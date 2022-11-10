РУС
ВСУ на Херсонщине затрофеили российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". ВИДЕО

Защитники Украины затрофеили бронированный автомобиль, считающийся гордостью российского оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.

Это не первый трофейный "Тайфун-К" в автопарке Вооруженных Сил Украины. Кроме того, многие "Тайфуны" были уничтожены бойцами ВСУ.

Отметим, Тайфун-К считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса. Он относится к классу MRAP - с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте. Противопульная защита соответствует четвертому уровню.

Читайте также: Трофейная ТОС-А1 "Солнцепек" буксирует трофейный танк. ВИДЕО

ВСУ (6846) трофеи (183) Херсонская область (5116)
"Плановое отступление".
Разбили кацапов и на этом направлении. Ждем распаковок трофейных кшмок и прочей управленческо-тыловой утвари.
10.11.2022 12:26 Ответить
Как ни руснявые - так вокруг срач
10.11.2022 12:33 Ответить
До обре, але треба таку техніку евакуйовувати для конструкторських бюро, щоб своє виготовляти.
10.11.2022 12:34 Ответить
С чого ви взяли що радянські креслення в КБ МО відсутні?

Зрозумійте одне: ми не маємо передової зброї і гарного війська не через те що "не можемо", а через олігархічну інвазію, яка вже й президентів ставляє... Ви думаєте тільки Ермак недокріт? Таких сотні і тис...

Маю надію що дитячі хвороби після 24-го активно відходять в минуле.
Але, все може бути...

Віримо в себе, будуємо націю, допомагаєм ЗСУ (хто як не ми, Ермак?) та гостим вила на зрадників.
10.11.2022 15:44 Ответить
пс: вила - то афоризм з апелюванням до минулого
10.11.2022 15:45 Ответить
3 голубі зони замайлріли на півдні,три зони без окупації. Дякуємо і бережіть себе.
10.11.2022 12:44 Ответить
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼‼️‼️
10.11.2022 13:15 Ответить
Все идет по плану
10.11.2022 13:24 Ответить
 
 