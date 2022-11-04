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Новий прем’єр Великої Британії Сунак може відвідати Київ "найближчим часом", - Сіммонс

сіммонс

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром відвідати Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила у інтерв'ю Гардіан.

Говорячі про нового прем'єр-міністра Великої Британії  Ріші Сунака, Сіммонс зазначила, що "новому прем’єр-міністру ще належить відвідати Київ на власну прогулянку з президентом Володимиром Зеленським".

Посол заявила, що очікує, що це станеться найближчим часом.

Сіммонс оприлюднила інформацію, що зустрлась з Зеленським минулого тижня і виявила, що він "кипить від енергії".

Вона описує його як "неймовірно харизматичну людину", яка під час деяких їхніх попередніх зустрічей виглядала зрозуміло втомленою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України вже працює з урядом Британії над візитом Сунака

Автор: 

Велика Британія (5602) візит (1591) Сіммонс Мелінда (114) Сунак Ріші (183)


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04.11.2022 22:28 Відповісти
Ты заходи, если што
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04.11.2022 22:42 Відповісти
Так посол или посолка?
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04.11.2022 22:42 Відповісти
Посылка из Британии. Конечно, посол. Не послиха же.
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05.11.2022 02:21 Відповісти
Кацапи змогли скинути з посади найбільш активного нашого союзника, зараз те ж саме роблять не тільки в США, по всьому світу, країнам НАТО потрібно негайно розвивати контр пропаганду, кацапи розганяють Екзистенційна війну.
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04.11.2022 22:43 Відповісти
Враження, що вечір жартів... хто це перекладав? відвідати Київ на власну прогулянку? "кипить від енергії"- може опалення включили?
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04.11.2022 22:51 Відповісти
Галіна бланка - буль-буль, буль-буль!
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04.11.2022 23:59 Відповісти
неймовірно харизматична людина? до дупи його харизматичність, якщо він і його команда тільки свою користь пильнує, а за користь для України і українців тільки під загрозою добрячого копняка згадує і то... тільки на словах. Харизматичний він! Це Україна, у нас тут кожен - харизматичний.
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05.11.2022 00:59 Відповісти
 
 