Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака

Посольство Украины в Великобритании уже работает с правительством Королевства над визитом нового премьер-министра Риши Сунака в Украину.

Об этом сообщил посол Украины Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У него нашлось время сразу позвонить по телефону президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", – сказал дипломат.

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