Новий прем’єр Великої Британії Сунак може відвідати Київ "найближчим часом", - Сіммонс

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром відвідати Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила у інтерв'ю Гардіан.

Говорячі про нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, Сіммонс зазначила, що "новому прем’єр-міністру ще належить відвідати Київ на власну прогулянку з президентом Володимиром Зеленським".

Посол заявила, що очікує, що це станеться найближчим часом.

Сіммонс оприлюднила інформацію, що зустрлась з Зеленським минулого тижня і виявила, що він "кипить від енергії".

Вона описує його як "неймовірно харизматичну людину", яка під час деяких їхніх попередніх зустрічей виглядала зрозуміло втомленою.

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