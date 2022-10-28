Премьер-министр Великобритании Сунак и канцлер Германии Шольц договорились продолжать оказывать давление на РФ и обеспечить энергетическую безопасность Европы
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать оказывать давление на президента Владимира Путина и обеспечить энергетическую безопасность Европы.
Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в микроблоге твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"Рад поговорить с Олафом Шольцом сегодня днем. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с ним, как мы это делали как министры финансов, чтобы гарантировать, что мы будем продолжать оказывать давление на Путина, поддерживать Украину и гарантировать нашу энергетическую безопасность в будущем", - написал Сунак.
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Саша Пончик
показать весь комментарий28.10.2022 08:43 Ответить Мне нравится 3
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий28.10.2022 08:45 Ответить Мне нравится 0
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий28.10.2022 10:27 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий28.10.2022 11:39 Ответить Мне нравится 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий28.10.2022 09:02 Ответить Мне нравится 1
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