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Столтенберг відвідає навчання українських військових у Британії

столтенберг

У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Велику Британію.

Про це повідомили в пресслужбі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою МЗС Джеймсом Клеверлі.

Генеральний секретар НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Нагадаємо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

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У жовтні у Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.

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Велика Британія (5620) НАТО (6466) військові навчання (2778) Столтенберг Єнс (1596) ЗСУ (7598)


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