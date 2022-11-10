Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про відступ війська із правого берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має "реальні проблеми".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилаям на Радіо Свобода.
Байден сказав журналістам, що було цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід.
"Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими", – пояснив президет США.
Нагадуєм, 9 листопада у Мінобоони РФ заявили про рішення відвести окупаційні війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра.
Топ коментарі
+18 Anatoll #479262
показати весь коментар10.11.2022 01:03
+15 Amber
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+15 Шимус
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Там британці апарат цікавий нашим саперам підкинули - проводить розмінування шляхом культивації грунту на десятки сантиметрів Його запускають у місця, де точно міни в землі є От тобі і "оранка"
ТОй "агрегат розмінування культивує грунт і залишає за собою смугу розпушеної землі Всі великі тверді предмети залишаються на її поверхні, а "вибухонебезпечні або підриваються при контакті з робочим органом "трала" або вилучаються саперами
будут довыборы.
Карфагенкремль должен быть разрушен.
В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
Справа за реконструкцією поховання у фанерній Кремлівській стіні
- Значит так, бойцы, слушаем и запоминаем! Если камень вертикально подбросить вверх, он под воздействием силы притяжения упадёт на землю.
Кто-то из солдат:
- А если упадет в воду?
- А это уже не наше дело. Этим вопросом должен флот заниматься!
Стремоусов К.
Would Ukraine be kicking russia's sorry bu++ out of their country if corrupt people were selling weapons supplied by America and the West? Obviously not. Those weapons are being put to good use. Another good reason to send more weapons to the Ukrainian fighters so they can finish the job.
Чи виганяла б Україна жалюгідних російських обдрисканців зі своєї країни, якби корупціонери продавали зброю, яку постачали Америка та Захід? Очевидно ні. Ця зброя використовується з толком. Ще одна вагома причина надіслати українським бійцям більше зброї, щоб вони могли завершити справу.
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-forces-move-into-key-town-north-of-kherson-11667991035?mod=hp_lead_pos5#comments_sector Russia Orders Withdrawal From Kherson, Only Regional Ukrainian Capital It Held
Кому Байден вірить - паРаші?
Їм вірити - себе не поважать!
С головой у них проблемы.