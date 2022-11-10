Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про відступ війська із правого берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має "реальні проблеми".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.

Байден сказав журналістам, що було цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід.

"Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими", – пояснив президет США.

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Нагадуєм, 9 листопада у Мінобоони РФ заявили про рішення відвести окупаційні війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра.