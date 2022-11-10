США виконують далеко не всі прохання України щодо озброєння, - Байден
Адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.
"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки", - сказав він.
Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS із ракетами великої дальності, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.
Топ коментарі
+27 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.11.2022 07:05 Відповісти Посилання
+14 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар10.11.2022 07:41 Відповісти Посилання
+13 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар10.11.2022 07:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.radiosvoboda.org/a/3556937.html
Тому відмова давати ракети на 300 км це у вищій степені не гарно.
P.S. Навіть була мова про знищення Точок У, правда не встигли стався Крим. Знищення під тим же самим соусом що вони можуть бути носіями ядерних зарядів, що нереально смішно, бо тоді за Точками прийшлося б знищувати просту артилерію (до неї теж є ядерні снаряди) і навіть переносні гранатомети якими з плеча стріляють бо о несподіванка і для них ядерні заряди теж існували.
Ядерний гранатомет: