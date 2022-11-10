Выход из Херсона свидетельствует о реальных проблемах России с военными, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что решение России об отступлении войска с правого берега реки Днепр близ Херсона показывает, что Москва испытывает "реальные проблемы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Байден сказал журналистам, что было интересно, что Россия ожидала окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.
"Это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы с российскими военными", – пояснил президент США.
Напомним, 9 ноября в Минобооны РФ заявили о решении отвести оккупационные войска в Херсонской области на левый берег Днепра.
Топ комментарии
+18 Anatoll #479262
показать весь комментарий10.11.2022 01:03 Ответить Ссылка
+15 Amber
показать весь комментарий10.11.2022 00:52 Ответить Ссылка
+15 Шимус
показать весь комментарий10.11.2022 01:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там британці апарат цікавий нашим саперам підкинули - проводить розмінування шляхом культивації грунту на десятки сантиметрів Його запускають у місця, де точно міни в землі є От тобі і "оранка"
ТОй "агрегат розмінування культивує грунт і залишає за собою смугу розпушеної землі Всі великі тверді предмети залишаються на її поверхні, а "вибухонебезпечні або підриваються при контакті з робочим органом "трала" або вилучаються саперами
будут довыборы.
Карфагенкремль должен быть разрушен.
В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
Справа за реконструкцією поховання у фанерній Кремлівській стіні
- Значит так, бойцы, слушаем и запоминаем! Если камень вертикально подбросить вверх, он под воздействием силы притяжения упадёт на землю.
Кто-то из солдат:
- А если упадет в воду?
- А это уже не наше дело. Этим вопросом должен флот заниматься!
Стремоусов К.
Would Ukraine be kicking russia's sorry bu++ out of their country if corrupt people were selling weapons supplied by America and the West? Obviously not. Those weapons are being put to good use. Another good reason to send more weapons to the Ukrainian fighters so they can finish the job.
Чи виганяла б Україна жалюгідних російських обдрисканців зі своєї країни, якби корупціонери продавали зброю, яку постачали Америка та Захід? Очевидно ні. Ця зброя використовується з толком. Ще одна вагома причина надіслати українським бійцям більше зброї, щоб вони могли завершити справу.
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-forces-move-into-key-town-north-of-kherson-11667991035?mod=hp_lead_pos5#comments_sector Russia Orders Withdrawal From Kherson, Only Regional Ukrainian Capital It Held
Кому Байден вірить - паРаші?
Їм вірити - себе не поважать!
С головой у них проблемы.