Столтенберг відвідав навчання українських військових у Британії: Вражений тим, що бачив
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вражений навичками українських солдатів, здобутими лише за кілька тижнів навчань у Великій Британії.
Такими враженнями він поділився в середу після відвідування центру програми підготовки військових Збройних сил України в Lydd Army Camp у рамках візиту до Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.
У зв'язку з цим він висловив вдячність Сполученому Королівству, Канаді, Литві та "іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в захисті".
"Союзники і партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні. Але Велика Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців", - зазначив генсек НАТО.
Крім того, він подякував Сполученому Королівству та міністру оборони Бену Воллесу за те, що вони прийняли його тут сьогодні.
"Це важливий приклад того, що Велика Британія є цінним союзником НАТО, що має велике значення, коли йдеться про надання Україні підтримки в навчанні", - додав Столтенберг.
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»Враженний»? И все.
Ведь эту помощь делает не НАТО как структура, а отдельные страны.
Нато не дала Украине ни одного патрона.
А ведь такие учения можно было организовать на базах НАТО..
https://youtu.be/u-rJ4-ghu-4
Кажуть - це просто космос!
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦✊👍💪
С первых дней войны он бегал по всем публичным местам и заламывая руки голосил:
» Ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину»,
» Мы не сделаем это для защиты Украины. Мы не сделаем то.
Для нас главное Не Допустить эскалации конфликта»...
Ну, и кто он, после этого?