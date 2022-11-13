Десантник 95-й ОДШБ приземлил очередной российский "Орлан-10". ВИДЕО
Житомирский десантник сбил очередной российский БПЛА "Орлан-10". На счету украинского защитника уже 15 вражеских беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВСУ.
"Когда на охоту выходит воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины псевдо Кельт, россиянам напрасно надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты. На счету сержанта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уже более 15 сбитых "Орланов" и два вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
Отмечается, что защитнику чуть больше 20 лет, он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских вузов.
"Тем не менее, на горе россиянам, весной этого года Кельт прошел подготовку за границей, и теперь не дает покоя врагам. Смотрите свежее видео, на котором наш воин сбивает высокоскоростной ракетой Starstreak очередной "Орлан", - добавляют в ДШВ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на его счету 15 (уже 16) БПЛА "Орлан-10"и два (!!!!) вертолёта Ка-52 "Алигатор"
🇺🇦‼️❤️⚔️🇮🇩🇹🇷🇪🇪🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇦🇿🇬🇧🇯🇵🇨🇿🇸🇪🇨🇦🇳🇴🇩🇪🇪🇺👏✌️✊👍🥰🇺🇦‼️❤️⚔️