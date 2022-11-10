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Новини Війна
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Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про відступ війська із правого берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має "реальні проблеми".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.

Байден сказав журналістам, що було цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід.

"Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими", – пояснив президет США.

Також читайте: Столтенберг про відступ росіян з окупованого Херсона: Треба почекати та подивитися, що станеться насправді

Нагадуєм, 9 листопада у Мінобоони РФ заявили про рішення відвести окупаційні війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

Автор: 

Байден Джо (2890) Херсон (3385)


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Топ коментарі
+18
Американская газета "The Wall Street Journal" сообщила , 9 ноября, что Израиль совершил атаку на колонну грузовиков в восточной части Сирии.

В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
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10.11.2022 01:03
+15
Поки що зарано робити якісь прогнози , бо кацапи здатні на підлість , тому вірити ім не можна 😡
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10.11.2022 00:52
+15
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10.11.2022 01:27
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Поки що зарано робити якісь прогнози , бо кацапи здатні на підлість , тому вірити ім не можна 😡
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10.11.2022 00:52 Відповісти
"Жест доброї волі" Щоб сапери за зиму встигли обстежить поля на правобережжі Херсонщини і фермери весною встигли посіять помідори з кавунами
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10.11.2022 00:52 Відповісти
они всю технику украли...сложно аграриям будет...
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10.11.2022 00:56 Відповісти
На трофейних танках оратимуть!
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10.11.2022 01:02 Відповісти
Для навесного, там гидравлики нет для плавающего режима. Будет плуг оголяться, когда танк будет переваливать через очередную кочку, разве шо тупо прицепной плуг . Его заглуби по полной, то танк и той свiт переоре (пiд буряки)... Але ж бо заре прицепные плуги - диковинка.
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10.11.2022 04:39 Відповісти
Якщо орати танками, то буряки будуть по ціні манго. Соляри неміряно йде. Краще полоненим дати лопати і вперед. Заодно розмінування проведуть.
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10.11.2022 08:54 Відповісти
оранку контрибуция бурятская оплатит.
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10.11.2022 11:12 Відповісти
Ти мені розказуєш? У мене в школі в 9-10 класі вели курси "Основи агротехніки" і "Тракторна справа" Так що я "трохи розбираюся"
Там британці апарат цікавий нашим саперам підкинули - проводить розмінування шляхом культивації грунту на десятки сантиметрів Його запускають у місця, де точно міни в землі є От тобі і "оранка"
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10.11.2022 09:38 Відповісти
Дык, плоскорезы глубже возьмут, чем культиваторы, шо в том Омеригу изобретать. Вот тока я не знаю, шо с того культиватора, чи плоскреза останется с первого взрыва. SURE, лапы разлетятся в разные стороны.
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10.11.2022 11:16 Відповісти
К слову, безотвальная оранка(маю на увазi еще и дискование) приводит к эрозии(пыльные бури унесут весь слой грунта) и истощению грунта.
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10.11.2022 11:19 Відповісти
А що страшніше - "ерозія" чи міни в грунті? Тим більше - яка "ерозія" може буть восени чи взимку?
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10.11.2022 11:31 Відповісти
Тю, а бесснежная , сухая зима. А насчет тралить культиватором мины, дык мины могут просклизнуть между лап...
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10.11.2022 11:44 Відповісти
Я написав про "метод розмінування", а не про конкретний сільськогосподарський агрегат" Ти-б ще згадав про КСТ-3-А, чи про КС-6! Ті точно нічого в грунті не залишали! У 1976 році КСТ-3 умудрився викопать міну, ухопить її "лапами" і кинуть на нижній транспортер І лише потім вона "гупнула" Комбайнерів урятували від осколків механізми і "мостик" управління)
ТОй "агрегат розмінування культивує грунт і залишає за собою смугу розпушеної землі Всі великі тверді предмети залишаються на її поверхні, а "вибухонебезпечні або підриваються при контакті з робочим органом "трала" або вилучаються саперами
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10.11.2022 12:44 Відповісти
Странно Шо ботвоуборочная не подорвалсь(БээМка), она же впереди ковбая идет.
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10.11.2022 13:07 Відповісти
Ти КСТ-3 коли-небудь в очі бачив? Це причіпний комбайн! Він одночасно підкопує буряки лапи хапають за гичку і тягнуть угору - до ножів Ножі зрізають гичку Буряк падає на нижній транспортер а відбивачі відкидають гичку на задній транспортер Там "БМ-ки немає! Вона входить у комплекс КС-6!
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10.11.2022 18:02 Відповісти
ЗЫ... судя по всему, на тракторном деле вас ознакомили с КПЕ-4. Я имел ввиду тот агрегат, который в народе не зовут культиватором, именуют плоскорезом - КПЕ 5.6.
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10.11.2022 11:42 Відповісти
пардоньте, правильно - КПС-4
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10.11.2022 11:49 Відповісти
при чем здеесь выборы в сша...
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10.11.2022 00:55 Відповісти
Не дать демократам попиариться на этой победе
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10.11.2022 00:58 Відповісти
Це так очевидно, що якщо треба пояснювати, то пояснювати не потрібно.
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10.11.2022 01:06 Відповісти
Кацапи походу чекали, що на демократів з Байденом чекає фіаско, а тут йде до того, що в Сенаті вималювується нічия по 50 місць кожній партії. Цікаво
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10.11.2022 00:57 Відповісти
ничьи не может быть.
будут довыборы.
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10.11.2022 04:31 Відповісти
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10.11.2022 00:59 Відповісти
Карфагенкремль должен быть разрушен.
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10.11.2022 01:20 Відповісти
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10.11.2022 06:15 Відповісти
Американская газета "The Wall Street Journal" сообщила , 9 ноября, что Израиль совершил атаку на колонну грузовиков в восточной части Сирии.

В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
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10.11.2022 01:03 Відповісти
Фанерний Рейхстаг уже реконструктивно штурмували
Справа за реконструкцією поховання у фанерній Кремлівській стіні
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10.11.2022 01:05 Відповісти
https://youtu.be/576AIuqat4Y 😂
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10.11.2022 01:25 Відповісти
Стока на массовках алкашни, прутся к аля-рейхстагу на утренний опохмел
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10.11.2022 04:48 Відповісти
Тут може бути хитрість. Тому наша армія в Херсон має заходити поступово, по ходу зачищаючи і перевіряючи хто знаходиться в кожній квартирі. По ходу перевіряти кожний залишений танк і іншу техніку. Бо вони можуть намагатися організувати пастку як їм колись чеченці в Грозному під час першої їх війни.
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10.11.2022 01:08 Відповісти
Могут быть фанатики, а можкт быть спланированная хирость москвы. Кажись они всех жителей насильно отправили на левый берег, а в квартиры могли разместить свою армию.
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10.11.2022 01:39 Відповісти
Кацапня замінувала всі підходи до Херсона , тому потрібно дуже обережно діяти нашим хлопцям
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10.11.2022 01:09 Відповісти
Тепер зрозуміло,навіщо кацапи хочуть переговорів. Вони не знають, відходити з Херсону їм за Дніпро чи за Урал зразу))
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10.11.2022 01:11 Відповісти
За річку Туманну тре відходити.
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10.11.2022 01:15 Відповісти
Им всем дорога только через реку Стикс ...
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10.11.2022 01:24 Відповісти
краще за Стікс...
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10.11.2022 01:25 Відповісти
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10.11.2022 01:27 Відповісти
Навіть переговорів не потрібно для такої співпраці
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10.11.2022 02:51 Відповісти
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10.11.2022 01:31 Відповісти
Нафига вы испортили мне настроение (с утра) этим недоразумением.
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10.11.2022 04:49 Відповісти
Суровикин проводит учения личного состава:
- Значит так, бойцы, слушаем и запоминаем! Если камень вертикально подбросить вверх, он под воздействием силы притяжения упадёт на землю.
Кто-то из солдат:
- А если упадет в воду?
- А это уже не наше дело. Этим вопросом должен флот заниматься!
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10.11.2022 02:50 Відповісти
Херсон сдадут только через мой труп.
Стремоусов К.
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10.11.2022 03:40 Відповісти
Молоток перец(острый), сдержал слово.
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10.11.2022 04:50 Відповісти
З коментарів під статтею в WSJ про Херсон

Would Ukraine be kicking russia's sorry bu++ out of their country if corrupt people were selling weapons supplied by America and the West? Obviously not. Those weapons are being put to good use. Another good reason to send more weapons to the Ukrainian fighters so they can finish the job.

Чи виганяла б Україна жалюгідних російських обдрисканців зі своєї країни, якби корупціонери продавали зброю, яку постачали Америка та Захід? Очевидно ні. Ця зброя використовується з толком. Ще одна вагома причина надіслати українським бійцям більше зброї, щоб вони могли завершити справу.

https://www.wsj.com/articles/ukrainian-forces-move-into-key-town-north-of-kherson-11667991035?mod=hp_lead_pos5#comments_sector Russia Orders Withdrawal From Kherson, Only Regional Ukrainian Capital It Held
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10.11.2022 04:57 Відповісти
О Небо!
Кому Байден вірить - паРаші?
Їм вірити - себе не поважать!
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10.11.2022 05:06 Відповісти
ко ко ко
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10.11.2022 06:06 Відповісти
Не можуть наші знищити більшість кацапів на переправах,не має достатньо хаймарс та ракет до них.
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10.11.2022 08:33 Відповісти
Таж повиселяли тисячі людей, будинки порожні, всі ці тисячі лобів повлазили у квартири, поперевдягалися, будуть стріляти
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10.11.2022 06:21 Відповісти
так, є таке - але ж і викурюватимуть їх наші Альфи та ГУР (з цими не забалуєш)
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10.11.2022 06:36 Відповісти
Даже если они сделают засады для задержки нас - это ничего не решит все кто не сдасться сдохнут !!! С огромным желанием всех в минус . А опыта за глаза гранаты наше все Мне очень слабо вериться что свинособаки будут упорно сопротивляться
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10.11.2022 07:04 Відповісти
І вони ці проблеми будуть рішати
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10.11.2022 07:30 Відповісти
проблеми у ху@лостана з ЗСУ і партизанами/провідниками, а не з своїм воєнізованим збродом мародерів.
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10.11.2022 07:37 Відповісти
...что у них есть реальные проблемы с российскими военными", - пояснил президент США.

С головой у них проблемы.
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10.11.2022 08:35 Відповісти
Где настоящий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 Ленд-лиз дедушка.
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10.11.2022 09:17 Відповісти
 
 