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Премьер-министр Великобритании Сунак и канцлер Германии Шольц договорились продолжать оказывать давление на РФ и обеспечить энергетическую безопасность Европы

сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать оказывать давление на президента Владимира Путина и обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в микроблоге твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Рад поговорить с Олафом Шольцом сегодня днем. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с ним, как мы это делали как министры финансов, чтобы гарантировать, что мы будем продолжать оказывать давление на Путина, поддерживать Украину и гарантировать нашу энергетическую безопасность в будущем", - написал Сунак.

Читайте: Украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу поддержку, – британский премьер Сунак

Великобритания (4952) Германия (6952) россия (95502) Шольц Олаф (906) Сунак Риши (129)


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Поживем увидим.
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28.10.2022 08:43 Ответить
Німці чи не єдині,які не зняли соціальний захист українських біженців. Мало того повисили, дають можливість працювати і учитися.
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28.10.2022 08:45 Ответить
не варто робити з фріців чогось такого,що не роблять багато країн ЄС.Німці чи не єдині,хто на початку війни блокував постачання НАТО озброєння в Україну, фріци, в лиці меркель єдині ,хто в 2008 році заблокував вступ України в НАТО і що найважливіше,Меркель знала про плани розпочати повномасштабну війну в Україні з часів створення ордло (тобто з2014 року)
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28.10.2022 10:27 Ответить
Давайте про війну і допомогу, бо Україна також робила точно так як і Меркель. Це вина Німеччини, що Україна вибирає президентами людей руського духу.
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28.10.2022 11:39 Ответить
Ну якщо ці два "знюхалися" то вже...
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28.10.2022 09:02 Ответить
 
 