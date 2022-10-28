Премьер-министр Великобритании Сунак и канцлер Германии Шольц договорились продолжать оказывать давление на РФ и обеспечить энергетическую безопасность Европы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать оказывать давление на президента Владимира Путина и обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в микроблоге твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Рад поговорить с Олафом Шольцом сегодня днем. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с ним, как мы это делали как министры финансов, чтобы гарантировать, что мы будем продолжать оказывать давление на Путина, поддерживать Украину и гарантировать нашу энергетическую безопасность в будущем", - написал Сунак.

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