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Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на президента Володимира Путіна та гарантувати енергетичну безпеку Європи.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак написав у мікроблозі твіттер, передає Цензор.НЕТ.

"Радий поговорити з Олафом Шольцом сьогодні вдень. Я розраховую на тісне співробітництво з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому", - написав Сунак.

Читайте також: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку, - британський прем’єр Сунак 

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Поживем увидим.
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28.10.2022 08:43 Відповісти
Німці чи не єдині,які не зняли соціальний захист українських біженців. Мало того повисили, дають можливість працювати і учитися.
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28.10.2022 08:45 Відповісти
не варто робити з фріців чогось такого,що не роблять багато країн ЄС.Німці чи не єдині,хто на початку війни блокував постачання НАТО озброєння в Україну, фріци, в лиці меркель єдині ,хто в 2008 році заблокував вступ України в НАТО і що найважливіше,Меркель знала про плани розпочати повномасштабну війну в Україні з часів створення ордло (тобто з2014 року)
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28.10.2022 10:27 Відповісти
Давайте про війну і допомогу, бо Україна також робила точно так як і Меркель. Це вина Німеччини, що Україна вибирає президентами людей руського духу.
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28.10.2022 11:39 Відповісти
Ну якщо ці два "знюхалися" то вже...
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28.10.2022 09:02 Відповісти
 
 