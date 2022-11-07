УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11880 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 524 4

Сунак зовсім скоро приїде в Україну, - Пристайко

сунак

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може незабаром приїхати з візитом до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив в ефірі SkyNews.

Пристайко зазначив, що Сунак неодмінно приїде до України, проте він не повідомив, коли точно відбудеться його візит.

"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий прем’єр Великої Британії Сунак може відвідати Київ "найближчим часом", - Сіммонс

Автор: 

Велика Британія (5610) Пристайко Вадим (498) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дристайко і в Лондоні як дурачок з чемоданом-рюкзаком бігає?
показати весь коментар
07.11.2022 14:38 Відповісти
Не только он один. Там много дурачков бегали и до сих пор бегают..
показати весь коментар
07.11.2022 14:43 Відповісти
Колись приiде... це не Борис Джонсон
показати весь коментар
07.11.2022 14:45 Відповісти
А про те, що індус набрехав британцям i підвищує податки, які обіцяв знизити, щоб пролізти у прем'єри і новин немає. Ось воно як, якщо кацапські пропагандони не проплачені кидатися говном як у Трас та Джонсонюка.
показати весь коментар
07.11.2022 21:57 Відповісти
 
 