УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12951 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 538 102

США виконують далеко не всі прохання України щодо озброєння, - Байден

байден

Адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки", - сказав він.

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS із ракетами великої дальності, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.

Читайте: Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2897) зброя (7687) допомога (8665) Україна (6044)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Якщо така політика Байдена збережеться, то війна затягнеться на роки. І тоді через два роки демократи втратять не лише Конгрес, але й Сенат і точно не отримають свого президента.
показати весь коментар
10.11.2022 07:05 Відповісти
+14
показати весь коментар
10.11.2022 07:41 Відповісти
+13
"Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях." - Гарри Трумэн

Звичайно, Гаррі Трумен, який в той час був віце-президентом у Ф.Д.Рузвельта, говорив про двох лютих диктаторів Сталіна та Гітлера. В ********* випадку війни Росія-Україна диктатор один - Путін, або ж *****, але лінія демократів (ослів) США, здається мені, залишається тою ж - "... пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Путина в победителях".

Останнім часом, я багато слухав Сергія Любарського, який живе в Сан-Дієго, Каліфорнія, у якого можна почути критику демократів та персонально Байдена, як саботажників допомоги зброєю Україні. При цьому Любарський не позиціонує себе республіканцем і тим більше трампістом.

На своїй сторінці я вже розміщав посилання на деякі його відео, які могли б зацікавити ФБ-друзів, зокрема відео "Анализ огромного запаса оружия в США, новой военной помощи и ленд-лиза", але не побачив до них якогось особливого інтересу. А інформація дуже цікава і важлива для розуміння того, що насправді відбувається з допомогою Україні персонально Байдена. Улюбленця наших вітчизняних квазілібералів .
показати весь коментар
10.11.2022 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ми не тільки ядерну зброю віддали та її носії. Ми ще й навіть прості ракети (на 300км) типу Скадів по рекомендації США знищили (Хоча правда в тому що з ядерною зброєю Скади мають рівно стільки ж спільного як і Іскандери тобто - нічого і це було лиш виправдання).

https://www.radiosvoboda.org/a/3556937.html

Тому відмова давати ракети на 300 км це у вищій степені не гарно.

P.S. Навіть була мова про знищення Точок У, правда не встигли стався Крим. Знищення під тим же самим соусом що вони можуть бути носіями ядерних зарядів, що нереально смішно, бо тоді за Точками прийшлося б знищувати просту артилерію (до неї теж є ядерні снаряди) і навіть переносні гранатомети якими з плеча стріляють бо о несподіванка і для них ядерні заряди теж існували.

Ядерний гранатомет:

показати весь коментар
11.11.2022 00:13 Відповісти
По Будапештському меморандуму не вимагалась ліквідація арсеналу тактичної ядерної зброї. Кучма постарався. А заодно і ракетоносці ТУ з ресурсом 90%, тобто майже нові, віддав рашці за копійки разом з ракетами. Зараз вони обстрілюють нас з Каспію нашими ракетами.
показати весь коментар
11.11.2022 23:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 