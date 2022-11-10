США виконують далеко не всі прохання України щодо озброєння, - Байден

Адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки", - сказав він.

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS із ракетами великої дальності, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.

