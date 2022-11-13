РУС
Десантник 95-й ОДШБ приземлил очередной российский "Орлан-10". ВИДЕО

Житомирский десантник сбил очередной российский БПЛА "Орлан-10". На счету украинского защитника уже 15 вражеских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВСУ.

"Когда на охоту выходит воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины псевдо Кельт, россиянам напрасно надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты. На счету сержанта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона уже более 15 сбитых "Орланов" и два вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитнику чуть больше 20 лет, он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских вузов.

Также смотрите: Воин 95-й ОДШБр уничтожает российский танк на Луганщине. ВИДЕО

"Тем не менее, на горе россиянам, весной этого года Кельт прошел подготовку за границей, и теперь не дает покоя врагам. Смотрите свежее видео, на котором наш воин сбивает высокоскоростной ракетой Starstreak очередной "Орлан", - добавляют в ДШВ.

беспилотник (4144) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (127) Десантно-штурмовые войска (233)
Топ комментарии
+30
Якщо у нас такі "лісники" то за наші землі можна буть спокійними! І нас так само "поштар" в березні штурмовика "завалив"!
13.11.2022 13:45 Ответить
+17
Красава
13.11.2022 13:46 Ответить
+14
13.11.2022 13:54 Ответить
а ви собі уявляєте що тоді "витворяють" професійні військові?
13.11.2022 16:02 Ответить
кстати, этот десентник из 95 ОДШБр Житомирской весьма выдающаяся личность
на его счету 15 (уже 16) БПЛА "Орлан-10"и два (!!!!) вертолёта Ка-52 "Алигатор"
13.11.2022 17:36 Ответить
десантник (пардон) слепашара я...
13.11.2022 22:48 Ответить
Шо то за труба в нього ?
13.11.2022 13:51 Ответить
ПЗРК LMM Martle (не я сказал )))) в другой новости біло)
13.11.2022 13:58 Ответить
мартлет вещь! для маленьких холодных целей.
13.11.2022 14:30 Ответить
13.11.2022 13:54 Ответить
Довбані кацапські ідіоти!...
13.11.2022 13:56 Ответить
Террористы -садисты -убийцы -насильники ,утилизируйтесь биомусор , кацапский☠️
13.11.2022 14:00 Ответить
рідкісне поєднання завзятості, гострого зору, гарного слуха та безсоння.
13.11.2022 14:08 Ответить
Тепер і в нас є свій Сімо Хайха
13.11.2022 14:15 Ответить
хлопець в дії, сам прийшов, без повістки, тому і не головняк, а діло робить....
13.11.2022 14:39 Ответить
Наловчився, хай саме цим і займається. У іншого краще виходить прошивати двуногих орків, а у когось бронетехніку. Молодці !!!
13.11.2022 14:45 Ответить
👍👍👍
13.11.2022 16:00 Ответить
Круто звичайно, із ПЗРК "Starstreak" ціною 130000 долярів збивають іграшку ціною 8000 долярів. По суті, "Орлан" успішно виконав свою міссію - позбавив ЗСУ ще одного засобу ураження...
13.11.2022 16:00 Ответить
увесь комплекс коштує 1300 далярів
13.11.2022 16:24 Ответить
Орлан може принести шкоди в рази більшу ніж ціна ракети Старстрік, які нам подарили доречі і які поточно виробяються. Є багато відео де в нас орлани збивають Буками, там вартість взагалі неспівмірна, але видно ризики завелекі. Доречі орлан коштує більше ніж $8К.
13.11.2022 20:12 Ответить
Крім того, 130 тис. коштує комплекс з трьома ракетами, одна коштує втричі менше..
13.11.2022 20:24 Ответить
Дурість не пишіть, орлан комплекс коштує 100 тіс у.е. а там літак, катапульта и ноуни, не важко здогатадись, що сам літун коштує мінімум половину суми, по друге старстрик це теж комплекс і багаторазовий, там ракета не коштує 130 тис у.е. і близько. Ну а взагалі я думаю вам варто звернутися з такою пропозицією в ГШ, мовляв нехай розвідує і люпеинашиз, як що з автомата не знищили то смі виноваті.
13.11.2022 21:54 Ответить
Ви сильно помиляєтеся, якщо думаєте, що завдання Орланів - збиття ракет ПЗРК.
13.11.2022 22:53 Ответить
Узкий специалист )) Побольше бы таких!
13.11.2022 20:07 Ответить
він ще не Герой України - чому ???
13.11.2022 20:49 Ответить
Ух ви наші красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
13.11.2022 22:26 Ответить
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🇮🇩🇹🇷🇪🇪🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇦🇿🇬🇧🇯🇵🇨🇿🇸🇪🇨🇦🇳🇴🇩🇪🇪🇺👏✌️✊👍🥰🇺🇦‼️❤️⚔️
13.11.2022 23:10 Ответить
Если орлан это беспилотник , то кто на парашюте пошёл ?
14.11.2022 09:32 Ответить
Беспилот
14.11.2022 14:10 Ответить
 
 