Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на президента Володимира Путіна та гарантувати енергетичну безпеку Європи.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак написав у мікроблозі твіттер, передає Цензор.НЕТ.

"Радий поговорити з Олафом Шольцом сьогодні вдень. Я розраховую на тісне співробітництво з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому", - написав Сунак.

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