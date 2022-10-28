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Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака

сунак

Посольство Украины в Великобритании уже работает с правительством Королевства над визитом нового премьер-министра Риши Сунака в Украину.

Об этом сообщил посол Украины Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У него нашлось время сразу позвонить по телефону президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", – сказал дипломат.

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Топ комментарии
+6
А Боря сам приїзджав...
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28.10.2022 19:26
+5
Він приїзджав щоб декому мізки вправити в потрібне русло. І дуже вчасно! А що від оцього "чумазого" ще невідомо.
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28.10.2022 19:32
+3
Як би сказати дипломатично...Думаю, Борис знав, що хоче Україна...а ось чи знає Ріші...час йде...
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28.10.2022 19:35
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А Боря сам приїзджав...
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28.10.2022 19:26 Ответить
Він приїзджав щоб декому мізки вправити в потрібне русло. І дуже вчасно! А що від оцього "чумазого" ще невідомо.
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28.10.2022 19:32 Ответить
тесть, Нараян Мурти, владелец индийской IT-компании, имеет деловые связи с РФ и даже лично знаком с путиным.
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28.10.2022 21:06 Ответить
Він в квітні закрив російській офіс своєї фірми Infosys.
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28.10.2022 23:49 Ответить
Як би сказати дипломатично...Думаю, Борис знав, що хоче Україна...а ось чи знає Ріші...час йде...
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28.10.2022 19:35 Ответить
Важливо, щоб допомога йшла вчасно А час то таке, категорія філософська
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28.10.2022 19:37 Ответить
Сподіваюся що так і буде!
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28.10.2022 21:09 Ответить
Давайте не будем ********* людину, яка ще нічого паганого нам не зробила, тільки тому, що він індус?
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28.10.2022 19:43 Ответить
Турки в Німеччині індуси в Англіі -- повзуча демократія .
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28.10.2022 19:59 Ответить
Не забудьте терміново замовити нове сарі для першої леді України!
Не обов'язково у Саб'ясачі, можна у Луї Вітон.
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28.10.2022 20:47 Ответить
 
 