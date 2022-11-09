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Столтенберг відвідав навчання українських військових у Британії: Вражений тим, що бачив

навчання,зсу,британія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вражений навичками українських солдатів, здобутими лише за кілька тижнів навчань у Великій Британії.

Такими враженнями він поділився в середу після відвідування центру програми підготовки військових Збройних сил України в Lydd Army Camp у рамках візиту до Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.

У зв'язку з цим він висловив вдячність Сполученому Королівству, Канаді, Литві та "іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в захисті".

"Союзники і партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні. Але Велика Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців", - зазначив генсек НАТО.

Крім того, він подякував Сполученому Королівству та міністру оборони Бену Воллесу за те, що вони прийняли його тут сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг відвідає навчання українських військових у Британії

"Це важливий приклад того, що Велика Британія є цінним союзником НАТО, що має велике значення, коли йдеться про надання Україні підтримки в навчанні", - додав Столтенберг.

Автор: 

Велика Британія (5620) військові навчання (2778) Столтенберг Єнс (1596) ЗСУ (7599)


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Топ коментарі
+27
НАТО ще буде в наших, українських вчитися. побачите.
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09.11.2022 17:01
+24
Приїхав подивитися, чи вiдповiдає НАТО стандартам ЗСУ
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09.11.2022 17:11
+20
Угу. Козаки были лучшей пехотой и морской пехотой в Европе. И сегодня они эти звания успешно подтверждают.
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09.11.2022 17:10
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НАТО ще буде в наших, українських вчитися. побачите.
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09.11.2022 17:01 Відповісти
Вже
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09.11.2022 17:03 Відповісти
Ще генерал Залужний очолить Військовий комітет НАТО.
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09.11.2022 17:39 Відповісти
після президентства
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09.11.2022 19:32 Відповісти
Ну и шо он сказал?!

»Враженний»? И все.

Ведь эту помощь делает не НАТО как структура, а отдельные страны.

Нато не дала Украине ни одного патрона.
А ведь такие учения можно было организовать на базах НАТО..
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09.11.2022 17:46 Відповісти
да, не дотягивает он до твоего красноречивого видео-шмарафонского говнокомадувача
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09.11.2022 21:41 Відповісти
..вже здавна відомо, що Українці - найкраща піхота і найкращі воїни.. от тільки ті, хто проспав усю багатосторічну історію Європи, дізнаються про це лишень тепер.. та й то не усі..(
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09.11.2022 17:04 Відповісти
Угу. Козаки были лучшей пехотой и морской пехотой в Европе. И сегодня они эти звания успешно подтверждают.
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09.11.2022 17:10 Відповісти
Solovyanenko "Їхав козак за Дунай" Ukrainian song 1985

https://youtu.be/u-rJ4-ghu-4
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09.11.2022 17:17 Відповісти
Кацапи століттями нищіли історію українців
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09.11.2022 17:20 Відповісти
Приїхав подивитися, чи вiдповiдає НАТО стандартам ЗСУ
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09.11.2022 17:11 Відповісти
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09.11.2022 18:11 Відповісти
Треба НАТО поспішати приймати Україну , бо українці - найкращі воїни світу
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09.11.2022 17:12 Відповісти
От ****** цього й бояться...
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09.11.2022 17:28 Відповісти
Orban jest z Fidesz, nie Jobbik.
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10.11.2022 02:03 Відповісти
після нашої Перемоги нато попроситься в Україну
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09.11.2022 17:31 Відповісти
Чув відгуки про хлопців, які були в першій партії, які вже пройшли тренінг.

Кажуть - це просто космос!
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09.11.2022 17:44 Відповісти
В Україна вражена нікчемністю різноманітних Столтенбергів.
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09.11.2022 18:21 Відповісти
На боротьбу з силами зла світлі сили обирають тільки своїх найкращих воїнів.
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09.11.2022 18:23 Відповісти
Щира дяка Борису Джонсонюку та Петру Порошенку... Слава ЗСУ та генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Кривоносу...та іншим першим командирам Української армії зразка літа 2014 року...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦✊👍💪
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09.11.2022 21:30 Відповісти
100 % !!!
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09.11.2022 22:08 Відповісти
А Столтенберг с начала войны повёл себя как перепуганная домохозяйка, а не боевой генерал.

С первых дней войны он бегал по всем публичным местам и заламывая руки голосил:
» Ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину»,

» Мы не сделаем это для защиты Украины. Мы не сделаем то.
Для нас главное Не Допустить эскалации конфликта»...

Ну, и кто он, после этого?
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09.11.2022 22:17 Відповісти
 
 