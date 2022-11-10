Выход из Херсона свидетельствует о реальных проблемах России с военными, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что решение России об отступлении войска с правого берега реки Днепр близ Херсона показывает, что Москва испытывает "реальные проблемы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Байден сказал журналистам, что было интересно, что Россия ожидала окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.

"Это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы с российскими военными", – пояснил президент США.

Напомним, 9 ноября в Минобооны РФ заявили о решении отвести оккупационные войска в Херсонской области на левый берег Днепра.

Читайте также: Столтенберг об отступлении россиян из оккупированного Херсона: Надо подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле