Сунак зовсім скоро приїде в Україну, - Пристайко

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може незабаром приїхати з візитом до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив в ефірі SkyNews.

Пристайко зазначив, що Сунак неодмінно приїде до України, проте він не повідомив, коли точно відбудеться його візит.

"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав дипломат.

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