автор: 

Великобритания (4993) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+19
Щира подяка Великій Британіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 20:11
+8
Дякуємо Великій Британії!!! Ви знаєте, наша перемога, то є і ваша перемога над злом людства - путінською росією!
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09.11.2022 20:15
+6
Небольшой лайфхак. На полыхании чатов российских пропагандистских каналов сейчас можно обогреть всю "замерзающую" Европу
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09.11.2022 20:32
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Щира подяка Великій Британіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 20:11 Ответить
Нам би ракет... Штук п'ять... Але з дальністю 1000км... Навіть ця невелика кількість настільки б полехшила ведення бойових дій, що вам і не снилося. Але якщо дасте 105, то Новий рік увесь світ буде святкувати зовсім по-іншому
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09.11.2022 20:13 Ответить
Дайте шось важкеньке пане Уоллес, може ваші ЗРКашки випробуєм, яка реклама на весь світ, а ви тормозите!!!)
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09.11.2022 20:13 Ответить
Дякуємо Великій Британії!!! Ви знаєте, наша перемога, то є і ваша перемога над злом людства - путінською росією!
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09.11.2022 20:15 Ответить
Взимку? А зараз що, "не на часі"?!!!
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09.11.2022 20:24 Ответить
А осенью никак нельзя а то вовка обидится.
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09.11.2022 20:26 Ответить
Небольшой лайфхак. На полыхании чатов российских пропагандистских каналов сейчас можно обогреть всю "замерзающую" Европу
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09.11.2022 20:32 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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09.11.2022 21:30 Ответить
Цікаво, а чому вони з т.з. оперативного оточення, яке створювалося з метою «перемелювання» основних сил окупантів на півдні, на що були витрачені значні військові ресурси, мають «успішно» переходити на той бік річки?
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10.11.2022 01:38 Ответить
Як воювати взимку українці і самі знають. Треба навчати базовим навикам по західній зброї, та надавати її. Щось після Бориса ніяких смаколиків зі зброї більше не їде.
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10.11.2022 10:10 Ответить
 
 