Сунак зовсім скоро приїде в Україну, - Пристайко
Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може незабаром приїхати з візитом до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив в ефірі SkyNews.
Пристайко зазначив, що Сунак неодмінно приїде до України, проте він не повідомив, коли точно відбудеться його візит.
"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав дипломат.
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andi Mir
показати весь коментар07.11.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 3
Игорь Прохоренко
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Павел Иващенко
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Saskia Jansen
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