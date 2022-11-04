Новий прем’єр Великої Британії Сунак може відвідати Київ "найближчим часом", - Сіммонс
Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може незабаром відвідати Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила у інтерв'ю Гардіан.
Говорячі про нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, Сіммонс зазначила, що "новому прем’єр-міністру ще належить відвідати Київ на власну прогулянку з президентом Володимиром Зеленським".
Посол заявила, що очікує, що це станеться найближчим часом.
Сіммонс оприлюднила інформацію, що зустрлась з Зеленським минулого тижня і виявила, що він "кипить від енергії".
Вона описує його як "неймовірно харизматичну людину", яка під час деяких їхніх попередніх зустрічей виглядала зрозуміло втомленою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар04.11.2022 22:28 Відповісти Мені подобається 0
Олег Кущ #518923
показати весь коментар04.11.2022 22:42 Відповісти Мені подобається 0
mrtime1800
показати весь коментар04.11.2022 22:42 Відповісти Мені подобається 1
Colt
показати весь коментар05.11.2022 02:21 Відповісти Мені подобається 0
Player New
показати весь коментар04.11.2022 22:43 Відповісти Мені подобається 2
Джон Сноу #526977
показати весь коментар04.11.2022 22:51 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Васильєв #516348
показати весь коментар04.11.2022 23:59 Відповісти Мені подобається 0
Maryna Solska #524922
показати весь коментар05.11.2022 00:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль