"Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО

Лейтенант Бригады Богуна, экс-нардеп Татьяна Чорновол, показала, как ее и других украинских воинов встречают в освобожденном Бериславе.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Меня чуть насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми зашли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный пикап цветов. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что - свои, что не сон... Восемь месяцев срашного не сна", - прокомментировала она видео.

