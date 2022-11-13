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Новости Видео Война
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Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 263-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня воскресенье. Я в своем кабинете, вместе со мной наша команда. Офис работает, Киев не останавливается, страна без пауз. Посмотрите вокруг – всегда есть люди, которые без выходных воюют и работают ради нашей с вами победы".

На фронте – без выходных. Спасатели и саперы - без выходных. Врачи, помогающие раненым, - без выходных. Врачи, помогающие нашим детям, тоже без выходных. У украинских электриков, борющихся с иранскими дронами, нет отдыха. Все наши транспортники, водители грузовиков, которые обеспечивают оборону и тыл, "Укрзализныця" и все государственные компании. Бизнес помогает. Волонтеры, без которых невозможно. Военные предприятия, ремонтирующие и строящие технику. Дипломаты, работающие почти круглосуточно, уже 263-й день. А еще связисты, силы безопасности, сотни и сотни других сфер и отраслей, тысячи организаций и предприятий, миллионы людей.

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Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность, и знаем, что мы по своему праву на своей земле.

И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто задействован, за разработку следующих наших шагов. Освободительные шаги. Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их максимально. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение вражеских цепочек снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720)


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Топ комментарии
+24
Як вже набрид це "побєдун"
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13.11.2022 21:34
+16
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13.11.2022 21:38
+15
Навіщо так нагло брехати
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13.11.2022 21:32
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всі це хто. Я наприклад відчуваю що до перемоги ще дуже...ну просто дуже далеко...особливо якщо московити перестануть самі звалювати
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13.11.2022 21:31 Ответить
Вони не самі звалили. Їх змусили звалити
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13.11.2022 21:33 Ответить
і тепер ми впираємося в логічне питання - як змусити їх звалити з бамбасу де немає можливості ні до Дніпра притисути ні логістику по...рити
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13.11.2022 21:43 Ответить
Потім Залужний розкаже, як у нього вийшло
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13.11.2022 22:01 Ответить
та нехай...
поки всі наші перемоги бо московити самі йшли. і можете скільки завгодно казати що їх змусили врешті решт ми впремося в той кут де треба буде розбити їх макітри і як показує досвід звільнення правобережжя херсонщини - не все в нас добре...
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13.11.2022 22:08 Ответить
Повністю підтримую. Весною з Київської і Чернігівської області теж за три дні раптово пішли.В наше місто вони тільки зайшли 26 березня, а 29 березня різко вийшли.
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13.11.2022 23:34 Ответить
Навіщо так нагло брехати
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13.11.2022 21:32 Ответить
Як вже набрид це "побєдун"
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13.11.2022 21:34 Ответить
Наркоман!!!
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14.11.2022 07:21 Ответить
Шо там на рахунок ********** паличок ? Свєт буде ? Чи "сойдьомся по середінє ?"
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13.11.2022 21:35 Ответить
Який він цинічний ублюдок...
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13.11.2022 21:36 Ответить
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13.11.2022 21:38 Ответить
А я відчуваю, що на Донбасі продовжиться ще більш жорстокіше рубилово, оскільки ми випустили 20-30 тис. з Херсону цілими.
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13.11.2022 21:39 Ответить
Ти особисто бачив, як випускали 30 тис кацапів чи в методичці зрадофіла прочитав?
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13.11.2022 21:40 Ответить
Я не бачив ніяких доказів зворотнього.
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13.11.2022 21:44 Ответить
А ти не думав, що вони могли почати відступати ще місяць тому і на 9.11 їх залишилося тисяча-дві, які вийшли на баржах вночі?
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13.11.2022 21:46 Ответить
Аже ж думав. І якщо це правда, то що не подобається в моєму коментарі? Вони просто перекинуть їх в інше місце чи вже це зробили, це головне.
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13.11.2022 21:54 Ответить
якщо ти нічого не бачив, то навіщо пургу гнати? Підпишись в ТГ на НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК, будеш знати
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13.11.2022 22:08 Ответить
Що то за така інформація секретна, якщо вона тільки в кацапському телеграмі є?
Коли в Харківській області били, то результати усюди були показані. А тут тільки у якомусь ТГ каналі.
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13.11.2022 22:57 Ответить
річ не в тому що ти тупий, а в тому що пишаєшся цим
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14.11.2022 11:17 Ответить
Справа в тому, що ти звиздобол та вигадуєш "перемоги" яких не було.
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14.11.2022 13:47 Ответить
розумна людина заглянула б в ТГ, подивилась контент, зробила висновки хто веде той канал...натомість ти сказав що він "кацапський"...то ж твій ідіртизм просто неосяжний, а всі твердження просто сміття
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14.11.2022 16:19 Ответить
Я казав що телеграм кацапський, а не той хто веде канал. І я там не зареєстрований.
А от на на чому така інформація знаходиться лише на якомусь каналі, а не є загальнодоступною, я від тебе так і не побачив пояснення.
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14.11.2022 22:39 Ответить
чи не достатньо що небачимо ні трофейної техніки ні полонених орків
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13.11.2022 21:44 Ответить
Досить дивитися довпойопа арістовича. Включи мозок! Ще 2 тижні тому була новина, що в Херсоні зникли вартові з блокпостів.
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13.11.2022 21:48 Ответить
тоді виходить що наші боялися в порожню снігурівку заходити? чи може орки в ній прям"одін в полє воєн"? нащо тоді нам сцяли у вуха що туди стягують техніку під обстрілами переправ щоб втримати плацдарм?
в мене тільки два пояснення - або договорняк або московити нас облупошили поки наші сильно боялися не потрапити в пастку
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13.11.2022 21:57 Ответить
"Включи мозок!" - кацап детектед
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13.11.2022 23:07 Ответить
Жданов доповів, що вийшли близько 20 тис. і уся більш менш справна техніка. І вихід почався в 20-х числах жовтня а закінчився в 10-х числах листопада. А ще сказав що наші так і не нанесли ворогу тяжких втрат, коли ті виходили, і сказав що це було комусь потрібно.
Можеш зі Ждановим посперечатися.
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13.11.2022 22:44 Ответить
Схильний до - теорій змови Жданов , дивиться на це зі своєї - колокольні . . Але це лише його особиста думка , і не факт що вона правильна .
Нанести ворогу тяжкі втрати , можна було лише влаштувавши - зарубу . У якій ми теж понесли б втрати не менші . То ж вигідно це ( тобто - збереження життя нашим військових ) - українським матерям , і командуванню ЗСУ .
На цій стадії , досягти головної мети - звільнення Херсону і всього правобережжя країни , вдалося малою кров'ю , і це головне . Все інше не важливо . Як буде далі - час покаже .
А для любителів моря крові і епічних заруб , є компьютерні ігри . .
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13.11.2022 23:30 Ответить
Та воно то усе б наче і нічого але Жданов там сказав що частково зняли санкції з рашистів, от я і думаю чи не плата це за Херсон. Ще й Саливан там натякнув своєю рекомендацією про адекватну оцінку вимог до переговорів, щось якось муторно все це...
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14.11.2022 00:27 Ответить
Ні . Санкції зняли не через Херсон ,, там на Заході збунтувались корпорації , вони несуть шалені збитки від кацапських санкцій . Тому тамтешня влада послабляючи дію санкцій , так би мовити - випускає пар . .
Санкції по металам наприклад , дійсно послаблені , але лише до 15 травня наступного року . Захід надіється що корпорації до того часу адаптуються .
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14.11.2022 00:43 Ответить
Я так не думаю, і не тільки я, що не дивно...
Це все дійсно схоже на торги та договорняки...
Шкода наших людей що калічаться та вмирають на фронті за гешефти та договорняки!
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14.11.2022 17:54 Ответить
Зрозуміло . Думати звісно можна - як завгодно , але факт є факт .! Факт річ - вперта . .
Якщо цікаво - у самого ж Жданова у фейсбуці , є посилання на сторінку якогось турка - експерта , який у свою чергу дає посилання на , на англомовні сайти агентств Блумберг і Рейтерс . А там в деталях дається пояснення - чому ж саме було пом'якшено санкції ппроти рашки . Але Жданов про це чомусь не згадав у своєму відеоролику на ютубі , навмисно чи ні , це вже треба питати у нього .
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14.11.2022 18:28 Ответить
Я дивився відео полковника у відставці, він теж висунув таку ж версію що і я, Жданов дав тільки зачіпку.
Доречі Жданов казав що в нього там є посилання, але я посилання не дивився, пояснень звісно в посиланнях немає.
Я довго живу і пам'ятаю, що все що завгодно, можна пояснити як завгодно. Не буду сперечатися, я написав тільки про свої сумніви.
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14.11.2022 19:31 Ответить
Досить соплити . Наші війська що були під Херсоном теж вивільнилися , і можуть бути перекинуті на інші напрямки , а це тис 40 як мінімум . .
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13.11.2022 21:45 Ответить
Та щей яких!
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14.11.2022 07:14 Ответить
Український народ і армія успішно боряться з рашистами, незважаючи на те, що державою керують на всіх щаблях - рашистські колаборанти.
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13.11.2022 21:39 Ответить
Чи може мені хтось пояснити: чому в бюджеті не було грошей на пікапи для ЗСУ, проте були мільйони баксів для броньовиків возити вітренко і його гопкомпанію?
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13.11.2022 21:44 Ответить
Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський Краще б ти відчув як наближається війна,тоді б десятки тисяч українців сьогодні були живі...
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13.11.2022 21:45 Ответить
я думаю просто зеленський відчуває, як стискається його очко. адже всім їм доведеться відповісти за скоєне після перемоги. народ не пробачить
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13.11.2022 21:48 Ответить
не сміши)) його ще вдруге оберуть, якщо звісно не прийде якийсь порядний генерал до влади
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13.11.2022 22:10 Ответить
ЗЕ, те, що ти відчуваєш, то лише рука твого ляльковода глибше залізла.
Дивись, скоро вона стисне твої гланди чи аденоїди, хоча й стирчіть зовсім з іншого боку.

ЗІЖ а скумбрія сухарі вже сушить чи ще є надія "схадіть бистро в лєс"?
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13.11.2022 21:51 Ответить
это хорошо когда все для фронта!а у некоторых в тылу выходной даже есть....................на некоторые номера гарячих линий хер дозвонишься............................................................................бла и бла.......................................
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13.11.2022 21:53 Ответить
73%, дебілів, гордімся далі, далі буде!
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13.11.2022 22:03 Ответить
бо бо.
Бубочка, не жени переможну хвилю.
Спершу остаточна перемога за фактом, тільки потім фанфари та шампанське.
Не кажи гоп не перестрибнувши.
Орки ще не всі свої козирі показали.
А вони мають.
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13.11.2022 22:05 Ответить
Бухому море по коліно ....
Питання другого плану від чого людина буха - чи від ейфорії, чи від усвідомлення себе суперменом.
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14.11.2022 01:58 Ответить
Зелений пабідун.
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13.11.2022 22:22 Ответить
Володимире Олександровичу, та відпочиньте вже хоть у неділю, чи правильно у суботу?)
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13.11.2022 22:45 Ответить
Воно вже перемогло!!!!
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13.11.2022 22:54 Ответить
Надоел
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13.11.2022 22:55 Ответить
Замість того, щоб порадіти перемогам всі ллють гівно на Зеленського. Типовий день на цензор.нет.
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13.11.2022 22:59 Ответить
А ему разве не хватает твоего языка в его жопе?
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13.11.2022 23:13 Ответить
Хай розкаже, чому так довго високоточні електротехнології ремонтуються
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13.11.2022 23:26 Ответить
Ти бач, як у нього лампи сяють! І не одна!
А у нас графіки....ми а темряві...
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13.11.2022 23:24 Ответить
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14.11.2022 01:56 Ответить
Як воно вже задрало своїм гундьожем. Дайте йому кокса - хай заткнеться
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14.11.2022 03:32 Ответить
Ага… щось перемогою і не пахне.
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14.11.2022 05:34 Ответить
"Наближається НАША перемога". Я напрягся.
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14.11.2022 08:08 Ответить
Якби не Зеля ми давно б перемогли.
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14.11.2022 17:29 Ответить
 
 