Новости Война
Выход из Херсона свидетельствует о реальных проблемах России с военными, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что решение России об отступлении войска с правого берега реки Днепр близ Херсона показывает, что Москва испытывает "реальные проблемы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Байден сказал журналистам, что было интересно, что Россия ожидала окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.

"Это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы с российскими военными", – пояснил президент США.

Напомним, 9 ноября в Минобооны РФ заявили о решении отвести оккупационные войска в Херсонской области на левый берег Днепра.

Читайте также: Столтенберг об отступлении россиян из оккупированного Херсона: Надо подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле

Американская газета "The Wall Street Journal" сообщила , 9 ноября, что Израиль совершил атаку на колонну грузовиков в восточной части Сирии.

В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
10.11.2022 01:03 Ответить
Поки що зарано робити якісь прогнози , бо кацапи здатні на підлість , тому вірити ім не можна 😡
10.11.2022 00:52 Ответить
10.11.2022 01:27 Ответить
Поки що зарано робити якісь прогнози , бо кацапи здатні на підлість , тому вірити ім не можна 😡
10.11.2022 00:52 Ответить
"Жест доброї волі" Щоб сапери за зиму встигли обстежить поля на правобережжі Херсонщини і фермери весною встигли посіять помідори з кавунами
10.11.2022 00:52 Ответить
они всю технику украли...сложно аграриям будет...
10.11.2022 00:56 Ответить
На трофейних танках оратимуть!
10.11.2022 01:02 Ответить
Для навесного, там гидравлики нет для плавающего режима. Будет плуг оголяться, когда танк будет переваливать через очередную кочку, разве шо тупо прицепной плуг . Его заглуби по полной, то танк и той свiт переоре (пiд буряки)... Але ж бо заре прицепные плуги - диковинка.
10.11.2022 04:39 Ответить
Якщо орати танками, то буряки будуть по ціні манго. Соляри неміряно йде. Краще полоненим дати лопати і вперед. Заодно розмінування проведуть.
10.11.2022 08:54 Ответить
оранку контрибуция бурятская оплатит.
10.11.2022 11:12 Ответить
Ти мені розказуєш? У мене в школі в 9-10 класі вели курси "Основи агротехніки" і "Тракторна справа" Так що я "трохи розбираюся"
Там британці апарат цікавий нашим саперам підкинули - проводить розмінування шляхом культивації грунту на десятки сантиметрів Його запускають у місця, де точно міни в землі є От тобі і "оранка"
10.11.2022 09:38 Ответить
Дык, плоскорезы глубже возьмут, чем культиваторы, шо в том Омеригу изобретать. Вот тока я не знаю, шо с того культиватора, чи плоскреза останется с первого взрыва. SURE, лапы разлетятся в разные стороны.
10.11.2022 11:16 Ответить
К слову, безотвальная оранка(маю на увазi еще и дискование) приводит к эрозии(пыльные бури унесут весь слой грунта) и истощению грунта.
10.11.2022 11:19 Ответить
А що страшніше - "ерозія" чи міни в грунті? Тим більше - яка "ерозія" може буть восени чи взимку?
10.11.2022 11:31 Ответить
Тю, а бесснежная , сухая зима. А насчет тралить культиватором мины, дык мины могут просклизнуть между лап...
10.11.2022 11:44 Ответить
Я написав про "метод розмінування", а не про конкретний сільськогосподарський агрегат" Ти-б ще згадав про КСТ-3-А, чи про КС-6! Ті точно нічого в грунті не залишали! У 1976 році КСТ-3 умудрився викопать міну, ухопить її "лапами" і кинуть на нижній транспортер І лише потім вона "гупнула" Комбайнерів урятували від осколків механізми і "мостик" управління)
ТОй "агрегат розмінування культивує грунт і залишає за собою смугу розпушеної землі Всі великі тверді предмети залишаються на її поверхні, а "вибухонебезпечні або підриваються при контакті з робочим органом "трала" або вилучаються саперами
10.11.2022 12:44 Ответить
Странно Шо ботвоуборочная не подорвалсь(БээМка), она же впереди ковбая идет.
10.11.2022 13:07 Ответить
Ти КСТ-3 коли-небудь в очі бачив? Це причіпний комбайн! Він одночасно підкопує буряки лапи хапають за гичку і тягнуть угору - до ножів Ножі зрізають гичку Буряк падає на нижній транспортер а відбивачі відкидають гичку на задній транспортер Там "БМ-ки немає! Вона входить у комплекс КС-6!
10.11.2022 18:02 Ответить
ЗЫ... судя по всему, на тракторном деле вас ознакомили с КПЕ-4. Я имел ввиду тот агрегат, который в народе не зовут культиватором, именуют плоскорезом - КПЕ 5.6.
10.11.2022 11:42 Ответить
пардоньте, правильно - КПС-4
10.11.2022 11:49 Ответить
при чем здеесь выборы в сша...
10.11.2022 00:55 Ответить
Не дать демократам попиариться на этой победе
10.11.2022 00:58 Ответить
Це так очевидно, що якщо треба пояснювати, то пояснювати не потрібно.
10.11.2022 01:06 Ответить
Кацапи походу чекали, що на демократів з Байденом чекає фіаско, а тут йде до того, що в Сенаті вималювується нічия по 50 місць кожній партії. Цікаво
10.11.2022 00:57 Ответить
ничьи не может быть.
будут довыборы.
10.11.2022 04:31 Ответить
10.11.2022 00:59 Ответить
Карфагенкремль должен быть разрушен.
10.11.2022 01:20 Ответить
10.11.2022 06:15 Ответить
Американская газета "The Wall Street Journal" сообщила , 9 ноября, что Израиль совершил атаку на колонну грузовиков в восточной части Сирии.

В колонне двигались десятки машины, которые перевозили оружие иранского производства - боеприпасы и ракеты.
В результате атаки, большая часть автомобилей с оружием уничтожено, погибло около 20 проиранских боевиков .
10.11.2022 01:03 Ответить
Фанерний Рейхстаг уже реконструктивно штурмували
Справа за реконструкцією поховання у фанерній Кремлівській стіні
10.11.2022 01:05 Ответить
https://youtu.be/576AIuqat4Y 😂
10.11.2022 01:25 Ответить
Стока на массовках алкашни, прутся к аля-рейхстагу на утренний опохмел
10.11.2022 04:48 Ответить
Тут може бути хитрість. Тому наша армія в Херсон має заходити поступово, по ходу зачищаючи і перевіряючи хто знаходиться в кожній квартирі. По ходу перевіряти кожний залишений танк і іншу техніку. Бо вони можуть намагатися організувати пастку як їм колись чеченці в Грозному під час першої їх війни.
10.11.2022 01:08 Ответить
Могут быть фанатики, а можкт быть спланированная хирость москвы. Кажись они всех жителей насильно отправили на левый берег, а в квартиры могли разместить свою армию.
10.11.2022 01:39 Ответить
Кацапня замінувала всі підходи до Херсона , тому потрібно дуже обережно діяти нашим хлопцям
10.11.2022 01:09 Ответить
Тепер зрозуміло,навіщо кацапи хочуть переговорів. Вони не знають, відходити з Херсону їм за Дніпро чи за Урал зразу))
10.11.2022 01:11 Ответить
За річку Туманну тре відходити.
10.11.2022 01:15 Ответить
Им всем дорога только через реку Стикс ...
10.11.2022 01:24 Ответить
краще за Стікс...
10.11.2022 01:25 Ответить
10.11.2022 01:27 Ответить
Навіть переговорів не потрібно для такої співпраці
10.11.2022 02:51 Ответить
10.11.2022 01:31 Ответить
Нафига вы испортили мне настроение (с утра) этим недоразумением.
10.11.2022 04:49 Ответить
Суровикин проводит учения личного состава:
- Значит так, бойцы, слушаем и запоминаем! Если камень вертикально подбросить вверх, он под воздействием силы притяжения упадёт на землю.
Кто-то из солдат:
- А если упадет в воду?
- А это уже не наше дело. Этим вопросом должен флот заниматься!
10.11.2022 02:50 Ответить
Херсон сдадут только через мой труп.
Стремоусов К.
10.11.2022 03:40 Ответить
Молоток перец(острый), сдержал слово.
10.11.2022 04:50 Ответить
З коментарів під статтею в WSJ про Херсон

Would Ukraine be kicking russia's sorry bu++ out of their country if corrupt people were selling weapons supplied by America and the West? Obviously not. Those weapons are being put to good use. Another good reason to send more weapons to the Ukrainian fighters so they can finish the job.

Чи виганяла б Україна жалюгідних російських обдрисканців зі своєї країни, якби корупціонери продавали зброю, яку постачали Америка та Захід? Очевидно ні. Ця зброя використовується з толком. Ще одна вагома причина надіслати українським бійцям більше зброї, щоб вони могли завершити справу.

https://www.wsj.com/articles/ukrainian-forces-move-into-key-town-north-of-kherson-11667991035?mod=hp_lead_pos5#comments_sector Russia Orders Withdrawal From Kherson, Only Regional Ukrainian Capital It Held
10.11.2022 04:57 Ответить
О Небо!
Кому Байден вірить - паРаші?
Їм вірити - себе не поважать!
10.11.2022 05:06 Ответить
ко ко ко
10.11.2022 06:06 Ответить
Не можуть наші знищити більшість кацапів на переправах,не має достатньо хаймарс та ракет до них.
10.11.2022 08:33 Ответить
Таж повиселяли тисячі людей, будинки порожні, всі ці тисячі лобів повлазили у квартири, поперевдягалися, будуть стріляти
10.11.2022 06:21 Ответить
так, є таке - але ж і викурюватимуть їх наші Альфи та ГУР (з цими не забалуєш)
10.11.2022 06:36 Ответить
Даже если они сделают засады для задержки нас - это ничего не решит все кто не сдасться сдохнут !!! С огромным желанием всех в минус . А опыта за глаза гранаты наше все Мне очень слабо вериться что свинособаки будут упорно сопротивляться
10.11.2022 07:04 Ответить
І вони ці проблеми будуть рішати
10.11.2022 07:30 Ответить
проблеми у ху@лостана з ЗСУ і партизанами/провідниками, а не з своїм воєнізованим збродом мародерів.
10.11.2022 07:37 Ответить
...что у них есть реальные проблемы с российскими военными", - пояснил президент США.

С головой у них проблемы.
10.11.2022 08:35 Ответить
Где настоящий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 Ленд-лиз дедушка.
10.11.2022 09:17 Ответить
 
 