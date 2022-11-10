Жители освобожденной Снигиревки на Николаевщине встречают бойцов ВСУ. ВИДЕО
Жители Снигиревки в Николаевской области встречают бойцов Вооруженных сил Украины.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
А это Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..
https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801
а ви тварюки московітські , якого біса припхалися до нас ?
Всі окупанти здохнуть на нашій землі 😡
▫️ ракети для систем ППО HAWK;
▫️ 4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
▫️ ********** для HIMARS;
▫️ 21 000 155-мм артилерійських снарядів;
▫️ 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
▫️ 10 000 120-мм мінометних мін;
▫️ 100 високомобільних машин (HMMWV);
▫️ 400 гранатометів;
▫️ стрілецька зброя, оптику та понад 20 000 000 набоїв до неї;
▫️ підривна техніка та засоби захисту від холоду.
