ВСУ на Херсонщине затрофеили российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". ВИДЕО

Защитники Украины затрофеили бронированный автомобиль, считающийся гордостью российского оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.

Это не первый трофейный "Тайфун-К" в автопарке Вооруженных Сил Украины. Кроме того, многие "Тайфуны" были уничтожены бойцами ВСУ.

Отметим, Тайфун-К считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса. Он относится к классу MRAP - с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте. Противопульная защита соответствует четвертому уровню.

