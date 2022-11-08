Столтенберг відвідає навчання українських військових у Британії
У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Велику Британію.
Про це повідомили в пресслужбі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою МЗС Джеймсом Клеверлі.
Генеральний секретар НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.
Нагадаємо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.
У жовтні у Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.
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