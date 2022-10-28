Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на президента Володимира Путіна та гарантувати енергетичну безпеку Європи.
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак написав у мікроблозі твіттер, передає Цензор.НЕТ.
"Радий поговорити з Олафом Шольцом сьогодні вдень. Я розраховую на тісне співробітництво з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому", - написав Сунак.
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Саша Пончик
показати весь коментар28.10.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 3
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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