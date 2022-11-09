Великобритания усилит поддержку Украины зимой, - Уоллес

Великобритания усилит свою поддержку Вооруженных сил Украины зимой на фоне приближающейся важной битвы за Херсон.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британия уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные не делают этого" 4,– добавил министр.

По его словам, очень важно именно сейчас продлить поставку оборудования и поддержку.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки... Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", - добавил Уоллес.

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