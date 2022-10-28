Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака
Посольство Украины в Великобритании уже работает с правительством Королевства над визитом нового премьер-министра Риши Сунака в Украину.
Об этом сообщил посол Украины Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У него нашлось время сразу позвонить по телефону президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", – сказал дипломат.
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Не обов'язково у Саб'ясачі, можна у Луї Вітон.