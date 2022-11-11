РУС
23 321 47

"Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО

Лейтенант Бригады Богуна, экс-нардеп Татьяна Чорновол, показала, как ее и других украинских воинов встречают в освобожденном Бериславе.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Меня чуть насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми зашли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный пикап цветов. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что - свои, что не сон... Восемь месяцев срашного не сна", - прокомментировала она видео.

Чорновол Татьяна (655) деоккупация (848) Берислав (165) Херсонская область (5133)
Топ комментарии
+120
Лиш подивіться на це фото:



Низький уклін Вам, Українські Воїни! Ви -- найкращі! 💙💛
11.11.2022 21:21 Ответить
+65
Дякуєм Тетяно ти із славними побратимами звільняла Чернігівщину а тепер і Херсонську обл бережіть себе СЛАВА ЗСУ.
11.11.2022 21:29 Ответить
+58
самі чесні люди, це діти та дуже, дуже старі люди
і якщо бабуся склонила голову перед молодим, крепким військовим, то ця довіра цінніша за медаль, орден чи будь що матер,яльне
бо довіру таких людей оцінити не можливо...
11.11.2022 21:37 Ответить
Саме так.
11.11.2022 21:46 Ответить
Дуже , дуже зворушливе фото 🙁
11.11.2022 22:04 Ответить
u menia starika slezinka na stol pum... Ot etogo foto.
12.11.2022 00:34 Ответить
Не лише у Вас.
12.11.2022 00:50 Ответить
11.11.2022 21:22 Ответить
Слава Украине ! Героям слава !!! 💛💙🇺🇦
11.11.2022 21:24 Ответить
11.11.2022 21:27 Ответить
....нам нужны люди, ........а тем холодильники, стиралки, унитазы...
11.11.2022 21:28 Ответить
❤️
11.11.2022 21:33 Ответить
Дякуєм Тетяно ти із славними побратимами звільняла Чернігівщину а тепер і Херсонську обл бережіть себе СЛАВА ЗСУ.
11.11.2022 21:29 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
11.11.2022 21:34 Ответить
Моя мама і її батько з одного села. Дійсно мужня жінка.
12.11.2022 07:55 Ответить
дуже інтересно знати, чи тилові криси та кабінетні підараси зняли з неї статтю за розкрадання стугнів з складу, чи ні?
бо готували склад під удар російських ракет,
ракети вкиздили по складу а стугнів там нема.
хво вкрав????
Танюха....
в прокуратуру її,
і підараси сказали ЄСТЬ!!!!
а вона втекла
але не в монако а на передову,
хрен піймуть, бо ця ******* на передову боїться їхати
так що Таня поки що на свободі.....
11.11.2022 21:30 Ответить
Конечно чуть и смешное вкину на форум. Но ведь Татьяна прошла не простую дорогу с 14 года начиная. Сколько грязи она перетащила на себе!? А теперь главное--- назначить бы ген- прокурором после войны ее! И все. В смысле сами все сыпанут, только паковать успевай на границе с чемоданами. А через 3 месяца заменить юристом профессионалом. Думаю стоит так сделать.
11.11.2022 22:08 Ответить
буде хтось тут дорікати Тетяні, що вона свого часу працювала в укрсучнеправді (колишня УП Гонгадзе) поруч з серлещем?
А вона перша в списку на черзі стати нардепом в команді Європейської Солідарності, лідером якої є Порох!
11.11.2022 21:32 Ответить
это вам не Скумбрия по 8-мь...!!!
11.11.2022 21:34 Ответить
Саме такі люди як пані Тетяна та ії побратими повинні керувати краіною, а не те зелене лайно, пробачте, вам відніше, але цє моя думка.
11.11.2022 21:35 Ответить
11.11.2022 21:36 Ответить

11.11.2022 21:41 Ответить
11.11.2022 21:55 Ответить
11.11.2022 21:38 Ответить
11.11.2022 21:41 Ответить
Напугал ежа голой жопой
Шуруй , падлюка , до поскорей
11.11.2022 22:07 Ответить
Та швидше б. Це дуже болюче питання.
12.11.2022 05:54 Ответить
Давайте реально дивитись на ситуацію. Щойно Костенко сказав що орки досить організовано вийшли на той берег. І що вони вивели майже всю свою техніку! Я собі це не дуже уявляю, але це не мої слова: "майже все вони вивели на свою сторону". Принаймні ми не бачили ні одного відео купи зруйнованої техніки, ні тим більше затрофеєної.
І тепер в перспективі орки будуть нищити Херсон і взагалом правобережжя. Що далі?
11.11.2022 21:39 Ответить
Нажаль, по Херсону зараз будуть гасити з лівого берега як по Нікополю і Марганцю, тобто щодня. Від міст треба відсувати як можливо далі, але це складна справа, яка не робиться швидко.
11.11.2022 21:55 Ответить
Не знаю, як там організовано вони вийшли (під Ізюмом та Балаклією теж "дуже організовано", але наші там точно затрофеїли гелікоптер - такого якось не було.
11.11.2022 22:47 Ответить
ну один нелітаючий гелікоптер то звісно краще ніж сотня танчиків+ББМ. Я очікував після заходу в Херсон відосів з купою спаленої і просто кинутої техніки десь біля ант. мосту. Але з усього правобережжя щось нема такого. Бутусов сьогодні казав про 15 одиниць захопленої техніки - замало буде. Ну побачимо ще, може це тільки початок.
11.11.2022 23:12 Ответить
Та буде техніка, буде. Думаю, дуже багато БК залишилось.
Ну а що драпали добре - ну що ж, вони не один тиждень готувалися до цього відступу, а не як у Харківський, коли проломили оборону в нуль.
Звісно, наша арта їх їбашила як могла. Звісно, там по правому берегу Дніпра зараз наловлять не одну сотню карасів в полон.
Хтось завжди залишиться - фізично не можна знищити достатньо велике угруповування, яке має зв'язок із великою землею . Згадайте Дебальцево - там наші втратили 300 людей і 200 одиниць техніки, із угруповування чисельністю у декілька тисяч. А там було повне оточення.
11.11.2022 23:47 Ответить
Далі все просто. Лупити по лівобережжю і гнати їх далі.
12.11.2022 04:37 Ответить
Мені також цікаво, де ховаються ті 20000 песоголовців, які ніби ще сидять на правій стороні в нашому телевізорі? Я так розумію, всіх відпустили? Слава Саллівану
12.11.2022 05:58 Ответить
11.11.2022 21:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1591152733704556544 https://twitter.com/i/status/1591152733704556544
11.11.2022 21:45 Ответить
Каховка - наша !
11.11.2022 22:12 Ответить
Каховка на левом берегу. Наши там? Что-то не верится.
11.11.2022 22:24 Ответить
Соромлюсь спитати: а як там Каховська ГЕС? Вона ж між Бериславом і Каховкою. Виходить вона теж наша?!
11.11.2022 22:42 Ответить
Завтра - в официозе.
12.11.2022 01:03 Ответить
Тетяна наша красуня і захисниця
- щира подяка тобі за мужність , стійкість і терпіння 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
11.11.2022 22:13 Ответить
Тетяно, поцілунками не дістанемо, але любов і вдячність до Вас і Ваших побратимів,
сподіваюсь, уже на місці призначення! Слава Україні!
11.11.2022 22:15 Ответить
Героям слава!
11.11.2022 22:17 Ответить
Танюха, так держать!!!
11.11.2022 22:28 Ответить
12.11.2022 01:30 Ответить
БЕРИСЛАВ! СЛАВА НАЦИИ!
12.11.2022 01:37 Ответить
Наше українське Сонечко: красуня, розумна, смілива, наша захисниця, військовий польовий лейтенант (не паркетний), вона неперевершена. Таким, як Тетяна, заздрять . Їх бояться. На них заводять кримінальні справи.
12.11.2022 01:46 Ответить
Дякую пані Чорновіл. Уявили на місці Чорновіл Танюши мосейсучку чи верещучку? І я не уявляю.
12.11.2022 11:13 Ответить
 
 