"Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО
Лейтенант Бригады Богуна, экс-нардеп Татьяна Чорновол, показала, как ее и других украинских воинов встречают в освобожденном Бериславе.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Меня чуть насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми зашли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный пикап цветов. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что - свои, что не сон... Восемь месяцев срашного не сна", - прокомментировала она видео.
Низький уклін Вам, Українські Воїни! Ви -- найкращі! 💙💛
і якщо бабуся склонила голову перед молодим, крепким військовим, то ця довіра цінніша за медаль, орден чи будь що матер,яльне
бо довіру таких людей оцінити не можливо...
бо готували склад під удар російських ракет,
ракети вкиздили по складу а стугнів там нема.
хво вкрав????
Танюха....
в прокуратуру її,
і підараси сказали ЄСТЬ!!!!
а вона втекла
але не в монако а на передову,
хрен піймуть, бо ця ******* на передову боїться їхати
так що Таня поки що на свободі.....
А вона перша в списку на черзі стати нардепом в команді Європейської Солідарності, лідером якої є Порох!
Шуруй , падлюка , до поскорей
І тепер в перспективі орки будуть нищити Херсон і взагалом правобережжя. Що далі?
Ну а що драпали добре - ну що ж, вони не один тиждень готувалися до цього відступу, а не як у Харківський, коли проломили оборону в нуль.
Звісно, наша арта їх їбашила як могла. Звісно, там по правому берегу Дніпра зараз наловлять не одну сотню карасів в полон.
Хтось завжди залишиться - фізично не можна знищити достатньо велике угруповування, яке має зв'язок із великою землею . Згадайте Дебальцево - там наші втратили 300 людей і 200 одиниць техніки, із угруповування чисельністю у декілька тисяч. А там було повне оточення.
- щира подяка тобі за мужність , стійкість і терпіння 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
сподіваюсь, уже на місці призначення! Слава Україні!