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Посольство України вже працює з урядом Британії над візитом Сунака

сунак

Посольство України у Великій Британії вже працює з урядом Королівства над візитом нового прем’єр-міністра Ріші Сунака до України.

Про це повідомив посол України Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати Президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

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Топ коментарі
+6
А Боря сам приїзджав...
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28.10.2022 19:26
+5
Він приїзджав щоб декому мізки вправити в потрібне русло. І дуже вчасно! А що від оцього "чумазого" ще невідомо.
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28.10.2022 19:32
+3
Як би сказати дипломатично...Думаю, Борис знав, що хоче Україна...а ось чи знає Ріші...час йде...
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28.10.2022 19:35
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А Боря сам приїзджав...
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28.10.2022 19:26 Відповісти
Він приїзджав щоб декому мізки вправити в потрібне русло. І дуже вчасно! А що від оцього "чумазого" ще невідомо.
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28.10.2022 19:32 Відповісти
тесть, Нараян Мурти, владелец индийской IT-компании, имеет деловые связи с РФ и даже лично знаком с путиным.
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28.10.2022 21:06 Відповісти
Він в квітні закрив російській офіс своєї фірми Infosys.
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28.10.2022 23:49 Відповісти
Як би сказати дипломатично...Думаю, Борис знав, що хоче Україна...а ось чи знає Ріші...час йде...
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28.10.2022 19:35 Відповісти
Важливо, щоб допомога йшла вчасно А час то таке, категорія філософська
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28.10.2022 19:37 Відповісти
Сподіваюся що так і буде!
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Давайте не будем ********* людину, яка ще нічого паганого нам не зробила, тільки тому, що він індус?
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28.10.2022 19:43 Відповісти
Турки в Німеччині індуси в Англіі -- повзуча демократія .
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28.10.2022 19:59 Відповісти
Не забудьте терміново замовити нове сарі для першої леді України!
Не обов'язково у Саб'ясачі, можна у Луї Вітон.
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28.10.2022 20:47 Відповісти
 
 