Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 263-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня воскресенье. Я в своем кабинете, вместе со мной наша команда. Офис работает, Киев не останавливается, страна без пауз. Посмотрите вокруг – всегда есть люди, которые без выходных воюют и работают ради нашей с вами победы".

На фронте – без выходных. Спасатели и саперы - без выходных. Врачи, помогающие раненым, - без выходных. Врачи, помогающие нашим детям, тоже без выходных. У украинских электриков, борющихся с иранскими дронами, нет отдыха. Все наши транспортники, водители грузовиков, которые обеспечивают оборону и тыл, "Укрзализныця" и все государственные компании. Бизнес помогает. Волонтеры, без которых невозможно. Военные предприятия, ремонтирующие и строящие технику. Дипломаты, работающие почти круглосуточно, уже 263-й день. А еще связисты, силы безопасности, сотни и сотни других сфер и отраслей, тысячи организаций и предприятий, миллионы людей.

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Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность, и знаем, что мы по своему праву на своей земле.

И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто задействован, за разработку следующих наших шагов. Освободительные шаги. Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их максимально. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение вражеских цепочек снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов", - сказал Зеленский.