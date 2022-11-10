РУС
16 532 37

Жители освобожденной Снигиревки на Николаевщине встречают бойцов ВСУ. ВИДЕО

Жители Снигиревки в Николаевской области встречают бойцов Вооруженных сил Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Николаевская область (2196) ВСУ (6851)
+68
До сліз.
10.11.2022 21:16 Ответить
+41
Кацапи кляті , подтвіться як люди зустрічають своіх , украінських визволителів , зі сльозами радості на очах ,
а ви тварюки московітські , якого біса припхалися до нас ?

Всі окупанти здохнуть на нашій землі 😡
10.11.2022 21:20 Ответить
+26
Єщьо свежи в памяті васпамінанія о распятом мальчіке, бєрємєнной бабушкє і коровє в слєзах...
10.11.2022 21:22 Ответить
10.11.2022 21:16 Ответить
Кляті невидимі ніндзя знову ріжуть цибулю
10.11.2022 21:28 Ответить
И я смотрела и плакала. На Донбассе так не встречают, к сожалению.
10.11.2022 21:29 Ответить
Є і там люди, просто зажаті систематичним руzzкім міром.
10.11.2022 21:35 Ответить
Але мені особисто телефонував випадковий знакомий з 2014 року окупованої території Донбасу, та щиро бажав повернення України на Донбас, тобто рабсійське зомбування на нього, як і на українців з інших регіонів не діяло.
10.11.2022 21:43 Ответить
Прекрасное видео, Супер!
10.11.2022 22:30 Ответить
В Луганській обл. та Донеччині так не зустрічають на жаль
10.11.2022 21:17 Ответить
Єщьо свежи в памяті васпамінанія о распятом мальчіке, бєрємєнной бабушкє і коровє в слєзах...
10.11.2022 21:22 Ответить
думаю там встречать будет некому уже. Да и те кто останутся, увидев как с ними обошлась рашка, сильно поменяют свои взгляды.
10.11.2022 21:24 Ответить
Взґляди то помєняют, але критично-хронічна нестача сірої речовини в черепній коробці стане на заваді процесу усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків між станом "до" та "після".
10.11.2022 21:28 Ответить
Аби цінували українське та ідентифікували себе з українством, то не було б 2014 року(путін-ввєді)
10.11.2022 21:36 Ответить
Австрійський художник тобою-б пишався....
10.11.2022 21:43 Ответить
Стаханов чекає,знаю.
10.11.2022 21:49 Ответить
Україна та українська незламна нація будуть вільними та незалежними...
10.11.2022 21:18 Ответить
Надеюсь, в Николаевской области зеленых мародеров нет?
А это Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..
https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801
10.11.2022 21:19 Ответить
Геть звідси, чмо путінське, ти хоч і балакаєш українською, але морда в тебе козляча. Україну ******* не мовою, а серцем, чого в тебе немає, раз таку х.ню пишеш.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:51 Ответить
10.11.2022 21:20 Ответить
К сожалению только через такой ужас у нас и получится сковать единую нацию, где юг, север, запад и восток на одной волне и мечтают жить в свободной Украине.
10.11.2022 21:20 Ответить
США надає допомогу на 400 мільйонів доларів:

▫️ ракети для систем ППО HAWK;

▫️ 4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

▫️ ********** для HIMARS;

▫️ 21 000 155-мм артилерійських снарядів;

▫️ 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

▫️ 10 000 120-мм мінометних мін;

▫️ 100 високомобільних машин (HMMWV);

▫️ 400 гранатометів;

▫️ стрілецька зброя, оптику та понад 20 000 000 набоїв до неї;

▫️ підривна техніка та засоби захисту від холоду.

Жир
10.11.2022 21:21 Ответить
Це те, коли розумієш, що ти вдома!
10.11.2022 21:26 Ответить
"Ч"? что бы это могло быть
10.11.2022 21:28 Ответить
Закриття першого і останнього сезону серіалу "Чорнобаївка".
10.11.2022 21:30 Ответить
Має вийти нове цікаве продовження - Джанкой
10.11.2022 22:03 Ответить
Я буду сумувати за відсутністю новин звідти! Але більше радіти
10.11.2022 21:58 Ответить
Видно, що люди дуже чекали наших, дуже щиро...
10.11.2022 21:34 Ответить
Ось, що означає визволення. Так зустрічають тільки свою армію. Зверніть увагу на Миколаївщині всі села україномовні
10.11.2022 21:38 Ответить
Дякуємо нашим ЗСУ за свято в Снігурівці і ряду сіл біля неї. Україна була звільнена від цієї наволочі, що всім обіцяє рай, а сама несе пекло.
10.11.2022 21:39 Ответить
Даже собакен прибежал! Наш Сірко!
10.11.2022 22:20 Ответить
2ым прибежал собак. Сразу видно что наш. А корова отмороженная
10.11.2022 22:23 Ответить
Нда....Цих людей один чорнявий членограйчик здав в окупацію ще в перші дні війни....Все закликав їх не панікувати,не боятися нападу і готуватися до весняних шашличків....
10.11.2022 22:32 Ответить
Не існує на цьому світі такого ріжесера , який би зміг би змонтувати зорганізувати подібний вибух емоцій . Бо це не просто тупа радість . Це складна суміш усього пережитого жаху , питання в очах , чи не тимчасовий це наступ , чи не повернеться пекло ворожої влади , а з іншого боку радість волі йде хвилями
11.11.2022 03:25 Ответить
Здавайте активніше своїх колаборантів! Про них краще за вас ніхто не знає, допомагайте контррозвідці СБУ!
11.11.2022 04:50 Ответить
Просльозилася…
11.11.2022 08:23 Ответить
 
 