Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 263-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня воскресенье. Я в своем кабинете, вместе со мной наша команда. Офис работает, Киев не останавливается, страна без пауз. Посмотрите вокруг – всегда есть люди, которые без выходных воюют и работают ради нашей с вами победы".
На фронте – без выходных. Спасатели и саперы - без выходных. Врачи, помогающие раненым, - без выходных. Врачи, помогающие нашим детям, тоже без выходных. У украинских электриков, борющихся с иранскими дронами, нет отдыха. Все наши транспортники, водители грузовиков, которые обеспечивают оборону и тыл, "Укрзализныця" и все государственные компании. Бизнес помогает. Волонтеры, без которых невозможно. Военные предприятия, ремонтирующие и строящие технику. Дипломаты, работающие почти круглосуточно, уже 263-й день. А еще связисты, силы безопасности, сотни и сотни других сфер и отраслей, тысячи организаций и предприятий, миллионы людей.
Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность, и знаем, что мы по своему праву на своей земле.
И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто задействован, за разработку следующих наших шагов. Освободительные шаги. Делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их максимально. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение вражеских цепочек снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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поки всі наші перемоги бо московити самі йшли. і можете скільки завгодно казати що їх змусили врешті решт ми впремося в той кут де треба буде розбити їх макітри і як показує досвід звільнення правобережжя херсонщини - не все в нас добре...
Коли в Харківській області били, то результати усюди були показані. А тут тільки у якомусь ТГ каналі.
А от на на чому така інформація знаходиться лише на якомусь каналі, а не є загальнодоступною, я від тебе так і не побачив пояснення.
в мене тільки два пояснення - або договорняк або московити нас облупошили поки наші сильно боялися не потрапити в пастку
Можеш зі Ждановим посперечатися.
Нанести ворогу тяжкі втрати , можна було лише влаштувавши - зарубу . У якій ми теж понесли б втрати не менші . То ж вигідно це ( тобто - збереження життя нашим військових ) - українським матерям , і командуванню ЗСУ .
На цій стадії , досягти головної мети - звільнення Херсону і всього правобережжя країни , вдалося малою кров'ю , і це головне . Все інше не важливо . Як буде далі - час покаже .
А для любителів моря крові і епічних заруб , є компьютерні ігри . .
Санкції по металам наприклад , дійсно послаблені , але лише до 15 травня наступного року . Захід надіється що корпорації до того часу адаптуються .
Це все дійсно схоже на торги та договорняки...
Шкода наших людей що калічаться та вмирають на фронті за гешефти та договорняки!
Якщо цікаво - у самого ж Жданова у фейсбуці , є посилання на сторінку якогось турка - експерта , який у свою чергу дає посилання на , на англомовні сайти агентств Блумберг і Рейтерс . А там в деталях дається пояснення - чому ж саме було пом'якшено санкції ппроти рашки . Але Жданов про це чомусь не згадав у своєму відеоролику на ютубі , навмисно чи ні , це вже треба питати у нього .
Доречі Жданов казав що в нього там є посилання, але я посилання не дивився, пояснень звісно в посиланнях немає.
Я довго живу і пам'ятаю, що все що завгодно, можна пояснити як завгодно. Не буду сперечатися, я написав тільки про свої сумніви.
Дивись, скоро вона стисне твої гланди чи аденоїди, хоча й стирчіть зовсім з іншого боку.
ЗІЖ а скумбрія сухарі вже сушить чи ще є надія "схадіть бистро в лєс"?
Бубочка, не жени переможну хвилю.
Спершу остаточна перемога за фактом, тільки потім фанфари та шампанське.
Не кажи гоп не перестрибнувши.
Орки ще не всі свої козирі показали.
А вони мають.
Питання другого плану від чого людина буха - чи від ейфорії, чи від усвідомлення себе суперменом.
А у нас графіки....ми а темряві...