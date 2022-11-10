ВСУ на Херсонщине затрофеили российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". ВИДЕО
Защитники Украины затрофеили бронированный автомобиль, считающийся гордостью российского оборонно-промышленного комплекса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.
Это не первый трофейный "Тайфун-К" в автопарке Вооруженных Сил Украины. Кроме того, многие "Тайфуны" были уничтожены бойцами ВСУ.
Отметим, Тайфун-К считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса. Он относится к классу MRAP - с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте. Противопульная защита соответствует четвертому уровню.
Разбили кацапов и на этом направлении. Ждем распаковок трофейных кшмок и прочей управленческо-тыловой утвари.
Зрозумійте одне: ми не маємо передової зброї і гарного війська не через те що "не можемо", а через олігархічну інвазію, яка вже й президентів ставляє... Ви думаєте тільки Ермак недокріт? Таких сотні і тис...
Маю надію що дитячі хвороби після 24-го активно відходять в минуле.
Але, все може бути...
Віримо в себе, будуємо націю, допомагаєм ЗСУ (хто як не ми, Ермак?) та гостим вила на зрадників.